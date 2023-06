Naturfaser Tencel: Neue Bettwäsche von HEFEL

HEFEL „Siena“ – seidig weich in edlen Gold- und Blautönen

HEFEL zeigt mit seiner neuen Tencel-Bettwäsche-Kollektion einmal mehr, welch einzigartig textiles Know-How in seinen Werkstätten in Schwarzach/Vorarlberg und Kefermarkt/Mühlviertel steckt. HEFEL ist Weltmarkführer in der Fertigung feinster Gewebe-Qualitäten aus Tencel und ein Garant für luxuriöse, naturreine und hochqualitative Bettwaren Made in Austria.

HEFEL Tencel. HEFEL Tencel Bettwäsche zählt zu den hochwertigsten und gleichzeitig umweltfreundlichsten Bettwäschen am Markt. Es verbindet die ausgezeichneten feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften von Baumwolle mit der weichen Elegance und dem zarten Schimmer feinster Seide. Viele Dessins sind auch in Überbreite bis 200cm x 200cm und in Überlänge bis 220cm erhältlich.

Frische Prints – hier „Chianti“ – machen Lust und Laune

Ökologische Faser. Die besondere Qualität von HEFEL Bettwäsche liegt im Rohstoff Tencel. Die von der Firma Lenzing hergestellte Tencel™-Lyocell Faser wird aus Holz gewonnen, ohne Einsatz von Pestiziden oder anderen schädlichen Chemikalien, sie ist biologisch abbaubar und kompostierbar. Auch in Sachen Wasserverbrauch ist Tencel ungeschlagen. Für ein Kilogramm Fasern müssen 263 Liter Wasser eingesetzt werden, bei konventioneller Baumwolle sind es 11.000 Liter!

Pionierleistung mit einzigartigem Know-How

Mit der weltweit erstmaligen Verarbeitung der Faser Tencel in Bettwaren im Jahr 1998 schrieb HEFEL Textilgeschichte. Auch mit der Präsentation der ersten Bettwäsche aus feinstem Micro-Tencel im Jahr 2001 war HEFEL absoluter Trendsetter.

Dessin „Pisa“ – florale Träume in zarten Rot-Rosé, aus feinstem Tencel

Weitere Informationen finden Sie unter www.hefel.com

Quelle: HEFEL Textil GmbH