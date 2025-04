Nachhaltigkeit auf den Textilmessen der Messe Frankfurt: Fünf Kernthemen für die Textil- und Modeindustrie

370.000 voll beladene Airbusse an Textilabfällen, ein Prozent Recyclingquote und 99,7 Prozent Kleinstunternehmen sowie kleine und mittelständische Unternehmen: Die Textil- und Bekleidungsindustrie bietet nicht nur zahlenmäßig Superlative. Sie ist auch eine der Branchen mit den weltweit komplexesten Lieferketten. Wo die Branche in Sachen Nachhaltigkeit steht und welche Treiber und Hemmnisse bei ihrer Transformation eine Rolle spielen, ist Thema der heute herausgegebenen „Texpertise Econogy Insights – Fünf zentrale Entwicklungen für eine nachhaltigere Textilindustrie“ von Texpertise, dem Zusammenschluss der mehr als 60 Textilveranstaltungen der Messe Frankfurt in 13 Ländern.

„Transformation braucht Kooperation. Die internationalen Textilveranstaltungen der Messe Frankfurt sind dabei zentrale Knotenpunkte des Wandels. Mit dem internationalen Nachhaltigkeitsprogramm Texpertise Econogy machen wir Entwicklungen für eine nachhaltigere Branche erlebbar, bringen verantwortungsvolle Vordenker:innen und Unternehmen zusammen und schaffen Hotspots für Wissen und Vernetzung“ , so Olaf Schmidt, Vice President Textiles and Textile Technologies bei der Messe Frankfurt.

Gemeinsam mit namhaften Expert*innen aus der textilen Forschung, Wirtschaft und Verbänden analysiert die Messe Frankfurt fünf Kernthemen der nachhaltigen Transformation der internationalen Textil- und Bekleidungsindustrie: die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) als internationaler Maßstab für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln; Transparenz und Rückverfolgbarkeit in globalen Lieferketten und Vor- und Nachteile von Naturfasern, Chemiefasern und Regeneratfasern in Bezug auf Umweltverträglichkeit und Funktionalität. Zudem werden umweltfreundliche Prozessstandards und innovative Ansätze im Textilrecycling beleuchtet. Für die Beiträge wurden Vertreter*innen interviewt von unter anderem der Aalto University; Euratex; Fashion for Good; Hohenstein Group; IKEA; Industrieverband Veredlung, Garne, Gewebe, Technische Textilien (IVGT); Oberbadische Bettfedernfabrik (OBB); Sächsisches Textilforschungsinstitut (STFI); United Nations Fashion and Lifestyle Network; VDMA Textile Care, Fabrics and Leather Technologies; Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie und das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie.

Für mehr Nachhaltigkeit in der Textil- und Bekleidungsindustrie: Nationale und internationale regulatorische Anforderungen sollen mehr Transparenz in die komplexen Lieferketten der Branche bringen

Die Themen sind abgeleitet aus den Ergebnissen der Texpertise Econogy Checks, dem Nachhaltigkeitscheck, den ausstellende Unternehmen auf inzwischen 24 der insgesamt mehr als 60 Textilveranstaltungen der Messe Frankfurt weltweit absolvieren können.

Der Check bewertet Unternehmen anhand internationaler Nachhaltigkeitsstandards in den Bereichen Nachhaltige Lieferkette, Materialien und Prozesse sowie Strategie und Innovation. Im Zeitraum Januar 2024 bis Januar 2025 absolvierten insgesamt rund 820 Unternehmen auf 17 Veranstaltungen in Deutschland, Frankreich, den USA sowie China den Econogy Check.

Kontinuierliches Engagement für mehr Nachhaltigkeit

Die Messe Frankfurt engagiert sich seit 2008 für Nachhaltigkeit in der globalen Textil- und Modeindustrie. Sie hat auf ihren internationalen Textilmessen schon frühzeitig Kuratierungsinstrumente für textile Nachhaltigkeit etabliert, Sonderareale für nachhaltige Textilinnovationen geschaffen und Nachhaltigkeitsthemen in ihre Rahmenprogramme integriert. Ende 2023 hat die Messe Frankfurt alle Nachhaltigkeitsaktivitäten ihrer internationalen Textilveranstaltungen unter einem Dach gebündelt: Texpertise Econogy. Ziel ist es, mehr Sichtbarkeit für nachhaltige Textilinnovationen zu schaffen, bessere Orientierung in den komplexer werdenden Nachhaltigkeitsentwicklungen zu bieten und den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in der internationalen Textilindustrie rund um die nachhaltige Transformation zu fördern. Seit dem Start wurde Texpertise Econogy auf 24 der rund 60 weltweiten Veranstaltungen von Texpertise ausgerollt.

Messe Frankfurt Texpertise

Mit einem Portfolio von mehr als 60 internationalen Textilmessen in 13 Ländern ist die Messe Frankfurt weltweit Marktführer für Fachmessen der Textilbranche. Das Messeangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette der Textilindustrie: Texpertise vereint diese Veranstaltungen, aktuelle Themen und ein globales Netzwerk von mehr als 500.000 Branchenvertretende aus aller Welt. Als zentrale Kommunikationsplattform bietet Texpertise Informationen zu den weltweit bekannten Messemarken und erstklassigen Serviceleistungen der Messe Frankfurt.

Die “Texpertise Econogy Insights” sind als barrierefreies e-Paper und gedruckt verfügbar.

Zum Download des e-Papers: https://texpertisenetwork.messefrankfurt.com/frankfurt/de/news-stories/stories/nachhaltigkeit-die-grosse-transformation.html#download

Texpertise Newsroom

Informationen aus der internationalen Textilbranche und zu den weltweiten Textilmessen der Messe Frankfurt bietet der Texpertise Newsroom unter www.texpertise-network.com

Quelle: Messe Frankfurt Exhibition GmbH