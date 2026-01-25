Nachruf auf Rainer Linke

Rainer Linke war weit mehr als ein langjähriger Presseverantwortlicher und berufener Beirat unserer Verbundgruppe – als Wirtschafts- und PR-Berater war er über Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit der Holz- und Möbelbranche. Mit großer Fachkenntnis, journalistischem Gespür und hervorragender Vernetzung setzte er zahlreiche Unternehmen und Institutionen der Branche medienwirksam in Szene. Zu den von ihm betreuten Kunden zählten unter anderem Poggenpohl, Pronorm, Blum, Egger, die M.O.W. sowie mit viel Herzblut die Verbundgruppe DER KREIS.

Ein besonderes Anliegen war ihm die Professionalisierung der Küchenbranche. Maßgeblich begleitete er medial Mitte der 1980er-Jahre die öffentlichkeitswirksame Einführung des von Ernst-Martin Schaible initiierten Berufsbildes „Küchenspezialist“. Mitgeprägt hat er die bereits sehr frühe Ausrichtung von DER KREIS mit Blick auf die Kompetenz der Küchenspezialisten für den Bereich „Küche & Wohnen“. Die Küche als Wohnerlebnisraum wird heute von vielen unserer Mitgliedsunternehmen als die „Küche im Mittelpunkt des Lebens“ mit hohem Knowhow umgesetzt.

Auch außerhalb seiner Agenturtätigkeit prägte Rainer Linke die Branche durch sein fachliches Engagement: Er veröffentlichte mehr als 120 Fachaufsätze, Kommentare, Kolumnen und Reportagen in einschlägigen Medien und war Autor des Fachhandbuches „Der Küchenspezialist. Warenkunde An- und Einbaumöbel“.

„Mit Rainer Linke verliert die Küchenszene einen langjährigen Wegbegleiter und profunden Kenner der Branche. Wir waren Pioniere der Küchenbranche“ , würdigt Ernst-Martin Schaible, Gründer von DER KREIS, sein Wirken.

Beirat DER KREIS 1986: Rainer Linke (3. v.l.) und Ernst-Martin Schaible (3. v.r.)

Quelle: DER KREIS