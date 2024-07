Neue Studie zu Betten, Matratzen und Lattenrosten

Zu diesem erfreulichen Ergebnis kommt die Unternehmensberatung Titze GmbH, in der soeben auf 284 Seiten erschienenen sechsten Auflage der Marktstudie „Schlafen in Deutschland“. Warum erstellen wir eine Marktstudie zum Thema Betten, Matratzen und Lattenroste, wenn der Markt doch gar nicht läuft? Die Frage ist berechtigt, die Antwort durchaus einfach.

Die Marktentwicklung ist heute schwierig. Doch der gesamte Markt könnte sich deutlich erfolgreicher entwickeln. Für ein Wachstum aber sind das klare Erkennen der aktuellen Markttrends, gezielte Veränderungen im Verkauf und technologische Innovationen notwendig. Und in diesen Punkten hakt es in Deutschland bisher. Man darf sogar behaupten, die Angstkrise in Deutschland verschließt großen Teilen des Handels und auch der Industrie die Augen.

Schließlich dient Schlafen der Regeneration. Der aktuelle reiz- und stressgeprägte Lebensstil in unserer Gesellschaft verschlechtert jedoch das Schlafvergnügen enorm. Doch genau diese Einschätzung ist der Ansatz für eine gründliche Aufhellung des Marktes. Der Markt für Betten, Matratzen und Lattenroste wird in den nächsten Jahren immer weniger vom Neubau bestimmt, als vielmehr vom Ersatzgeschäft. Gleichzeitig führen ganz unterschiedliche Gründe bei den Endkunden zur Realisierung eines Neukaufs. Diese Gründe kommen jedoch immer wieder.

Schlechter beziehungsweise unruhiger Schlaf

Veränderung der Wohnsituation

Oder auch ein Partnerwechsel

Die ermittelten Fakten belegen die Problematik des Marktes. Die Chancen übertreffen die Risiken eindeutig. Die Studie beschäftigt sich vor allem mit den Chancen und beantwortet acht Kernfragen.

Welche Wünsche hat der Endkunde, der letztlich auch Ihr Unternehmen finanziert?

Ist Ihnen der Bestand an Betten und Matratzen in Deutschland bekannt?

Wird aus diesem Grunde das Renovierungspotential erheblich unterschätzt?

Wie schnell wächst der Markt für Komfortbetten und Pflegebetten?

Marke oder Handelsmarke, was bringt sie wirklich auf Dauer voran?

Welche Zielgruppen bringen das meiste Geld in die Kasse?

Wie muss der Kunde in Zukunft angesprochen werden?

Welche Handelstrends bestimmen den Markt bis 2030 und führen zu besseren Umsätzen?

Und ja, viele Probleme sind wirklich hausgemacht. Immerhin steigt seit 2020 der Bestand an Betten in Deutschland um 2,6 Millionen auf nun insgesamt 103,5 Millionen an. Demgegenüber steht ein Verkauf von derzeit 2,0 bis 2,3 Millionen Betten pro Jahr. Also ist der Bettenaustausch vernichtend gering. Die Folge ist, dass viele Endkunden zu selten oder sogar nie ihr Bett wechseln. Ist das beim Bett zwar bedenklich, aber eher nachvollziehbar, wird es bei den Matratzen sogar zu einer hygienischen Katastrophe. 7,5 Millionen verkauften Matratzen pro Jahr steht ein Matratzenbestand von aktuell 136 Millionen in Deutschland gegenüber. Der durchschnittliche Matratzentausch erfolgt also nach rund 18 Jahren.

Offensichtlich fehlen bei sehr vielen Endkunden die Kenntnisse über die Schädlichkeit durch die bestehende Verschmutzung von Matratzen. Ebenso fehlt im privaten Sektor das Angebot des Handels von regelmäßiger professioneller Matratzenreinigung. Erhebliche Potentiale werden sofort erkennbar. Vor allem im Handel wird das Volumen für Komfortbetten und Pflegebetten für ältere Menschen, die möglichst lange in ihren eigenen vier Wänden leben möchten, weit unterschätzt. Der Markt steigt allein bei Pflegebetten bis 2030 und mehr als 43 % an. Diese Marktstudie trägt dieser Entwicklung Rechnung und befasst sich auf 17 Seiten ganz speziell mit dem Markt für Komfortbetten und Pflegebetten.

Das der Markt für Betten, Matratzen und Lattenroste trotz der zweifelsfrei nicht optimalen Abschöpfung lukrativ ist, belegen weitere Rahmendaten aus der Studie. Die drei Produktgruppen kommen in 2023 auf ein gemeinsames Handelsvolumen von 3.625 Millionen Euro. Das sind zwar rund 4,5% weniger als noch 2022. Der Wert liegt aber höher als in den Jahren 2018 bis 2021.

Für 2024 rechnen wir mit einem weiteren geringen Minus, Ab 2025 werden dann aber die Potentiale besser gehoben und der Markt wird notwendigerweise wieder ansteigen. Wir kalkulieren bis 2030 das Wachstum vorsichtig auf 4.012 Millionen Euro, das ist ein Anstieg um 10,7%. Auch die Anzahl der Anbieter, die um den deutschen Markt ringt, wächst auf 528 Unternehmen an. Das ist wenig verwunderlich, kommen doch nur 37,7% aus Deutschland. Der schnell steigende Importanteil zieht auch immer mehr ausländische Anbieter in den deutschen Markt.

Ebenso detailliert analysiert diese Marktstudie die Marktveränderungen bis 2030, vor allem aber die Produkttrends. Wesentlich schneller verändern Endkundenwünsche, Augmented Reality und Virtual Reality und nun erstmals auch die Künstliche Intelligenz die Marktentwicklung. Mit all diesen Themen, und speziell mit den daraus entstehenden Chancen, müssen sich verantwortungsbewusste Händler und vor allem Hersteller kurzfristig auseinandersetzen. Heute gilt am Markt die Aussagen „Die Schnellen schlagen, die Langsamen“.

Daneben bewertet die Marktstudie alle relevanten Standarddaten wie

Produktion, Import, Export und Inlandsmarktversorgung

Marktbedeutung der Hersteller

Sortimentsentwicklung

Handelsveränderungen (z.B. Bettenhandel und Onlinehandel)

Marktentwicklung bis 2030

SWOT- Analyse für Handel und Industrie

Die hier vorgestellte 6. Auflage der Marktstudie „Schlafen in Deutschland – Betten, Matratzen und Lattenroste bis 2030“ enthält 284 Seiten mit 162 Tabellen und Grafiken und ist im Juli 2024 erschienen.

Der Preis der Studie beträgt Euro 3.500,– plus Mehrwertsteuer.

Herr Titze steht Ihnen gerne für Ihre Rückfragen oder für ein individuelles Interview zu allen Detailthemen des Marktes für Betten, Matratzen und Lattenroste zur Verfügung.

Zu beziehen ist diese Marktstudie bei:

Unternehmensberatung Titze GmbH

Auf den Stöcken 16

D-41472 Neuss

Fon +49-2182-871200

info@titze-online.de

www.titze-online.de

Quelle: Unternehmensberatung Titze