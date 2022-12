Neue Marketing-Leitung bei STRASSER Steine

Die gebürtige Welserin Katrin Fritzenwallner (29) hat die Leitung des Bereichs Marketing bei STRASSER Steine, dem österreichischen Marktführer bei Natursteinarbeitsplatten für Küchen, übernommen. Sie folgt damit auf Simone Reischl. Fritzenwallner hat Marketing- und Journalismusausbildungen in Österreich, Deutschland und den USA absolviert und war unter anderem für den Motorsportbereich der PUMA Group und für einige namhafte internationale Unternehmen aus der Fashion- und Lifestylebranche tätig.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Katrin Fritzenwallner. Sie verfügt über 10 Jahre Marketing- und PR-Erfahrung und hat zudem große Expertise in Social Media und Digital Marketing“, so Johannes Artmayr, Geschäftsführer von STRASSER Steine. Bereiche, die künftig bei STRASSER Steine weiter ausgebaut werden sollen.

„Nach meinen Aufenthalten in den USA und Deutschland arbeite ich jetzt gerne wieder in Oberösterreich“ , so Katrin Fritzenwallner. „Die vergangenen Jahre hat der internationale Motorsport meine Arbeitswelt dominiert. Den Drive von dort werde ich jedenfalls in den neuen Job mitnehmen. Ich freue mich darauf, das gesammelte Know-how jetzt bei STRASSER Steine umsetzen zu dürfen.“

