OBJECT CARPET: NEOO der erste zirkuläre Teppich für Generationen auf der Orgatec

Auf der Orgatec 2022 steht in diesem Jahr das Zusammenspiel von Arbeitsumgebung und Arbeitskultur im Mittelpunkt: Moderne, innovative und zukunftsorientierte Lösungen sind gefragt. Für OBJECT CARPET bedeutet das kreislauffähig, wieder und wieder recycelbar, ressourcenschonend und bestehend aus nur einem Material. Diese hohen Maßstäbe sind aber nicht mehr nur theoretisches Konzept, sondern bereits Realität: Gemeinsam mit seinem holländischen Partner Niaga® hat der Teppich-Experte in acht Jahren Entwicklungsarbeit den ersten vollständig recycelbaren Teppichboden entwickelt, der ausschließlich aus Polyester besteht und somit in einem Stück wiederverwertet werden kann.

„NEOO ist der erste zirkuläre Teppichboden, der in seinen Eigenschaften bisherige textile Bodenbeläge in den Schatten stellt. Geeignet für den Objektbereich, für Büro und Hotel, leicht zu verlegen, leicht zu reinigen, und nach jedem Nutzungszyklus komplett und in einem Stück recycelbar. Ein Teppichboden mit Wert, ein – sogar viele – Leben lang!“, erklärt Lars Engelke, Geschäftsführer für Produktion und Entwicklung.

Chris Reutelingsperger (Gründer NIAGA®) und Lars Engelke (Geschäftsführer Produktion und Entwicklung OBJECT CARPET)

NEOO ist der erste Teppichboden, der ausschließlich aus Polyester besteht. Polyester ist eine Materialfamilie, die einfach und ohne Qualitätsverlust zu recyceln ist. Dies macht Polyester weltweit zum am häufigsten recycelten Kunststoff, da er seine ursprünglichen Eigenschaften beibehält und daher über mehrere Lebenszyklen hinweg in derselben Anwendung hochwertigen genutzt werden kann. Das Endprodukt hat immer mindestens die gleiche Qualität wie das Ausgangsprodukt.

„Ein gängiges Problem bei Teppichen ist die feste Verbindung von vielerlei Wertstoffen. Die zahlreichen unterschiedlichen Materialien lassen sich niemals wieder voneinander trennen. Es bleibt nur noch der Weg der thermischen Verwertung – also Müllverbrennungsanlage. Und das darf auf gar keinen Fall der Weg der Zukunft sein! Wir wollen, dass die von uns genutzten Rohstoffe einen bleibenden Wert haben – auch für die nachfolgenden Generationen! Deswegen haben wir einen hochwertigen textilen Bodenbelag entwickelt, der nur aus einem Material besteht und an einem Stück und komplett und ressourceneffizient recycelt werden kann. Der Clou: Unsere bahnbrechende Rückenbeschichtungs-Technologie nutzt ein Faserbindemittel, das aus 100% Polyester ist.“, so Engelke.

Das Hot-Melt-Verfahren verzichtet auf den Vorstrich und verbindet das Ober- mit dem Trägermaterial durch Auftragen des Niaga® Polyester-Klebstoffs. So kann nach der Nutzungsdauer das komplette Teppich-Recycling ohne Trennungs- und mit wenig Energieaufwand erfolgen. Außerdem entfällt der Färbeprozess (Solution Dyed), es erfolgt kein Wasser- und Gaseinsatz und kein CO2-Ausstoß während des Beschichtungsprozesses und bedeutet 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Produktionsmethoden. Das macht NEOO zu einem langlebigen, robusten und modernen Teppich für Generationen.

Neben des Previews auf NEOO präsentiert OBJECT CARPET aber auch eine erlesene Auswahl weiterer Teppiche auf dem Kooperationsstand mit EasternGraphics:

– AT CRYPTIVE 1892 – ein Fliesen-Allrounder im Officebereich: ausdrucksstark, lebendig und natürlich, mit markanten Struktureffekten

– MEET & BEAT 1020 – expressive Schlingenkonstruktion mit grafischer und natürlicher Optik aus der aufregenden Kollektion OBJECT CARPET x Ippolito Fleitz Group.

– SMOOZY 1606 – ein außergewöhnlich luxuriöser Shag verführt durch seine extrem samtige Haptik zum Anfassen. Überraschend ist die uneingeschränkte Objekteignung und Farbvielfalt – nicht nur als Fliese und Bahnenware, sondern auch sehr beliebt als abgepasster Teppich – RUGX

– SOFIA 0802 aus der Kollektion INDIVIDUAL DESIGN – ein üppiges, großflächiges Statement mit eindrucksvollem Blumenmuster und hohem Wiedererkennungswert.

Interessierte finden OBJECT CARPET in Halle 8.1, Stand E048, auf dem Kooperationsstand mit EasternGraphics, einem Softwareunternehmen zur Einrichtungsplanung, das mit seinem 3D-Raumplaner pCon einen langjährigen und geschätzten Partner darstellt.

Weitere Informationien finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Objet Carpet