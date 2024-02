Neue Kollektionen? Ostermann hat die passenden Kanten

Wenn Plattenhersteller neue Kollektionen herausbringen, lohnt sich immer ein Blick in den Ostermann Online-Shop, denn dort können sich Tischler/Schreiner auf das sprichwörtliche Ostermann-Tempo verlassen. Mit Leidenschaft und Hingabe setzen die Kanten-Experten bei Ostermann alles daran, schnellstmöglich eine passende Lösung für die Schmalfläche bereitzustellen. Und das schon zu dem Zeitpunkt, an dem die ersten Platten im Handel erhältlich sind. Alle neuen Ostermann-Kanten sind dann jeweils in den Standardabmessungen 23, 33, 43 und 100 x 1 bzw. 2 mm ab Lager verfügbar. Sie werden schon in Kleinstmengen ab 1 Meter versendet. Wer sich aktuelle Kanten zu den Kollektionen von Egger, Formica, Polyrey oder Resopal ansehen möchte, findet unter dem Suchbegriff „#Highlights03“ auf www.ostermann.eu weitere Informationen.

Tempo ist Programm: Kommen Plattenhersteller mit neuen Kollektionen auf den Markt, hat Ostermann schnell die passenden Möbelkanten am Lager.

Das sind die Trends

In den genannten Kollektionen sieht man viele dezente Unis und immer mattere Farben. Auch die Holzdekore werden matter und verfügen über immer natürlichere Prägungen. Bei den Steindekoren ist Marmor weiterhin stark vertreten. Mit den zahlreichen Neuheiten im Sortiment bietet Ostermann auf jeden Fall die passenden Kanten.

Egger: Dekorativ 24+

Die Egger-Gruppe mit Hauptsitz in St. Johann (Österreich) ist seit Anfang Februar mit ihrer Kollektion Dekorativ 24+ auf dem Markt. Sie besteht aus über 300 Platten mit mehr als 100 neuen Farben und Dekoren. Dekorativ 24+ zeigt sich mit eleganten und zurückhaltenden Holzdekoren, matten und äußerst samtigen Unis sowie mit klassischen Materialreproduktionen, die durch ihre überzeugend realistischen Prägungen bestechen. Mit dabei sind natürlich auch zahlreiche PerfectSense-Lackplatten mit Holz- und Unidekoren.

Polyrey: Collection 2024

Die Collection 2024 des französischen Herstellers Polyrey bietet mit über 440 Möbelplatten ebenfalls eine große Auswahl. Hier stehen mehr als 230 Unis und 200 Dekore zur Wahl. Darunter befinden sich über 90 Neuheiten. Die Kollektion zeigt laut Polyrey eine „explosive“ Mischung aus aktuellen Trends. Darunter befinden sich Terrazzo- und Mosaik-Dekore sowie Materialreproduktionen im Aussehen von OSB und Kork.

Resopal: Collection 2024

Seit Mitte Januar gibt es zudem ein neues Lagerprogramm von Resopal. Auch hier wurde die Kollektion um diverse neutrale Farben und eine weitere matte Oberfläche erweitert. Von den insgesamt 335 Platten mit 149 Unis und 186 Dekoren sind 71 Farben und Dekore neu. Besonders augenfällig sind die Oberflächen Meran Oak, eine moderne und zugleich rustikale Variante der Eiche oder das neue helle Ulmendekor Ventura Elm.

Coming soon: The Formica Collection

Die weltweit agierende Formica-Gruppe mit Hauptsitz in Großbritannien, zu der auch Homapal gehört, wird Mitte März mit einer neuen Kollektion in den Markt starten. Die Ostermann-Experten erwarten über 40 Neuheiten und werden auch hier zum Kollektionsstart die passenden Kanten anbieten.

Neue Kanten – umfangreicher Service

Bei Ostermann erhalten Tischler/Schreiner nicht nur Europas größtes sofort verfügbares Kantensortiment, sondern gleich auch die passenden Materialien, um die Kanten professionell zu verarbeiten: von der großen Auswahl an Reinigern und Schmelzklebern bis hin zu den Artikeln für die Kantenbearbeitung und -organisation. So lassen sich viele Materialien für den Möbelbau aus einer Hand bestellen, was Zeit und damit letztendlich auch Geld spart.

Hier sieht man ausgewählte Platten und Kanten zur Kollektion Dekorativ 24+ von Egger (oben), der Collection 2024 von Resopal (unten) und zur Collection 2024 des französischen Herstellers Polyrey (rechts).

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann