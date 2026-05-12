Naturoberflächen auf Maß

Naturoberflächen mit Rosenblüten, Kornblumen oder Alpengräsern werden nicht nur als Rollenware, sondern auf Wunsch auch millimetergenau zugeschnitten geliefert

Nachhaltige Inneneinrichtung schont Ressourcen und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. Für die Möbel- und Wandgestaltungen hält Ostermann Echtholz‑ und Steinfurniere sowie Möbellinoleum am Lager. Ein besonderer Blickfang sind die zart duftenden Naturoberflächen mit Rosenblüten, Kornblumen oder Alpengräsern. Diese hochwertigen Materialien liefert Ostermann nicht nur als Rollenware, sondern auf Wunsch auch millimetergenau zugeschnitten – sogar in Freiformen. So sparen Sie Zeit und vermeiden unnötige Materialreste. Viele kennen diesen Service bereits vom Möbellinoleum.

Stück für Stück – einfach bestellt

Im Bereich „Konfiguration“ auf www.ostermann.eu haben Sie nicht nur die Möglichkeit, Möbelfronten, Glasrahmen oder Linoleum auf Maß zu bestellen, sondern auch Naturoberflächen. Es stehen 9 verschiedene Dekore zur Wahl. Ist die Auswahl getroffen, gibt man nur Breite, Tiefe und Stückzahl ein und die auf Maß geschnittenen Flächen werden nach einer Fertigungszeit von maximal vier Werktagen geliefert. Diesen Service erhalten Sie nur bei Ostermann.

Auch Freiformen möglich

Neben viereckigen Formen können sogar Freiformen, Ausschnitte für Steckdosen, Schriftzüge oder Ähnliches erstellt werden. Dies gilt sowohl für das Möbellinoleum als auch für die Naturoberflächen. Über die zahlreichen Möglichkeiten berät Sie Ostermann gerne in einem persönlichen Gespräch.

Vielfalt auf Maß

Neben den Naturoberflächen liefert Ostermann Ihnen viele weitere Möbelelemente wie Fronten oder Möbelrollläden einbaufertig auf Maß. Und für den Fall, dass Sie nicht gerne Aluminium bearbeiten, versendet Ostermann wir Glasrahmen, Aluminiumprofile, Leuchtenkanäle für LED-Strips oder Griffleisten ebenfalls auf Maß.

Für naturnahe Möbel- und Wandgestaltungen hat Ostermann zudem Echtholz‑ und Steinfurniere sowie Möbellinoleum am Lager

Alle Informationen zu unseren maßgefertigten Möbelelementen finden Sie auch im Bereich „Konfiguration“ auf www.ostermann.eu.

Quelle: Ostermann