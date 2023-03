Naber auf der küchenwohntrends Salzburg 2023 und der interzum Köln 2023

Lüftungstechnik am Messestand montieren

Küchenzubehör neu zu denken verbindet Naber mit dem Anspruch, den Küchenalltag zu vereinfachen. Produktentwicklungen, die dies eindrucksvoll belegen, zeigt Naber auf der küchenwohntrends Salzburg vom 3. bis 5. Mai 2023. Erstmals richtet der Küchenzubehör-Spezialist einen Do-it-yourself-Bereich auf seinem Messeareal D 51 in Halle 10 ein. Fachbesucher können das neue Luftkanalsystem COMPAIR PRIME flow® testweise montieren und sich von der überraschend einfachen Verlegetechnik überzeugen.

Einladend und langlebig: Das Interieur

Küche, Essen, Wohnen – das Motto der küchenwohntrends und möbel austria in Salzburg spiegelt exakt die Ambitionen des TABLON® Interieur-Programms wider. Stühle, Hocker, Bänke und Tische sorgen für Bequemlichkeit beim schnellen Snack und bei ausgedehnten Mahlzeiten. Naber hält vielfältige Bezugsfarben sowohl bei Stoffen als auch bei Leder und Kunstleder bereit. Dank herausragender Material- und Verarbeitungsqualität sind TABLON® Möbel auf die langfristige Beanspruchung angelegt. Einige davon lassen sich am Naber Stand D 51 in Halle 10 ganz praktisch auf ihren Sitzkomfort hin überprüfen.

Der schick möblierte Küchenraum bietet erst durch zweckmäßiges Zubehör den Komfort, der für Routine und Lebendigkeit im Küchenalltag sorgt. Mit eigenen Produktentwicklungen integriert Küchenzubehör-Spezialist Naber aktuelle Anforderungen des Marktes in seine Sortimente. Auf der interzum vom 9. bis 12. Mai präsentiert das Unternehmen an Stand E-038 in Halle 7.1 der Koelnmesse Spektakuläres neben Stilvollem und dem, was Küchennutzer immer brauchen.

Viele der jüngsten Sortiments-Erweiterungen überzeugen durch ein ökologisches Produktdesign und sind funktional so konzipiert, dass sie helfen, im Küchenalltag Ressourcen einzusparen. Das derzeit viel beachtete Thema “Luftqualität in Innenräumen” steht für Naber seit Jahrzehnten im Fokus von Forschung und Entwicklung.

COMPAIR PRIME flow® im DIY-Bereich montieren

Der Marktführer in der Küchenlüftungstechnik präsentiert mit COMPAIR PRIME flow® ein maximal effizientes System, das sich leicht montieren lässt. Experten aus der Möbelindustrie und des Innenausbaus können die Komponenten im Do-it-yourself-Bereich des Naber-Standes testweise selbst verlegen – ohne Werkzeug, Silikon oder Klebeband. Der neue Universalverbinder ermöglicht Richtungsänderungen bis zu 15 Grad und verbessert damit die Flexibilität des Gesamtsystems.

COMPAIR PRIME flow® ist kompatibel zu allen gängigen Dunstabzugshauben und Muldenlüftern sowohl im Abluft- als auch Umluft-Betrieb. Der Kochdunst wird bei geringsten Widerständen strömungsoptimiert durch Rohre und Bögen geleitet, wodurch bei extrem hoher Luftleistung nur minimale Geräusche entstehen. Vergleichsweise gering ist der Stromverbrauch.

Abfallsammler neben Wassertanks

Das Messemodul zum wachsenden SELECTAkit®-Abfallsammler-Programm von Naber enthält unter anderem die beiden Highlights Cox® Base Q und Cox Stand-UP®. Im Schrank unter der Spüle gelingt die perfekte Stauraum-Organisation inklusive Abfallbehältern auch dann, wenn dort Wassertanks für Spezialarmaturen untergebracht sind. Gesprudeltes oder kochendes Wasser zum Beispiel fließt beim Quooker System direkt aus dem Wasserhahn. Die Produktinnovation Cox® Base Q kombiniert einen stabilen Rahmen für die Wassertanks mit bis zu 22 Litern Behältervolumen für Abfälle.

Entwickelt wurde das System mit Softeinzug und Dämpfung für den Quooker Cube Kaltwasser- und den Pro3 Kochendwasser-Speicher im 600 Millimeter breiten Möbelkorpus. Ein kluges Kabel- und Schlauchmanagement ist integriert, und es kann flexibel auf die Einbausituation vor Ort reagiert werden. Mit optionalen Verlängerungsschläuchen lässt sich das Quooker-System auch vor dem Schrank einrichten und anschließen.

Cox Stand-UP®, das extrem anpassungsfähige Abfallsammler-System mit drei Behälterhöhen für vier Schrankbreiten, wurde für Küchenunterschränke mit Frontauszug entwickelt, die unterschiedliche Zargen- und Fronthöhen aufweisen. Bis zu vier langlebige Cox® Box Behälter lassen sich in den bodenmontierten Metallrahmen einhängen und damit sicher positionieren.

Ganzheitlich planen mit dem NABER TRIO

An der Spüle als dem aktiven Zentrum der Küche umfasst der Aspekt einer durchdachten Raumnutzung auch die Armatur und das Abfallsammler-System. Denn je nach Situation muss die Armatur geneigt werden können oder soll einen besonderen Einrichtungsstil optisch unterstreichen. Und im Schrank unter der Spüle gilt es, den knappen Stauraum durch intelligente Behälterkombinationen bestmöglich zu nutzen.

Das NABER TRIO fügt Einzellösungen in herausragender Qualität zu überzeugenden Funktionsensembles zusammen. Sind Spüle, Armatur und Abfallsammler perfekt aufeinander abgestimmt, begünstigt das den Workflow und die Freude am Kochen. Die in Köln gezeigten Beispiele verbinden Nutzerkomfort mit einer stilsicheren Ästhetik. Hinsichtlich der Farbgebung weisen die Spülen- und Armaturen-Sortimente von Naber eine derart große Vielfalt auf, dass wirklich jeder Kundenwunsch erfüllt werden kann.

