Neuer PALLMANN Fachberater im Gebiet Oberösterreich / Salzburg

Seit dem 02.06.2025 ist David Vasilico bei Pallmann als neuer Fachberater tätig. Er übernimmt ab sofort die Beratung in der Region Oberösterreich / Salzburg. Der gelernte Bodenleger leitete zuletzt in einer Möbelfirma die Abteilung der Bodenleger und trug dort die Verantwortung für die Vermessung und Materials-Bedarfs Ermittlung von Baustellen. Herr Vasilico wird von nun an der neue Ansprechpartner in Oberösterreich sein und dort den Pallmann-Kunden bei Projekten mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: PALLMANN