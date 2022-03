Neuer Regionalleiter bei DER KREIS

Glaser ist bereits seit seiner Berufsausbildung erfolgreich in verschiedenen Positionen in der Küchenbranche sowie im Vertrieb tätig. Gemeinsam mit Geschäftsführer Martin Oberwallner wird er den Ausbau und den Erfolg des Unternehmens in Österreich weiter fortsetzen.

“Wir freuen uns, mit Florian Glaser einen Branchenprofi mit langjähriger Erfahrung für das Team von DER KREIS gewonnen zu haben und wünschen ihm einen guten Start in der neuen Position.” so Martin Oberwallner.

Quelle: DER KREIS