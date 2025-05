Neues Beko Multifunktions-Backrohr kann backen, braten, frittieren und noch viel mehr

Das Beko Backrohr BCBISA17400KSBMPS aus der Beyond Serie bPRO 500 bietet gleich mehrere besondere Highlights: AirFry, CookSense, SteamAid, Pyrolyse und die Pizza-Funktion – und das alles im edlen Deep Black-Design. So macht sich das neue Allroundtalent in jeder Küche gut und ist der perfekte Helfer für kulinarische Kreationen. Ausgestattet ist der Ofen zudem mit der AeroPerfect-Technologie. Inspiriert vom Design von Flugzeugturbinen, handelt es sich dabei um ein innovatives Gebläse-System, das die heiße Luft im Backofen gleichmäßig verteilt und eine präzise Temperaturregelung ermöglicht.

SteamAid: Für lockere und knusprige Backwaren

Während des Garens wird Wasser durch den Steamgenerator aus dem Wassertank in den Innenraum injiziert, um Dampf zu erzeugen. Dank des externen Wassertanks kann auch während des Garens Wasser nachgefüllt werden, um länger zu backen oder zu braten. So bleibt Brot außen knusprig und innen fluffig – ohne dass es austrocknet. Auch andere Gerichte, die normalerweise im Ofen austrocknen würden, bleiben dank Dampf zart und saftig.

CookSense: Der Bratenfühler für perfekte Fleischzubereitung

Mit CookSense ist das Braten von Fleisch im Backrohr kein Ratespiel mehr, denn der Bratenfühler sorgt dafür, dass Fleisch immer genau richtig gebraten ist. Der Fühler wird einfach in das Fleisch gesteckt und an der Innenwand befestigt. Er misst die Temperatur des Fleischstücks und zeigt genau an, wann das Fleisch rare, medium oder well done ist. Die Temperatur im Inneren des Fleischs wird auf dem Display kontinuierlich angezeigt. Deswegen muss der Braten nicht mehr aus dem Ofen herausgeholt und aufgeschnitten werden. So wird jedes Fleischstück präzise und perfekt gegart.

AirFry: Der Backofen wird zur Heißluftfritteuse

Fettarm und trotzdem mit vollem Geschmack: Mit der Funktion Airfry wird ölfreies Frittieren mit Heißluft im Backofen möglich. Der Backraum wird damit zur Großraumfritteuse. Dank der schnell verteilten Luft durch diese Funktion kann auf Öl verzichtet werden. Die Lebensmittel werden am mitgelieferten Frittiergitter, bestehend aus einem Drahtkorb und einem Drahtgestell, platziert – idealerweise nicht überlappend. Außen knackig und leicht gebräunt, innen noch saftig – bis zu 1 Kilogramm tiefgefrorene Pommes werden im Backrohr bei einer Temperatur von 210 Grad Celsius in 15 bis 35 Minuten frittiert. Bis 1 Kilogramm Gemüse wird in 20 bis 25 Minuten frittiert, während auch ein ganzes Huhn frittiert werden kann, jedoch 60 bis 80 Minuten dauert. Das ist durch die fettarme Zubereitung gesünder als die ölreiche Variante, schont durch den Verzicht auf ein zusätzliches Elektrogerät Ressourcen und hält Platz in der Küche frei.

Pyrolyse: Reinigt sich von selbst

Jeder kennt es: Lästige angebrannte Stellen im Backrohr, die nicht nur oft übel riechen, sondern auch ein langwieriges, mühsames Säubern und Schrubben nach sich ziehen. Im Beko BCBISA17400KSBMPS gehört das der Vergangenheit an, denn dieses verfügt über eine pyrolytische Selbstreinigung. Die Pyrolyse-Funktion ist ein Selbstreinigungsprogramm, mit dem selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen bei ca. 480 Grad zu Asche verbrannt werden. Diese lässt sich ganz einfach mit einem feuchten Tuch wegwischen. Und ein weiterer Vorteil der Pyrolyse-Funktion: Es sind keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel oder scharfe Reinigungssprays notwendig. Daher finden sich im Backrohr auch keine Putzmittelrückstände.

Pizza: Ergebnisse wie aus dem Holzofen

Die Pizza-Funktion im Backofen sorgt für eine gleichmäßige Erwärmung mit Ober- und Unterhitze, bei hoher Temperatur, um den Teig knusprig und den Belag perfekt zu garen – und das schnell und effektiv. So entstehen besonders knusprige Pizzen.

Neben diesen Funktionen bietet das Beko BCBISA17400KSBMPS noch weitere, wie das 3D-Kochen. Hier sind Ober-/Unterhitze und Heißluft gleichzeitig in Betrieb. Auf den Backblechen und Rost können so mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden. Das neue Beko Backrohr hat ein Garraumvolumen von 72 Litern und eignet sich für Küchennischen von 60 Zentimetern. In der Energieeffizienzklasse A+ ist das BCBISA17400KSBMPS besonders energieeffizient.

„Ein Backrohr für alle Funktionen und alle Funktionen in einem Gerät – das bedeutet für uns: höchste Leistung, unkomplizierte Bedienbarkeit und zufriedene Endkund:innen. Mit unserem neuen Multifunktions-Backofen bieten wir genau das, was moderne Küchen heute brauchen: Vielseitigkeit, Effizienz und kulinarische Freiheit in einem einzigen Gerät,“ so Margit Anglmaier, Head of Marketing und Communications der Beko Austria AG.

Preis und Verfügbarkeit

Das Beko Backrohr BCBISA17400KSBMPS ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 759 Euro (bzw. zu einer unverbindlichen Service-Preisempfehlung von 1.019 Euro) erhältlich.

Die Daten im Detail:

Funktionen

LED-Display mit Touchbedienung

Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Unterhitze, Grill, Großflächengrill, Umluft, Öko-Heißluft, Heißluft, 3D-Funktion, Auftauen, Umluftgrill, Warm halten, Pyrolyse, Pyrolyse Eco, Dampffunktion, Pizza-Funktion, Pizza-Funktion mit Dampf, Dampfgaren + Heißluft, Dampfgaren + 3D, Dampfgaren + Umluft, Dampfreinigung.

Innenraum

72 Liter Innenraum

• 5 herausnehmbare Einschubebenen

• Innenraumbeleuchtung

Ausstattung

Herausnehmbare 3-fach vollverglaste Türe

1-fach Backblechauszug

Tastensperre

Zubehör

Temperaturfühler, Backblech, Gitterrost, AirFry Gitter

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: A+

Volt / Frequenz: 220–240 V~/50 Hz

Farbe: Schwarz

Gerätemaße

H x B X T in mm: 595 x 594 x 567

Das Beko Multifunktionsbackrohr BCBISA17400KSBMPS ist ab sofort im Handel

Entdecken Sie mehr unter www.beko.com/at-de

Quelle: © Beko Austria AG