Novy Designleuchten mit Gestensteuerung

Die Novy Designleuchten eignen sich mit ihrer Gestensteuerung besonders gut für die Kombination mit einem Muldenlüfter in einer Kochinsel

Die Designleuchten sind funktionale und ästhetische Highlights für den gesamten Wohnraum. Sie lassen sich an der Wand montieren oder als Pendelleuchte über der Kücheninsel und es gibt ein Design-Wandregal, in das die Beleuchtung integriert ist. Das durchgängig minimalistische Design, die Farbgebung und die wiedererkennbaren Stilelemente kennzeichnen die Kollektion. Vor allem in der Kombination mit kochfeldintegrierten Dunstabzügen und Muldenlüfter lassen sich jetzt harmonisch abgestimmte Beleuchtungsmöglichkeiten umsetzen.

Innovative Gestensteuerung

Highlight aller Leuchten ist die durchdachte Gestensteuerung, die Maßstäbe in puncto Komfort und Bedienung setzt. Das Licht mit einer Handbewegung anzuschalten, sieht sehr cool aus – hat aber auch große praktische Vorteile. Denn in der Küche sind die Hände oft fettig, die Beleuchtungssteuerung ohne Schalter, Apps oder Fernbedienung ist ein beeindruckender Komfortgewinn. Die intuitive Gestensteuerung der Designleuchten schaltet das Licht ein und aus, kann aber auch die Farbstimmung ändern. Die Pro-Version geht noch weiter: Hier kann der beleuchtete Bereich verkleinert, vergrößert oder verschoben werden – und das ohne Berührung, nur mit Handbewegungen. Die neuen Novy Designleuchten sind im Küchenfachhandel erhältlich.

Die Novy Shelf Pro ist eine elegantes Wandregal mit gestengesteuerter LED-Beleuchtung

Quelle: Novy/txn