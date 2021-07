Novy wird Teil der Middleby Cooperation – Aufbruch in eine neue Zeitrechnung

Novy hat sich im Laufe der Jahre auch in Deutschland zu einer bedeutenden Marke entwickelt. Um international weiter zu wachsen, suchten die Anteilseigner nach einem soliden Investitionspartner – und fanden die Middleby Cooperation. Das US-Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Elgin, Illinois. Middleby ist ein weltweit führender Anbieter von gewerblichen und privaten Küchengeräten und Spezialist von Systemen für die Verarbeitung von Lebensmitteln. Im Jahr 2020 belief sich der Umsatz auf mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat eine breite Produktpalette in der Küchen- und Getränkeservice-Branche. Zu den Premium-Haushaltsgeräten gehören die Marken Aga, Rangemaster, La Cornue und Viking.

Carlos Wanzeele, CEO von Novy

“Novy ist bekannt für marktführende Innovationen und seine Produktdesigns, die unser wachsendes Portfolio von Premium-Marken für den Wohnbereich optimal ergänzen. Wir glauben, dass es spannende Möglichkeiten gibt, um Synergien mit unseren bestehenden Wohnmarken zu realisieren, “ so Tim FitzGerald, CEO von Middleby.

Quelle: Novy