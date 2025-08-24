Naturstein-Elemente von Systemo: Zeitlose Eleganz

Beim Arbeitsplattenspezialist Systemo ist das Naturprodukt seit neuestem neben authentischen Materialien wie Ceramic, Massivholz oder Quarzstein Teil des Produktportfolios. So erhält die Fülle an Oberflächen noch mehr Tiefe und wird um ein Element von zeitloser Klasse ergänzt. In sechs verschiedenen Varianten verfügbar, strahlt der außergewöhnliche Werkstoff Ruhe und Kraft aus.

Material und Verarbeitung auf höchstem Niveau:

Naturstein im Typ Mystic Grey

Jedes Stück ein Kunstwerk für sich – Nat ürlich und einzigartig

Dank individueller Einschlüsse, Adern und Texturen ist jedes Natursteinelement von Systemo ein Unikat. Diese einzigartigen Strukturen, welche so jeweils nur einmal auf der Welt zu finden sind, unterstreichen den natürlichen Ursprung des Materials. Diese charakteristische Unverwechselbarkeit macht den Charme des robusten Naturmaterials aus – besondere Qualität, die einnehmend und kraftvoll zugleich ist. Mit seiner besonderen Ausstrahlung wertet Naturstein jede Küche auf. Über Millionen von Jahren entstanden, setzt das erhabene Material ein außergewöhnliches Statement von zeitloser Schönheit – und lässt sich perfekt mit verschiedenen Materialien und Farben kombinieren.

Arbeitsplatten aus Naturstein werden in jeder Küche zum Highlight

Die Marke

Systemo ist die Marke für hochwertige Arbeitsplatten der Schüller Möbelwerk GmbH, die mit Design, Qualität und Funktionalität überzeugt. Die Auswahl umfasst dabei mit Quarzstein, Naturstein, Ceramic, Glas, SensiQ und Massivholz authentische und hochwertige Materialien. Ergänzend stellt der Oberflächenspezialist Wandverkleidungen, Wangen und Barplatten her – für eine ganzheitliche Planung auf allerhöchstem Niveau. Systemo richtet sich an anspruchsvolle Kunden, die der Küche als Lebensraum einen hohen Stellenwert einräumen und dabei besonderen Wert auf Langlebigkeit sowie Ästhetik legen.

Quelle: Systemo