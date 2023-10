OBJECT CARPET in der neuen Ausgabe von „Die großen deutschen Marken“ vertreten

„Die großen deutschen Marken“ wird vom Rat für Formgebung kuratiert und in Zusammenarbeit mit dem Callwey Verlag veröffentlicht. Auch in diesem Jahr präsentiert der Band wieder deutsche Unternehmen aus der gestaltungsrelevanten Industrie, die durch „designed in Germany“ im globalen Wettbewerb erfolgreich bestehen.

Die Herausgeber lenken den Blick dabei besonders auf die zunehmende Relevanz von wissensvernetzten und kollaborativen Ansätzen. So verweist der Titel „connect.collaborate.continue.“ darauf, wie wichtig Austausch und Zusammenarbeit für Kontinuität sind, um langfristig Wertschöpfung zu schaffen und Werte zu erhalten. Ergänzt werden die einzelnen Markenauftritte von großformatigen Farbbildern und redaktionellen Beiträgen. Renommierte Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft reflektieren darüber hinaus aus unterschiedlichen Perspektiven die Bedeutung von Marke und Design.

Für die neue Edition wurde auch OBJECT CARPET zu den „großen deutschen Marken“ gewählt. Das Unternehmen aus Denkendorf bei Stuttgart unterstreicht damit seine Rolle als Schrittmacher und Innovator seiner Branche: Mit hochwertigen, mehrfach preisgekrönten Teppichlösungen leistet es einen Beitrag für das Schöne in der Bodenarchitektur, schafft inspirierende Räume im privaten wie öffentlichen Bereich – und setzt neue Standards in wichtigen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Recycling und Zirkularität.

„Die großen deutschen Marken 2024“ wurde am 12. Oktober 2023 im Rahmen einer festlichen Design Gala im Soho House in Berlin vorgestellt und ist seit dem 13. Oktober 2023 im Handel erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet