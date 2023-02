Nach 10 erfolgreichen Jahren: Kai Giersch verlässt Küche&Co Austria

„Als ich vor zehn Jahren als Norddeutscher mit Küche&Co Österreich gestartet bin, war das natürlich eine Herausforderung“ , blickt Kai Giersch zurück. „Aber ich habe mich sehr schnell eingelebt und Akzeptanz gefunden. Als ich bereits nach wenigen Wochen den ersten Franchisevertrag in Linz unterzeichnen konnte, war das sowohl eine tolle Bestätigung für mich persönlich als auch für das System Küche&Co.“ Wenig später folgte der zweite Vertrag in Graz. 2016 kam Michael Stangl als weiterer Geschäftsführer von Küche&Co Austria hinzu. Gemeinsam konnten sie das Unternehmen permanent weiterentwickeln auf heute insgesamt 12 Studios.

Der studierte Wirtschaftsinformatiker Kai Giersch kam nach Stationen in der Unternehmensberatung unter anderem bei IBM und BOV 2002 zu Otto in den Stabsbereich Finanz-IT. Nach einem Aufstieg in den erweiterten Führungskreis wechselte er 2004 zu Otto International. Dort war er erst Abteilungs- und später dann Bereichsleiter für B2B Geschäftsprozesse und Business Development. 2009 kam Kai Giersch zu Küche&Co. Er startete als Kaufmännischer Leiter, um sich auf eine perspektivische Rolle als Kaufmännischer Geschäftsführer bei einer Otto Group Tochter vorzubereiten. Nachdem er in das Top Executive Development Programm der Otto Group berufen wurde und dieses erfolgreich absolviert hatte, wurde er 2013 zum Geschäftsführer von Küche&Co Austria ernannt und mit dem Aufbau des Franchisesystems in Österreich betraut.

Ein jährlich wiederkehrendes Highlight für Kai Giersch in seiner Rolle als Geschäftsführer Österreich: Das Gipfeltreffen, bei dem alle zusammen auch tatsächlich einen Gipfel erklimmen. Aber auch der Zusammenhalt in der Küche&Co Familie macht ihn stolz. So konnten alle Tiefen, auch die Corona-Krise, gemeinsam gemeistert und Erfolge doppelt genossen werden. „So schwer es mir auch fällt zu gehen, so freue ich mich doch auch auf meine neuen Aufgaben“, erklärt Kai Giersch. „Ich werde Küche&Co und vor allem meinem ,Baby‘ in Österreich aber immer verbunden bleiben. Ich danke allen Kollegen und Partnern für die immer konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit und wünsche Küche&Co weiterhin viel Erfolg!“

Bis auf Weiteres übernimmt Niels Jacobsen, Geschäftsführer der deutschen Muttergesellschaft, den Job als Geschäftsführer neben Michael Stangl. „Wir bedanken uns bei Kai für seine langjährige Arbeit bei Küche&Co und wünschen ihm in seiner neuen Position alles Gute“, betont Niels Jacobsen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.kuecheco.at

Quelle: Küche&Co