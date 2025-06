Neue Tiny Home Maßstäbe mit dem „Golden House“ von ÖÖD

Das Tiny Home wird in einer limitierten Auflage von 79 Einheiten vorgefertigt und kann an naturnahen Standorten auf der ganzen Welt aufgestellt werden. Das „Golden House“ wird mit maßgefertigten Fenstern in Goldoptik und einer sorgfältig konzipierten, minimalistischen Innenausstattung gebaut. Das fertige Tiny Home stellt eine bemerkenswerte Verbindung von Nachhaltigkeit und Luxus dar. Es lag daher nahe, dass sich die Designer für die Ausstattung von Küche und Bad für AXOR entschieden.

Die limitierte Auflage des „Golden House“ setzt neue Maßstäbe für Tiny Homes. Diese einzigartige Unterkunft wurde von dem in Estland ansässigen Studio ÖÖD House als eine Möglichkeit geschaffen, „ein Fünf-Sterne-Hotelzimmer mitten in der Natur zu platzieren“. Das Tiny Home wird in einer limitierten Auflage von 79 Einheiten vorgefertigt und kann an naturnahen Standorten auf der ganzen Welt aufgestellt werden. Das „Golden House“ wird mit maßgefertigten Fenstern in Goldoptik und einer sorgfältig konzipierten, minimalistischen Innenausstattung gebaut. Das fertige Tiny Home stellt eine bemerkenswerte Verbindung von Nachhaltigkeit und Luxus dar. Es lag daher nahe, dass sich die Designer für die Ausstattung von Bad und Küche für AXOR entschieden.

Der Hauptraum des „Golden House“ ist elegant, aber dennoch gemütlich gestaltet. Verschiedene Elemente laden die Gäste zum Entspannen ein. Steinböden und geometrische Holzverkleidungen sorgen für eine ruhige Atmosphäre, die durch dezente Farbakzente in Rot belebt wird. Exklusive Einrichtungsgegenstände von Buster & Punch – unter anderem ein prächtiges Lederbett, zwei Sessel aus der Mitte des Jahrhunderts und kunstvolle Textilien – erweitern das luxuriöse Wohnambiente auf besondere Weise. Wandhohe Fenster an drei der vier Wände des Hauses bieten eine ununterbrochene Verbindung zur umgebenden Natur, worum es sich dabei auch immer handeln mag – denkbar ist zum Beispiel ein norwegischer Fjord oder ein brasilianischer Regenwald.

AXOR Armaturen für Bad & Küche

Eine einfache, aber gut ausgestattete Küche fällt durch ihre lebendige Ausgestaltung mit Marmor mit honigfarbener Maserung, rot satinierten Schränken und einer AXOR Citterio M 220 Armatur in Brushed Brass Optik ins Auge. Die Armatur besticht durch ihre strahlende Oberfläche und harmoniert mit dem Holz und den goldenen Akzenten – während sie gleichzeitig eine außerordentlich hohe Funktionalität bietet.

Das Badezimmer folgt diesem Stilprinzip mit einer aufwendigen Mischung aus dunklen Steinfliesen, goldenen Zierleisten und Produkten aus der AXOR One Kollektion, die ebenfalls in Brushed Brass Optik gewählt wurden. Über einem freistehenden Waschbecken am Fenster bietet eine AXOR One 140 Armatur mit innovativer, wassersparender Select-Technologie die idealen Voraussetzungen, um das tägliche Waschen als meditatives Erlebnis zu gestalten. Für die Dusche wurde ebenfalls auf die AXOR One Kollektion zurückgegriffen. Die gewählte Zusammenstellung besteht aus einer Kopfbrause 280 2jet, einem Thermostatmodul sowie einer Handbrause 1jet EcoSmart[1] und bietet ein sinnliches und wohltuendes Duscherlebnis.

Dem nachhaltigen Luxus verpflichtet

Die individuelle, messingfarbene Oberfläche dieser Armaturen ist natürlich eine Anspielung auf das namensgebende Thema des „Golden House“. Die Zusammenarbeit von ÖÖD House mit AXOR steht aber auch für eine tiefergehende Übereinstimmung mit den Werten dieses Projekts. Die Kollektion AXOR One von Barber Osgerby, die für ihr elementares Design, ihre herausragende Leistung und ihre nachhaltigen Technologien, wie EcoSmart[1] oder CoolStart[2] gepriesen wird, unterstreicht das Engagement dieses Projekts für die Verbindung von Luxus, Komfort und Nachhaltigkeit.

[1] Im Vergleich zu unseren herkömmlichen Produkten begrenzt der flexible Durchflussbegrenzer den Wasserverbrauch auf maximal 8 l/min (bei 3 bar).

[2] CoolStart kann Energie und Kosten sparen, da nur dann heißes Wasser verbraucht wird, wenn der Hebel aktiv bewegt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter www.axor-design.de

Quelle: Hans Grohe