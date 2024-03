next125 kooperiert mit Stararchitekt Francis Kéré

„Creative Maker sind für uns Menschen wie Kéré, die durch ihre Arbeit eng mit dem Thema Küche, Einrichtung, Architektur und damit auch mit next125 verbunden sind“, so Markus Schüller, Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk KG.

In der Zusammenarbeit mit den Creative Makern entstehen neue Themen, inspirierende Geschichten und eigenwillige Sichtweisen. Durch diese kreativen Impulse von außen erfindet sich next125 immer wieder neu und bleibt sich trotzdem als Marke treu. Bekannt ist die süddeutsche Premium-Küchenmarke in diesem Zusammenhang für ihre aufsehenerregenden, kreativen Kampagnen-Motive. Zusammen mit Francis Kéré entstand nicht nur ein neues, begeisterndes Motiv, sondern darüber hinaus eine spektakuläre Installation, die vom 15. bis 21. April 2024 auf der Milan Design Week im Superstudio zu sehen ist.

Bei ihrem Treffen in Berlin wählten Francis Kéré zusammen mit Designer Thomas Pfister (links) und Geschäftsführer Markus Schüller (rechts) die Materialien der geplanten Küche aus.



Der Auftakt: gemeinsame Leidenschaften

Es sind Gemeinsamkeiten wie die Leidenschaft für Design und Architektur, für die Qualität der Details, für das Material Holz, aber auch die Begeisterung für das Kochen, die den Küchenbauer aus Herrieden und den Berliner Architekten und Pritzker-Preisträger zusammenbringen. „Wir sind von der Biografie Kérés und von seiner Person sehr begeistert und natürlich von seinen beeindruckenden Bauten, in denen Holz eine wichtige Rolle spielt“, so Markus Schüller. Auch Kéré sieht die besondere Verbindung, als ihn die Anfrage von next125 erreicht. Der gelernte Tischler und Architekt setzt Holz in seinen Architekturprojekten gerne ein, ist aber auch ein begeisterter Liebhaber von Design. „Die Präzision der next125 Küchen, ihre rationale Fertigung und die formvollendeten Produkte haben mich nachhaltig beeindruckt“, sagt Kéré rückblickend.

Mit ‘The Fireplace’ möchte ich Menschen emotional berühren, Archaik und Formvollendung zusammenbringen“, sagt der Architekt. Hier bei einer Projektskizze



„The Fireplace“: Ort der Gemeinschaft

Für die Kampagnen-Küche von next125 entwirft Kéré einen pantheonähnlichen Pavillon mit acht Metern Durchmesser und rund sechs Metern Höhe. Als Material kommen entrindete, ansonsten naturbelassene Fichtenstämme aus fränkischem Forstbetrieb zum Einsatz. Aus ihnen formt Kéré einen Rundbau, den man durch zwei bogenförmige Öffnungen betritt. Innen offenbart sich die wahre Wirkung der Stilelemente von Kéré: Licht fällt zwischen den, für die Kuppel scheinbar zufällig, arrangierten Holzbündeln hindurch und taucht den Raum in eine mystische Atmosphäre. Im Zentrum, durch gezielt gesetzte Lichtstrahlen betont, steht der Küchenblock. Auch die Besucher der Installation sind eingeladen, an dieser Gemeinschaft teilzunehmen. Dazu lässt Kéré an den Innenwänden des Pavillons Sitzbänke integrieren, die zum Verweilen einladen. So schafft er einen außergewöhnlichen Ort für eine ganz besondere Küche.

„The Fireplace“ ist vom 15. bis 21. April 2024 auf der Milan Design Week in den Superstudios, Via Tortona 27, in der Daylight Hall ausgestellt.

Markus Schüller, Geschäftsführer der Schüller Möbelwerk KG: „Ich bin mit Holz aufgewachsen und Holz berührt mich noch heute. Francis Kéré hat daraus etwas Einzigartiges geschaffen.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: next125