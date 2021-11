Neuer Geschäftsführer bei der olina Franchise GmbH mit 1. Jännner 2022

Der 39-jährige Martin Laireiter ist seit Februar 2013 als Regionalleiter bei DER KREIS Österreich tätig und hat gemeinsam mit Martin Oberwallner maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Ausbau des Unternehmens in Österreich. Davor verantwortete er in leitender Funktion den Vertrieb der Profitcenter Möbel und Spiel für die Freizeit Marke Kettler in Österreich.

„Wir haben mit Martin Laireiter einen jungen und höchst motivierten Geschäftsführer für die olina Franchise GmbH aus dem Unternehmen herausgefunden, der mit seiner Unternehmerpersönlichkeit und Expertise den erfolgreichen Weg von olina im Sinne der Franchisepartner fortsetzen wird“, ist Ernst-Martin Schaible überzeugt.

Quelle: olina