Neue CEO bei de Sede: Jelena Dodig übernimmt operative Leitung

Mit langjähriger Führungserfahrung und fundiertem strategischem Know-how wird Jelena Dodig die erfolgreiche Entwicklung von de Sede fortsetzen und gezielt weiter ausbauen. Ihr Fokus liegt darauf, die Stärke der Marke in messbare Erfolge zu übersetzen, nachhaltiges Wachstum in allen Märkten zu fördern und die internationale Strahlkraft des Unternehmens im Premiumsegment weiter zu forcieren.

„Ich freue mich sehr, die Verantwortung für ein Unternehmen zu übernehmen, das Schweizer Handwerkskunst, höchste Qualität und zeitloses Design so authentisch verkörpert “, so Jelena Dodig. „Gemeinsam mit unserem fachkompetenten und engagierten Team möchte ich die Zukunft von de Sede aktiv gestalten und unser Unternehmen zu einem exklusiven Boutique-Anbieter weiter ausbauen.“

Die bisherige CEO, Monika Walser, verlässt das Unternehmen nach über einem Jahrzehnt an der Spitze. Unter ihrer Führung hat de Sede seine Marktposition weiter gefestigt und wichtige Impulse gesetzt. Das Unternehmen dankt Walser für ihr grosses Engagement und ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der Marke.

Der Fokus von de Sede liegt weiterhin auf der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb hochwertiger, handgefertigter Sitzmöbel für den In- und Outdoor-Bereich. Seit der Gründung 1965 als Sattlerei steht die Arbeit mit feinstem Leder im Mittelpunkt des Schaffens. Bis heute gilt de Sede international als Synonym für höchste Präzision, Komfort und zeitloses Design „Made in Switzerland“.

Als Teil der Volare Group bleibt de Sede auch in Zukunft ein verlässlicher Partner für exklusive Möbel im Premiumsegment. Die Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe, zu der verschiedene Firmen aus den Bereichen Handel, Produktion und Immobilienwirtschaft gehören, bietet Stabilität und eine starke Basis, um die Werte von de Sede – Handwerkskunst, Qualität und Designkompetenz – auch künftig zu sichern und weiterzuentwickeln.

Quelle: de Sede