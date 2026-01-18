Neue Markstudie: Badmöbel, Spiegelschränke und Lichtspiegel in D/A/CH

Die Unternehmensberatung Titze GmbH hat von Oktober bis Dezember 2025 die vorhandenen Chancen in den drei deutschsprachigen Märkten analysiert. Die neue Studie „Badmöbel, Spiegelschränke und Lichtspiegel in D/A/CH bis 2030“ zeigt dann auch eindeutig: Weniger die Möbelfronten bestimmen heute die Auswahl der Endkunden beim Kauf eines neuen Badmöbels. Heute ist im Bad hingegen der funktionelle Spiegelschrank, der emotionale Lichtspiegel und das hochmoderne Designwaschbecken der eigentliche Blickfang.

Marktentwicklung bei Badmöbel, Spiegelschränken und Lichtspiegeln

Die Studie liefert alle Informationen zur Marktentwicklung bei Badmöbel, Spiegelschränken und Lichtspiegeln von 2015 bis 2025 sowie eine detaillierte Einschätzung aller Fakten bis 2030. Bei schwierigen Rahmenbedingungen (Krieg in der Ukraine, geringe Neubauquote und hohen Bauzinsen) geht der Inlandsmarkt mit Badmöbeln, Spiegelschränken und Lichtspiegeln in der Region D/A/CH seit 2023 um 3,5% auf 882 Mio. Euro in 2024 zu Herstellerabgabepreisen Netto zurück. In 2025 ist dann aber ein Anstieg um 3,1% auf 909 Mio. Euro festzustellen. Die Summe entspricht einem Handelsvolumen Brutto von 2.281 Mio. Euro. Dabei schneidet die Entwicklung in der Schweiz besser ab als in Deutschland und Österreich.

Bei der Distribution von Badmöbeln, Spiegelschränken und Lichtspiegeln in den drei betrachteten Ländern kommen die wichtigsten Vertriebswege, Möbelhandel und Küchenhandel, gemeinsam auf 32,5% Marktanteil. Bis 2030 wird deren Wert in D/A/CH allerdings um 0,7% weiter zurückgehen. Der Onlinehandel dagegen wird im gleichen Zeitraum um weitere 1,9% ansteigen. Er performt in Deutschland allerdings deutlich besser als in Österreich und der Schweiz.

Im Detail gibt die aktuelle Studie für die drei Kernmärkte Deutschland, Österreich und Schweiz eine Antwort auf diese und weitere Fragen:

Welches Potential bietet das Bad in D/A/CH?

Welche Marktbedeutung erreicht der Neubau bis 2030?

In welchen Zeitraum wird der Bestand im Bad modernisiert?

Welche Marktgröße erreichen die Produktgruppen bis 2030?

Wer sind die Marktführer auf der Herstellerseite?

Wer sind die Gewinner und Verlierer in den Vertriebswegen bis 2030?

Wie werden Bad- und Sanitärprodukte zukünftig verkauft?

Wie stark wird der Onlinehandel bis 2030 werden?

In welchen Bereichen entwickelt sich der Objektmarkt erfolgreich?

Wie verändern sich die Preise in den einzelnen Produktgruppen?

Mit welchen Trends bei den Produkten müssen Sie rechnen?

Die Studie „ Badmöbel, Spiegelschränke und Lichtspiegel in D/A/CH bis 2030“ enthält 375 Seiten mit 282 Tabellen und Grafiken und ist im Dezember 2025 in deutscher Sprache erschienen.

Der Preis der Studie beträgt Euro 3.900,– plus Mehrwertsteuer. Beim Bezug mehrerer Marktstudien aus dieser Serie sind Staffelpreise möglich.

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH

Auf den Stöcken 16, 41472 Neuss

Fon +49-2182-871200

info@titze-online.de

www.titze-online.de

Quelle: Unternehmensberatung Titze GmbH