Neu im OSTERMANN-Sortiment – Großformatige, handgelegte Edelfurniere

Die neuen, großformatigen Furnieroberflächen stehen in vielen Holzarten und Varianten zur Verfügung. Für die Rollenware im Format 2.800 x 1.250 mm werden hochwertige Furnierblätter von Hand nach hohen Qualitätsvorgaben gefügt und mit einem farblich abgestimmten Vliesrücken versehen. Der Vorteil: Für Sie entfallen die Furnierauswahl sowie das Zuschneiden und Fügen der einzelnen Blätter genau wie der sonst übliche Verschnitt. Neben der Herstellung wird auch die Kalkulation von Furnierprojekten durch den festen Quadratmeterpreis deutlich schneller und einfacher. Die Ware ist nach Möglichkeit immer FSC-Mix zertifiziert und kann nach Erhalt schnell weiterverarbeitet werden. Die Lieferung erfolgt in Kleinstmengen ab einem Blatt. Auf Anfrage gibt es vorab eine praktische Musterbox.

Echtholzfurnier Eukalyptus

Einfach weniger Arbeit

Die einzelnen Furnierflächen werden als großformatige Rollenware geliefert und lassen sich ohne Zeitverlust mit Weißleim oder Furnierleim auf verschiedenste Trägermaterialien oder Untergründe und sogar an Formteilen oder Rundungen aufbringen. Nach dem Verleimen kann die Oberfläche wie gewohnt durch Schleifen, Ölen, Lackieren, Bürsten etc. weiterverarbeitet werden.

Passende Furnierkanten

Entdecken Sie auch die Vielfalt des Furnierkanten-Sortiments. Sie erhalten bei Ostermann viele verschiedene Holzarten in zahlreichen Stärken und Breiten. Auf Wunsch schneidet Ostermann die Kanten zudem in jede gewünschte Breite bis 100 mm.

Passende Schleifmittel nicht vergessen

Denken Sie bei der Bestellung der Echtholzfurniere am besten auch gleich an die passenden Schleifmittel. Ostermann liefert Ihnen eine breite Auswahl passender Produkte für Ihren Bedarf, und das gewohnt zuverlässig und schnell.

Besuchen Sie OSTERMANN auf der Holz Handwerk – Halle 12, Stand Nr. 806.

Alle Informationen zu den neuen Echtholzfurnieren finden Sie auch mit dem Suchbegriff „Echtholzfurniere“ auf der OSTERMANN-Website www.ostermann.eu

Quelle: OSTERMANN