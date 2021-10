Neue Mitglieder im GIGA International Einkaufsverband

GIGA International erwartet sich in allen Bereichen eine Vielzahl an Innovationen und Veränderungen, da die Tessner-Gruppe wertvolle neue Mitglieder einbringt und damit das Einkaufsvolumen des Verbandes deutlich zunimmt. Die Einkäufer der neuen Mitglieder werden an den regelmäßigen Sitzungen des Verbandes sowie an Messe- und Auslandsreisen des Verbandes teilnehmen. GIGA International freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.giga-verband.com

Quelle: GIGA International