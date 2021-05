MY CARE BED – Produktfilm und POS-Gestaltung

Damit Sie Ihren Kunden das neue MY CARE BED bildhaft präsentieren können, hat rummel matratzen für Sie einen sehenswerten Produktfilm erstellt.

Dieser eignet sich hervorragend für Ihren Verkaufsraum, im Beratungsgespräch oder auch zur Präsentation in Ihrem Schaufenster:

YouTube-Link – MY CARE BED Produktvideo POS

Ein Videoclip ist sehr hilfreich, aber nicht alles, denn die ideale Präsentation eines Produkts ist unerlässlich, damit es guten Anklang findet.

Um das neue MY CARE BED optimal in Szene zu setzen, bietet Ihnen rummel neben Kollektionsmustern auch Displays und Leuchtkästen mit ansprechenden Motiven für Ihre Ausstellung an.

Die umfangreichen Werbemaßnahmen zum neuen MY CARE BED stellt Ihnen rummel gerne vor.

Sprechen Sie das Team von rummel jederzeit an, falls Sie Rückfragen oder besondere Anforderungen haben. Im Rahmen der Möglichkeiten gehen rummel gerne auf Ihre individuellen Wünsche ein.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rummel-matratzen.de

Quelle: rummel matratzen