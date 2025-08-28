Neu im Montas-Team: Logistik-Profi Patrick Ben-Salah

Die Montas Montage- und Logistikservice GmbH mit Sitz Aalen ist seit 30 Jahren erfolgreich mit den Dienstleistungen Küchenmontage, Laden- und Innenausbau sowie Projektsteuerung tätig. Jetzt ist das Unternehmen dabei, einen deutschlandweiten Full-Service im Bereich Küchenlogistik aufzubauen. Seit 1. Juni ist dafür Patrick Ben-Salah verantwortlich, der sein Können in leitender Funktion mit Schwerpunkt Logistik bereits in mehreren großen Firmen unter Beweis stellte.

Der 1992 in Biberach an der Riß geborene ist gelernter Logistiker. Nach einer kaufmännischen Ausbildung zwischen 2016 und 2018 als Disponent für Stöhr Logistik tätig, übernahm er danach bis Mitte 2023 die Logistikleitung bei der Münchener Baywa AG. Nach einer kurzen Zeit bei der Manchinger Airbus Defence and Space GmbH in ähnlicher Position verantwortete er bis zu seinem Wechsel zu Montas bei der Miller Präzisionswerkzeuge GmbH (Altenstadt/Iller) die Schwerpunkte Transport und Zoll.

Ben-Salah kennt die Logistikbranche sowohl aus Verladersicht als auch aus dem Blickwinkel der Spediteure und Dienstleister. Seine Kompetenzen liegen im Lieferantenmanagement und Materialwirtschaft, der Kostenkontrolle und SAP, in Teamführung und Teamarbeit. Seine Erfahrungen im Umgang mit internationalen Warenströmen sowie guten Englischkenntnisse sind für die strategische Aufstellung von Montas ebenfalls wertvoll, da das Unternehmen im Verbund mit RMTsoft (Stuhr) und dem französischen Montagespezialisten Wipoz aus Rennes (Bretagne) europaweit aktiv ist.

Gegenwärtig jedoch baut Ben-Salah an der Seite von Montas-Geschäftsführer Dieter Siegmann den neuen Logistik-Service des Unternehmens für den Küchenhandel auf. Dabei wird die gesamte Logistik von der Lagerhaltung über die Auslieferung bis zur Retourenabwicklung und anderem mehr von Montas gemanagt.

Aktuell deckt das Netzwerk mit Partnern an 18 Standorten rund 90 Prozent der Bevölkerung und 75 % der Fläche Deutschlands ab. 2026 soll der flächendeckende Ausbau abgeschlossen sein. Ziel ist, insbesondere sowohl mittelständische, kleinere Küchenhändler als auch die Küchenmöbelindustrie von Kosten bzw. Aufwand zu entlasten sowie die Beauftragung als auch die Auftragsverfolgung im Handel zu vereinfachen.

