NEO.VERDE QUARTIER in Magdeburg: Zukunftsgerichtetes Arbeiten mit OBJECT CARPET

NEO.VERDE: ein Name als Programm

Der siebengeschossige Neubau befindet sich in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Stammsitz der traditionsreichen Krankenkasse. Zwischen 2022 und 2025 errichtet, liegt ihm eine klare architektonische Vision zu Grunde: Entstehen sollte ein Gebäude, das den neuesten Kriterien nachhaltigen Bauens entspricht und zugleich eine dynamische Arbeitsumgebung, die die Identität der AOK spürbar werden lässt. Der Name ist hier Programm: NEO steht für Aufbruch, Innovation und neue Arbeitskultur, während VERDE die Verbindung zu Natur, Nachhaltigkeit und der traditionell grünen Markenfarbe der AOK schlägt. Das fertige Quartier vereint nun lichtdurchflutete Büroräume, ergonomische Arbeitsplätze und einladende Loungeecken mit einer ökologischen Bauweise und schafft so ein rundum angenehmes, lebendiges Ambiente.

Offen gestaltete Raumstrukturen

Wie für es für zeitgemäße Bürolandschaften typisch ist, sind die Arbeitsbereiche geprägt von offenen, abwechslungsreich gestalteten Raumstrukturen. Plätze fürs konzentrierte Einzelarbeiten wechseln sich ab mit Zonen für den gemeinsamen Austausch: kleine Lounges mit Sesseln und Coffee Tables oder Stehtische, konzipiert für verschiedenste Formen des Teamworks. Mehrere Konferenz- und Besprechungszimmer in unterschiedlichen Größen und Formatierungen tragen ebenfalls ihren Teil dazu bei, Ideen weiterzuentwickeln, während die luftigen Freiflächen Raum zum Denken und Durchatmen lassen. Ein Mitarbeiterrestaurant dient darüber hinaus als weiterer Begegnungsort, der das Miteinander im Alltag stärkt. Gekonnt ergänzt wird es durch eine multifunktionale Arena für Talks, Workshops und Veranstaltungen aller Art.

Lebhaftes Interieur voller Details

Für das Interior Design war das Berliner Studio msg zuständig. Es erweist sich als durchweg lebhaft und energiegeladen: Wo sich andere Offices oft in Weiß und gedämpftes Grau kleiden, dominiert hier eine frische, expressive Farbpalette. Töne aus Limonengelb, Frühlingsgrün, Türkis und Salbei treffen auf puristische Möbel und wohnliche Leuchten, perfekt kombiniert mit verschiedenen Mustern und Texturen. Für Abwechslung sorgen außerdem kleine Loungeensembles, die spezifischen, für die Stadt Magdeburg wichtigen Akteuren gewidmet sind: den erfolgreichen Handballern des SC Magdeburg oder dem Fußballverein 1. FC Magdeburg zum Beispiel. Auch sonst wimmelt es vor Details: Seien es Wandprints mit alten, sepiafarbenen Aufnahmen der Stadt, die großformatige Abbildung eines Korallenriffs, eine Gallery Wall oder tropische Pflanzen.

Perfekt abgestimmte Teppichwelten

Die Teppichlösungen von OBJECT CARPET spielen hier eine wichtige Rolle. Nicht nur sind sie wesentlicher Bestandteil des ästhetischen Gesamtkonzepts: Sie strukturieren auch die offenen Flächen, dämpfen die Akustik und sorgen für eine spürbar angenehme, entspannte Atmosphäre. OBJECT CARPET hat dafür eng mit msg studios zusammengearbeitet. Zum Einsatz kommen die Qualitäten FUSION, ARCTIC, CANYON, DUNE, POODLE und VELAA in verschiedenen Farbwelten. Umgesetzt als Teppichfliesen, Bahnenware oder maßgefertigte RUGX, sind sie exakt auf das übrige Interieur abgestimmt: mal als dezenter Kontrast zur intensiven Farbgestaltung, mal als deren perfekte Ergänzung. Die Teppiche setzen zudem immer wieder selbst Akzente, etwa als leuchtgelber Kreis vor einem cremeweißen Sofa oder dunkelgrüner Rasenersatz in der FC-Magedurg-Ecke. Weil sie zugleich höchste Anforderungen an Langlebigkeit und Qualität erfüllen, sind die OBJECT CARPET Produkte ein entscheidendes Element für die Gestaltung einer neuen Generation von

Arbeitsumgebungen, die Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit intelligent miteinander verschmelzen lässt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet/ Fotos Vothana Khieu