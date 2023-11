nobilia engagiert sich im Rahmen eines Pflanztages für eine nachhaltige Zukunft

Bereits seit 2007 setzt nobilia auf PEFC-zertifiziertes Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Mit umweltbewusstem Gedanken hat das Unternehmen im Rahmen der KlimaWoche Bielefeld nun ein wichtiges Zeichen gesetzt: In Bielefeld-Bethel pflanzten Mitarbeitende am 03. November 2023 rund 5.000 neue Bäume in die Erde.

Ob für Schränke, Regale oder Arbeitsplatten: Holz ist in der Produktion von nobilia allgegenwärtig. Den ressourcenschonenden Einsatz dieses Rohstoffes hat das Unternehmen schon seit langem im Blick und achtet auf die Herkunft und Recyclingfähigkeit. „Wir sind nach dem PEFC-Standard zertifiziert, was uns bescheinigt, dass wir Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen verwenden“, erklärt Dr. Maik Schlickel, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei nobilia. Unsere Holzwerkstoffe haben einen hohen Rezyklatanteil, darüber hinaus werden Holzabfälle in den firmeneigenen Biomasse-Anlagen zum Heizen genutzt. Um noch einen Schritt weiterzugehen und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, setzt sich nobilia direkt für die Beforstung von Waldflächen in Deutschland ein, um den regenerativen Zyklus der Natur zu gewährleisten.

In unmittelbarer Nähe zum Teutoburger Wald, ausgestattet mit Gummistiefeln und Schaufel, kamen mehr als 100 freiwillige Helferinnen und Helfer von nobilia zusammen, um sich an einer großen Baumpflanzaktion zu beteiligen. Das Unternehmen hatte zuvor zu einem Pflanztag in Kooperation mit der Organisation KlimaWoche Bielefeld aufgerufen. Der ehrenamtliche Verein organisiert zahlreiche Projekte zum Klimaschutz in Ostwestfalen-Lippe, darunter Pflanzaktionen, Ausstellungen und Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit. Bis Ende 2024 sollen unter anderem 25.000 neue Bäume in der Region Bielefeld gepflanzt werden. „Mit 5.000 gespendeten Bäumen hat nobilia allein schon einen riesigen Grundstein gelegt, damit wir das Ziel erreichen“, freut sich Jens Ohlemeyer, Vorstandsvorsitzender von KlimaWoche Bielefeld e.V. Per Shuttle-Bus und bereitgestellter Verpflegung ging es für die nobilia Mitarbeitenden vom Produktionsort Verl nach Bielefeld-Bethel, um nahe des Haus Salems 3.500 Traubeneichen und 1.500 Hainbuchen in die Erde zu setzen.

„Für die Bereitschaft, an der freiwilligen Aktion teilzunehmen, gilt den nobilianern vor Ort mein größter Dank“, sagt Michael Klein, Geschäftsführer bei nobilia. „Sie zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert für die nobilianer hat.“ Er trotzte gemeinsam mit den vielen Helferinnen und Helfern stürmischem Wetter, um der Natur am Südgürtel des Teutoburger Waldes etwas zurückzugeben. „Wir handeln global, aber denken regional. Als Unternehmen möchten wir unmittelbar dazu beitragen, nachhaltige Projekte in der Region aktiv zu unterstützen“, so Michael Klein. Im Zuge der Aktion sensibilisierte Europas größter Küchenhersteller für die Notwendigkeit eines nachhaltigen und umweltbewussten Umgangs mit dem Werkstoff Holz.

Urkundenübergabe v.l.: Jens Ohlemeyer, Vorstandsvorsitzender von KlimaWoche Bielefeld e.V. Michael Klein, Geschäftsführung nobilia, Julia Limia y Campos, Personal – interne Kommunikation, Frank Kramer, Geschäfstführung nobilia

Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit bei nobilia finden sich im Nachhaltigkeitsjournal des Unternehmens:

www.nobilia.de/fileadmin/assets/unternehmen/Nachhaltigkeit/nobilia_Nachhaltigkeitsjournal_23_web_100dpi.pdf

Quelle: nobilia