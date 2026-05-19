NATUZZI ITALIA @ Milano Design Week 2026

Aus dieser Perspektive wird jeder Raum, ob Wohn- oder Gastronomiebereich, zu einem Ort des Wohlbefindens, der Ästhetik, Komfort und Funktionalität vereint und unser Wohnen durch ein zeitgemäßes Lebensgefühl neu definiert.

Die Marke stärkt ihre Präsenz durch die Rückkehr zum Salone del Mobile und konzentriert sich mit ihrer Projektabteilung auf die Welt der Designprofis. Diese Abteilung blickt auf 67 Jahre Erfahrung, Leidenschaft und Expertise in der Realisierung maßgeschneiderter Projekte in den Bereichen Markenwohnen, Inneneinrichtung und Objektbau zurück. Ihr Ziel ist es, den Dialog mit Architekten, Innenarchitekten und Immobilienentwicklern zu intensivieren und gleichzeitig einen zunehmend designorientierten Ansatz zu fördern.

Natuzzi Italia Riva chair

Am Messestand feierte das neue Einzelhandelskonzept Natuzzi Studio Premiere, das sich an Fachleute und die Designentwicklung richtet. Es läutet eine neue Ära ein und definiert die Grenzen des Designerlebnisses und seiner fortschrittlichsten Ausdrucksform neu. Mehr als ein Ausstellungsraum ist Natuzzi Studio ein Labor der Exzellenz, in dem Ideen Gestalt annehmen und visionäre Projekte entstehen. Hier knüpfen Designprofis direkten Kontakt zur Marke und schaffen eine einzigartige Synergie zwischen Kreativität, Fertigungs-Know-how und der Designphilosophie der Marke.

In diesem neuen Universum speist sich Kreativität aus dem traditionsreichen Erbe italienischer Handwerkskunst, technischer Expertise und zeitlosem Design und richtet sich kühn in die Zukunft. Von individuell gestalteten Interieurs bis hin zu ambitionierten Wohnprojekten wird jede Kreation zum Ausdruck von Authentizität und Lebensstil. Natuzzi Studio ist somit eine Plattform, auf der Design lebendige Energie ist – eine kraftvolle Sprache, die Menschen und Perspektiven vereint und jedes Projekt in ein Meisterwerk der Harmonie und Vision verwandelt.

Co-Kreation spielt eine Schlüsselrolle für die Marke und ist die treibende Kraft hinter dem 2020 gestarteten Projekt zur Stilexploration. Ziel ist es, eine physische und virtuelle Community zu schaffen, in der Künstler, Architekten und Designer die stilistische Weiterentwicklung von Natuzzi Italia gestalten und vorantreiben, wobei das Erbe der Marke als Eckpfeiler dient. Die Mailänder Designwoche bietet zudem die Gelegenheit, im Flagship-Store in der Via Durini in Mailand die Wiederaufnahme der traditionsreichen Kooperationen mit international renommierten Designern wie Mauro Lipparini und Claudio Bellini zu feiern. Diese beiden Designer prägen seit Langem die Vision von Natuzzi Italia und sind Protagonisten eines Designdialogs, der auf Kontinuität, Experimentierfreude und einer gemeinsamen Identität basiert. Neu im Projekt ist Frank Chou mit dem Baya-Projekt – Designer und Kurator, der Technologie, Innovation und traditionelles Handwerk zu vielseitigen, kulturell und sozial verankerten Designlösungen vereint. Die neuen Projekte konzentrieren sich außerdem darauf, die Vielseitigkeit zu erweitern, um flexibler auf unterschiedliche Designbedürfnisse im privaten und gewerblichen Bereich eingehen zu können.

Natuzzi Italia Dwell-sofa

Insbesondere die Zusammenarbeit mit dem italienischen Designer Mauro Lipparini wird mit dem Projekt Caleo fortgesetzt. Inspiriert ist es von den intimen Buchten Apuliens, verborgenen Orten, an denen Fels und Wasser aufeinandertreffen und das Licht in Stille versinkt. Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen, geformt vom Rhythmus der Wellen und der sanften Wärme sonnenbeschienener Oberflächen.

„Das Projekt entspringt einem Blick in die Zukunft, der in der Vergangenheit verwurzelt ist“, erklärt Mauro Lipparini. „Eine sanfte und harmonische Landschaft entsteht, in der fließende Formen und metallische Akzente in einem ausgewogenen Dialog zwischen Erinnerung und Gegenwart verschmelzen. Eine Formensprache, die Handwerkskunst und gestalterische Vision vereint und Zeit in Volumen, Oberflächen und Zeichen übersetzt.“

Das Sofa Caleo ist das Ergebnis raffinierter Handwerkskunst, eine Hommage an die entspannte Eleganz der 1970er-Jahre, interpretiert aus einer zeitgenössischen architektonischen Perspektive. Seine fließenden Proportionen und die offene Basis schaffen einen Raum, der gleichermaßen geerdet und leicht ist, in dem der Rhythmus des Alltags zur Ruhe kommt und ein Gefühl von Ruhe und Besinnlichkeit entsteht. Jede Kurve strahlt Sanftheit aus, während schlanke Metallfüße für eine leichte Anhebung sorgen und so Präsenz und optische Leichtigkeit ausbalancieren. Caleo ist ein Ort zum Wohlfühlen: ein Raum, in dem Komfort zur Selbstverständlichkeit wird und sich das Zuhause in eine Oase der Ruhe am Mittelmeer verwandelt. Neben dem Sofa umfasst das Projekt ein architektonisch anspruchsvolles Sideboard, einen skulpturalen Tisch und eine Reihe von Couchtischen, in denen formale Strenge und organische Inspiration ineinandergreifen und so vielseitige, sinnliche und harmonische Elemente entstehen lassen.

Natuzzi Italia Caleo sideboard

Die Reise schließt mit der Betrachtung eines wachsenden Fokus auf Wohlbefinden durch Projekte, die mit einer weiterentwickelten Vision von Komfort konzipiert wurden – einem wesentlichen Bestandteil der Marken-DNA. Diese geht über die rein physische Dimension hinaus und fördert ein tieferes Gleichgewicht zwischen Körper und Geist. Dabei werden stets die ästhetischen Prinzipien bewahrt, die italienisches Design prägen: Schönheit drückt sich in harmonischer Formgebung, hochwertigen Materialien und technologischer Innovation aus und schafft so ein ganzheitliches und regeneratives Erlebnis.

Dies führt zu Projekten wie Dwell, dem ersten Sofa der Comfortness-Kollektion, entworfen vom international renommierten Designer Claudio Bellini, sowie zu Stanby und Controra, Kreationen des Natuzzi Design Centers, dem kreativen Herzstück des tief in Apulien verwurzelten Hauptsitzes.

Ergänzt werden diese Kreationen durch neue sinnliche Kooperationen, wie die Partnerschaft mit Thriom, einem innovativen Mailänder Wellness-Studio, das sich Bewegung, Balance und persönlichem Wachstum widmet, sowie die Anwendung von Farbanalysen auf die Markenaktivitäten während der MDW – alles im Sinne einer zunehmend ganzheitlichen und personalisierten Vision von Wohnerlebnissen.

Natuzzi Italia Luma-beauty-desk

Alles fließt in eine neue, integrierte Vision von Projekten, Menschen und Empfindungen ein, in der das Produkt zu einem Werkzeug für das Wohlbefinden wird, der Mensch im Mittelpunkt des Designprozesses steht und Emotionen das authentischste Ziel des Erlebnisses darstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.natuzzi.com/de/at

Quelle. Natuzzi Italia