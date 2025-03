Neuer Betriebsleiter bei COR Sitzmöbel

Ende Februar übergab Hermann-Josef Pöhls nach 11 Jahren Betriebszugehörigkeit – mit einer Mischung aus Wehmut und Vorfreude – seine Aufgaben an seinen Nachfolger Kai Horstmann (50). Zwar bleibt Pöhls noch bis Ende Oktober im Unternehmen und begleitet einzelne Projekte, aber operativ hat nun Kai Horstmann den Staffelstab übernommen.



In seiner Funktion als Betriebsleiter trägt Kai Horstmann die Verantwortung für ein Team von rund 140 Mitarbeitern sowie den gesamten produktionstechnischen Ablauf. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Überwachung der Fertigungsprozesse und Qualitätssicherung auch die weitere Effizienzsteigerung der Produktion im Sinne der „Lean Factory“.



Leo Lübke, geschäftsführender Gesellschafter bei COR, zeigt sich über die Neubesetzung erfreut: „Im Sinne der Kontinuität sind wir mit Kai Horstmann breit aufgestellt, da er sowohl die Vertriebsseite kennt als auch die handwerkliche Basis mitbringt. Er weiß über alle Facetten des produzierenden Betriebes Bescheid.“



Als gelernter Tischler hatte Kai Horstmann schon immer ein Herz für Qualitätsmöbel. Nach seiner Meisterprüfung und verschiedenen beruflichen Stationen hatte er zuletzt die Leitung Produktion bei Poggenpohl in Herford inne. Mit Kai Horstmann sieht COR die Weichen für die Zukunft gestellt. Ein gelungener Wechsel, der weiterhin für Kontinuität und Fortschritt gleichermaßen steht.

„Ich freue mich darauf, mein Wissen in die Weiterentwicklung von COR einzubringen und gemeinsam mit dem Team an innovativen Lösungen zu arbeiten“ , so Horstmann über seine neue Position.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cor.de

Quelle: COR