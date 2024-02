nobilia investiert in eigenen Montageservice

Unter dem Dach von nobilia soll der exklusive Montage- und Logistikservice für den Fachhandel sukzessive ausgebaut und internationalisiert werden. Europas größter Küchenhersteller beteiligt sich damit an einem professionell aufgestellten bundesweiten Montagenetzwerk und positioniert sich für seine Kunden in Zeiten des Fachkräftemangels einmal mehr als strategisch wichtiger Partner für die Zukunft.

Für eine hohe Kundenzufriedenheit im Küchen- und Möbelverkauf ist eine reibungslose und termingerechte Montage unerlässlich. Um den Fachhandel dahingehend zu entlasten und tatkräftig im Tagesgeschäft zu unterstützen, setzt nobilia mit dem Start der montas Dienstleistungen ein starkes Statement in kritischen Zeiten: Mehr als 300 ausgebildete Monteure an 40 Full-Service-Stützpunkten für Anlieferung, Lagerung und Logistik sind ab sofort für nobilia und Marktbegleiter im Einsatz. nobilia Partner können damit auf ein bundesweit flächendeckendes, engmaschiges Montagenetzwerk zugreifen, das in enger Zusammenarbeit mit dem Küchenmöbelhersteller mehr Flexibilität und Sicherheit verspricht. Dazu zählen unter anderem schnelle Reaktionszeiten bei minimalen Anfahrtskosten, die Einsparung von fixen Lagerkosten und eine umfassende Betreuung seitens montas bei jedem einzelnen Schritt der Logistik und Montage.

Professionelles Serviceangebot für den Fachhandel

„Wir möchten es unseren Handelspartnern in Zukunft noch einfacher machen und die Nachfrage nach qualifizierten Monteuren durch die Erweiterung unseres Service-Angebots zuverlässig abdecken“, erklärt Dr. Lars M. Bopf, Vorsitzender der nobilia Geschäftsführung. Einmalig in der Küchenbranche können Fachhändler den neuen Service für die Endkundenmontage im Rahmen einer nobilia Küchenbestellung zukünftig ganz einfach mit anfordern. Bei überregionalen Aufträgen kann dank der zahlreichen nahtlos vernetzten Stützpunkte von montas eine schnelle Montage zuverlässig realisiert werden. Und bei der Neugründung eines Küchenstudios hilft die externe Dienstleistung, die Fixkosten zum Start des Geschäfts zu begrenzen. Zum Start der Kooperation stehen nobilia Kunden die bekannten und professionellen Services von montas zur Verfügung. Parallel dazu wird ein erweitertes, auf die nobilia Partner zugeschnittenes, Angebot entwickelt.

Einwandfreie nobilia-Montagen als gemeinsames Leistungsversprechen

Die MONTAS Montage- und Logistikservice GmbH mit Sitz in Aalen hat sich infolge einer Mehrheitsbeteiligung durch nobilia aus dem Unternehmen Montagedienst mit System GmbH für Möbel und Einrichtungsgüter formiert und übernimmt das Montagegeschäft der bisherigen Gesellschaft. In enger partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Küchenmöbelhersteller soll die neu gegründete Gesellschaft ihr derzeitiges Leistungsportfolio noch stärker auf die Zukunft und die Bedürfnisse der nobilia Partner ausrichten. nobilia und montas arbeiten gemeinsam an dem Ziel der weitestgehend reklamationsfreien Auftrags- und Montageabwicklung. Sollte im Fall der Fälle trotz höchster Sorgfalt eine Nachmontage erforderlich sein, wird diese durch nobilia und montas für den Händler kostenfrei erledigt.

„nobilia Händler erhalten damit künftig deutschlandweit Montagen von Küchen zum Festpreis, inklusive einer Absicherung gegen Produkt- und Montagefehler“, betont Dr. Stefan Wiggers, Geschäftsführer von montas. „Reklamationen, die auf die nobilia Herstellung, auf die Lieferung oder auf die Montage zurückzuführen sind, sind bereits im Preis abgegolten und werden kostenlos behoben. Das ist einmalig in der Branche.“ Dieses Leistungsversprechen deckt potenzielle Kosten für Nachlieferungen und Nachmontagen ab, die auf Montagefehler oder Produktionsmängel zurückzuführen, sichert dem Handelspartner die Marge und ermöglicht infolgedessen ein Höchstmaß an Kalkulationssicherheit!

Rundum-sorglos-Paket von erfahrenen Profis

Des Weiteren ist montas in den Geschäftsfeldern der Lager-, Transport- und Kundendienstleistungen hoch spezialisiert und weist jahrzehntelange Erfahrung vor. „Wir erfüllen alle Montage- und Logistikaufgaben mit hoher Qualität, perfekter Dokumentation, Rechtssicherheit und zu günstigen Pauschalsätzen“, erklärt montas-Geschäftsführer Dieter Siegmann. Mehr als 20 Montagekolonnen stellen sicher, dass auch Objektaufträge jeder Größe – von 5 bis 500 Küchen – termingerecht und mit höchster Zuverlässigkeit abgewickelt werden können. Sämtliche Küchen-Montageteams sind zudem zur Durchführung von Elektro- und Sanitäranschlüssen qualifiziert, um ganzheitliche Endkundenmontagen gewährleisten zu können.

„Mit der Erfahrung von mehr als drei Jahrzehnten konnten viele ausgezeichnete Küchenmonteure in Deutschland als montas-Partner gewonnen werden. Dadurch können wir heute ganzheitliche Küchenmontagen auf höchstem Niveau und mit einem einfachen, bundesweit einheitlichen Abrechnungsschema anbieten“, sagt Dieter Siegmann stolz. Erfolgreiche Unternehmen agieren heute überregional. Die wachsenden Entfernungen machen die Kontrolle von Qualität und Kosten jedoch wesentlich schwieriger. Und genau darauf hat sich montas spezialisiert. Die Zusammenarbeit mit nobilia werde die Leistungsfähigkeit nochmals deutlich verbessern. Den Kunden im Fachhandel soll auf diese Weise eine verlässliche Montage nach strengen Qualitätsansprüchen zugesichert werden, die über bisherige Standards hinausgeht. Von der Lagerung über die präzise Terminsteuerung bis hin zur zuverlässigen Lieferung und Montage, inklusive einem professionellen, funktionsfertigen Anschluss aller Geräte, erwartet die Handelspartner von nobilia ein Rundum-sorglos-Paket von erfahrenen Profis.

Eine Küche ist nur so gut wie ihre Montage

nobilia nimmt die gestiegenen Kundenanforderungen ernst und unterstreicht seine Marktführerschaft mit Engagement und spezialisierten Services auf vielen Ebenen. Längst produziert das Unternehmen nicht mehr nur Küchen, sondern versteht sich unter dem Label „more than kitchen“ als Anbieter für ganzheitliche Raum- und Wohnkonzepte. Vom Bad über Wohn-, Ess- und Ankleidezimmer bis hin zur Garderobe und zum Hauswirtschaftsraum lassen sich mit nobilia individuelle Einrichtungen realisieren. Entsprechend komplex und anspruchsvoll gestaltet sich die Montage für die vielen Planungsmöglichkeiten. Den „more than kitchen“-Ansatz verfolgt nobilia deshalb nicht nur im Produkt, sondern auch in seinem breit gefächerten Service-Angebot für seine Handelspartner.

Dazu gehört vor allem, dass die Montageleistung auf einem qualitativ hochwertigen Niveau für jeden Einzelfall gewährleistet ist. Dr. Lars M. Bopf macht im Hinblick auf die aktuelle Marktsituation deutlich: „Wir möchten unsere Handelspartner entlang ihrer Wertschöpfungskette mit einzigartigen Services unterstützen. Den Bereich der Montage haben wir hierbei besonders im Fokus. Nach der Gründung unserer nobilia Montageakademie ist die Beteiligung an montas und der daraus resultierende Aufbau eines eigenen Montage- und Logistik-Services sicher der nächste logische Schritt für unsere Handelspartner.“

Die nobilia Montageakademie ist ein einzigartiger Baustein der service- und qualitätsorientierten Unternehmensstrategie, mit dem nobilia offensiv auf den Fachkräftemangel reagiert. Seit der Eröffnung zur nobilia Hausmesse 2022 dient das leistungsstarke Trainingszentrum für Anfänger-, Fortgeschrittene- und Profi-Monteure in unmittelbarer Nähe zum nobilia Hauptsitz in Verl-Sürenheide als Anlaufpunkt, um die Küchen-und Möbelmontage auf ein besseres Qualitätsniveau zu heben. Auf 2.800 Quadratmetern Akademiefläche steht der Monteur im Fokus: Schulungsteilnehmer lernen das Handwerk unter anderem in einem Lernparcours mit zwölf themenspezifischen Stationen kennen, die den Montageablauf einer Küche („Königsweg der Küchenmontage“) nachempfinden. Eine eigene Werkstatt sowie Verladehalle, fünf Schulungsräume und insgesamt 16 Themenkojen zu verschiedensten Produktgruppen runden das vielfältige Angebot ab.

Synergieeffekte für zufriedene Endkunden

Im Verbund aus Montageakademie und montas Montage- und Logistikservices schafft nobilia ein für die Möbelbranche einzigartiges Gesamtpaket, das ein wichtiges Signal zur Fachkräftesicherung sendet. Die Aus- und Weiterbildung von Monteuren in einer eigenen Akademie sowie die Verfügbarkeit eines bundesweiten Montagenetzwerks mit einheitlichen Qualitäts- und Abwicklungsstandards heben nobilia deutlich vom Wettbewerb ab. Dabei entwickelt sich auch das Trainingsportfolio kontinuierlich weiter: Seit Herbst 2023 ergänzen drei IHK-zertifizierte Lehrgänge für unterschiedliche Zielgruppen das Seminarangebot. Hierzu gehören der „Grundlagenlehrgang Montage“, der „Lehrgang für die Fachkraft Küchenmontage“ und der „Lehrgang zum IHK-zertifizierten Küchenmonteur“.

Auch im Bereich Montage- und Logistikservices wird ein langfristiger und strategischer Ausbau des Angebotsportfolios verfolgt. „Im weiteren Verlauf der Kooperation mit nobilia werden die Dienstleistungen in Pilotregionen weiter ausgebaut und die Bestellprozesse stark vereinfacht und digitalisiert“, blickt montas-Geschäftsführer Dr. Stefan Wriggers positiv in die Zukunft.

