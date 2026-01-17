Neue LVT-Kollektion von Gerflor kombiniert Designkompetenz mit funktionaler Vielfalt

Kontrastreich kombiniert: Die elegante Holzoptik „Versailles Blond“ trifft auf das ruhige Steindekor „Marble White“ – für fließende Übergänge und zonierte Raumkonzepte

Die neue Generation der elastischen LVT-Designbeläge überzeugt durch vielfältige Design- und Komfort-Optionen, ultrarealistische Oberflächen-prägungen sowie ein nachhaltiges Materialkonzept.

Drei Produkttypen, eine neue Acoustic-Variante

Um alle relevanten Anforderungen zuverlässig abzudecken, ist die neue Creation Kollektion in drei Produktvarianten erhältlich. Neben der klassischen Dryback- und Clic-Ausführung ist mit Clic Acoustic eine spezielle Variante mit integriertem Akustikrücken verfügbar. Diese ermöglicht eine Trittschallverbesserung von bis zu 19 Dezibel. So eignet sie sich nicht nur optimal für Wohnräume, sondern auch für Büros, Bildungs- und Gesundheitsbauten. Die Clic-Systeme verfügen über eine anwenderfreundliche Fold-Down-Verriegelung, die eine schnelle und sichere Verlegung ermöglicht – ideal für die Sanierung bei laufendem Betrieb. Ein weiteres Plus der Kollektion: Die elastischen Vinylböden lassen sich im Gegensatz zu starren Rigid-Böden ganz leicht mit dem Cutter verarbeiten. So sind Wandanschlüsse und Heizungsrohre schnell, sauber und ohne Lärm bzw. Staub zugeschnitten. Dennoch sind die Clic-Beläge besonders belastbar und können beispielsweise direkt auf vorhandenen Keramikfliesen mit bis zu 8 mm breiten und 3 mm tiefen Fugen verlegt werden.

Creation ist ein breit aufgestelltes LVT-System: Die Nutzschichten betragen – abgestimmt auf das jeweilige Einsatzgebiet – 0,3 mm, 0,4 mm und 0,55 mm. Bei den Clic-Systemen sind Nutzschichten von 0,4 mm und 0,55 mm erhältlich. Darüber hinaus wird für Projekte mit besonders starker Beanspruchung und hoher Frequentierung für alle Verlegearten eine Extra-Kollektion mit 0,7 mm Nutzschicht lieferbar sein.

Zahlreiche Designoptionen – passend zu aktuellen Interior-Trends

Ein zentrales Merkmal der neuen Kollektion ist das deutlich erweiterte Dekor- und Designspektrum mit insgesamt 85 Farben. Sämtliche Designs basieren auf natürlichen Materialien wie Holz, Stein oder Textil und sind mit einer spezifischen Oberflächenprägung versehen, die auch die haptische Struktur des Materials realistisch erlebbar macht. Gestalterisch orientiert sich die Creation Kollektion an global maßgeblichen Interior-Trends, die vom Gerflor Designteam aufgenommen, gefiltert und in attraktive Bodendesigns überführt wurden. Der Trend „Terra Nova“ zum Beispiel übersetzt die Rückbesinnung auf natürliche Materialien in warme, erdige Farbtöne – inspiriert von Ocker, Terrakotta, Kalkstein oder rohem Holz – und schafft so eine naturnahe Atmosphäre.

Feine Eleganz trifft auf klassische Raumarchitektur: Das Fischgrät-Dekor „Aquinoha Honey“ verleiht dem historischen Interieur eine moderne, wohnliche Note. In der gesamten Kollektion sind insgesamt sechs Designs als Fischgrät-Format verfügbar

Bei Modern Rustic steht ein Mix aus rustikalen Materialien im Fokus, der Kontraste schafft und jedem Raum einen modernen Touch verleiht. Hier trifft die Anmutung von Natursteinen und Holz auf polierten Beton sowie Metall und Glas. Ein gutes Beispiel ist die markante Holzmaserung in der Farbgebung „Savage Oak“. Der Stil „Neo Classic“ verbindet edle Materialien wie Marmor – zum Beispiel durch die Farbvariante „White Marble“ – mit klaren Linien und zeitgenössischer Architektur. Der Trend „Artefactor“ steht für auffällige, expressive Dessins in frischen Farbtönen und interpretiert den Bodenbelag als Gestaltungselement, beispielsweise durch textile Strukturen mit Betonoptik.

Für eine besonders hohe Strapazierfähigkeit sind alle Creation Designbeläge mit der bewährten Protecshield-Oberflächenvergütung versehen. Diese ist extrem widerstandsfähig, einfach zu reinigen und verfügt passend zu den hochwertigen Dessins über ein ultra-mattes Finish. Neu entwickelt wurde für einige Dekore das „Smart Design“. Das bedeutet: Mit Hilfe eines modernen Digitaldruck-Verfahrens wird eine erweiterte Dessin-Variation ermöglicht. Dabei werden Wiederholungen minimiert und es entsteht eine besonders natürliche Flächenwirkung.

Harmonische Raumgestaltung von Boden bis Wand

Ein klarer Trend im Interior Design ist zudem auch die durchgängige Gestaltung von Boden- und Wandflächen. Die neue Creation Kollektion greift diesen Ansatz auf: Sieben ausgewählte Dekore sind zusätzlich in der Wandbelagskollektion Mural Revela erhältlich. Dadurch lassen sich ganzheitliche Raumkonzepte realisieren – abgestimmt in Farbe, Materialität und Struktur. Besonders in Hotels, Arztpraxen oder im gehobenen Wohnbau entstehen so harmonische, funktionale und zugleich ästhetische Raumlösungen aus einem Guss.

Boden und Wand in Harmonie: „Paradiso Bone“ ist eines von sieben Dekoren, die auch als Wandbelag in der Kollektion Mural Revela erhältlich sind

Wohngesund und kreislaufgerecht

Auch in ökologischer Hinsicht setzt die neue Kollektion Maßstäbe. Alle Produkte bestehen – je nach Aufbau – aus zu bis zu 80 % aus mineralischen und recycelten Materialien und sind vollständig recycelbar. Sie sind phthalatfrei, REACH-konform und emissionsarm (TVOC < 10 µg/m³). Darüber hinaus engagiert sich Gerflor mit dem Rücknahmeprogramm „Second Life“ aktiv für das zirkuläre Bauen und unterstützt Fachverleger bei der Sammlung und Wiederverwertung von Verschnittmaterialien. Diese werden unter anderem in der Gerflor-eigenen Recyclinganlage in Troisdorf verarbeitet und in den Materialkreislauf zurückgeführt.

Natürliche Farben, weiche Lichtstimmung und dazu passend ein ruhiger Boden: Das Dekor „Tamo Light Brown“ erzeugt ein harmonisches Flächenbild – nicht nur in Schlafräumen

Weitere Informationen unter: www.gerflor.at

Quelle:Gerflor