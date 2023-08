Nolte Küchen startet ins Ausbildungsjahr 2023

Vier Industriekaufleute, neun Holzmechaniker, zwei Informatiker sowie drei Studierende in den Fachrichtungen Wirtschaftsinformatik sowie der Holz- und Möbeltechnik starten am 1. August ihre Einführungswoche. In dieser Zeit lernen die Young Talents ihre persönlichen Ansprechpartner*innen kennen, die sie während der gesamten Ausbildungszeit betreuen werden.

Weiterhin gibt es Schulungen rund um das Thema Küche, eine Werksbesichtigung sowie Einweisungen in die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Sicherheit sowie Gesundheit und Bewegung. Damit bekommen die Azubis einen umfassenden Einblick in das Unternehmen, dessen Philosophie und Werte und sein komplexes Produkt, um bestmöglich in die Nolte „Familie“ hineinzuwachsen.

Das „Wir von Nolte“ ist dementsprechend ein wichtiges Thema zur Identifikation mit dem Unternehmen. Und wer kann das „Wir“ besser vermitteln als Kolleg*innen, die vor einem Jahr angefangen haben? Deshalb lernen die 18 Neuen die Auszubildenden aus dem vorherigen Lehrjahr kennen, die von ihren Erfahrungen im Unternehmen berichten und Einführungen in verschiedene EDV-Programme geben. Mit der Azubi-Patenschaft bekommt jede*r Neue direkte Ansprechpartner*innen, die besonders in der Anfangszeit unterstützen und bei Fragen weiterhelfen können.

Die Auszeichnung „Best Place to Learn“, die das Unternehmen im vergangenen Jahr erneut erhielt, setzt auch die Maßstäbe für das kommende Lehrjahr, wie Ausbilderin Jovana Matkic erläutert: „Wir möchten unseren Auszubildenden und Studierenden nicht nur ein faires Gehalt, eine betriebliche Altersvorsorge oder Sozialleistungen bieten, sondern sie kontinuierlich fördern und so den Grundstein für eine erfolgreiche Berufslaufbahn legen. Unsere große Ausbildungswerkstatt, Sprachkurse oder regelmäßige Teamevents setzen ganzheitlich an und fördern das Miteinander, auf das wir einen hohen Stellenwert legen.“

Geschäftsführerin Melanie Thomann-Bopp freut sich: „Wir sind stolz darauf, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele junge Menschen für eine Ausbildung bei uns entschieden haben und wir als Unternehmen zukünftigen Fachkräften den bestmöglichen Start ermöglichen können. Liebe Azubis und Studierende, ich wünsche Ihnen eine spannende Einführungswoche, herzlich willkommen in der Nolte Familie!“

Übrigens: Auch für 2024 bietet Nolte Küchen neben der Möglichkeit zum praxisintegrierten Studium zahlreiche Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufszweigen an. Mehr Informationen zu den Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten bei Nolte Küchen finden Interessierte unter www.nolte-kuechen.com/de-de/karriere

Weitere Informationen finden Sie unter www.nolte-kuechen.com

Quelle: Nolte Küchen