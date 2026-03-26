Mythos Water Hub – Wasser, wie Sie es brauchen

Die neue Farbpalette bietet noch mehr Freiheit in der Küchenplanung. Black Matt, Kupfer, Gold und Anthrazit setzen elegante Akzente oder fügen sich harmonisch ein. Hochwertige PVD‑Oberflächen sorgen für langlebige Qualität und zeitloses Design.

6 in 1 Komfort in einer Armatur

Der Mythos Water Hub liefert sofort kochendes, gekühltes, raumtemperiertes oder sprudelndes Wasser. Die kompakte One Box Lösung im Unterschrank schafft Ordnung und vereint alle Funktionen effizient in einem einzigen, durchdachten System.

Frisch gefiltert – jederzeit

Unser 5 Stufen Filter entfernt zuverlässig Partikel, Mikroplastik, Chlor, Schwermetalle und Gerüche. Gleichzeitig bleiben wertvolle Mineralien wie Magnesium und Kalzium erhalten – für reinen Geschmack und ein gesundes Wassererlebnis.

Steuerung per Franke@Home App

Über die Franke@Home App passen Sie Temperatur, Sprudelstärke und Wassermengen individuell an. Außerdem zeigt die App Filter- und CO₂ Wechsel an und ermöglicht die komfortable Nachbestellung direkt über Ihr Smartphone.

Mehr Komfort, weniger Ressourcen

Durch den Mythos Water Hub entfallen Wasserkocher, Sprudler und Flaschenwasser. Das spart Platz, reduziert Plastik und Transportwege und sorgt dank Edelstahlkonstruktion für eine langlebige, nachhaltige Lösung im Alltag.

Perfekt ergänzt – der passende Sorter

Der Mythos Water Hub Sorter ergänzt den Mythos Water Hub ideal und wurde so konzipiert, dass er den Raum im Unterschrank optimal nutzt. Mit seinem klaren Design und den hochwertigen Materialien fügt er sich nahtlos in moderne Küchenlösungen ein und schafft ein stimmiges Gesamtbild.

Weitere Informationen finden Sie unter www.franke.com

Quelle: FRANKE