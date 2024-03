Vanessa Krieger arbeitet seit dem 18.März als neue Marketing Managerin bei Pallmann. Ihre berufliche Karriere startete sie mit einem Studium der Kommunikationswissenschaft in Bamberg und absolvierte im Anschluss ein Online-Studium zur Multimedia-Designerin. Berufserfahrung sammelte Vanessa Krieger zuvor in einer Marketing Agentur in Würzburg. Ihr Know How rund um Pressearbeit, Website-Betreuung, Social Media und Marketing-Strategien wird sie nun abseits vom Agenturleben bei Pallmann einsetzen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: PALLMANN