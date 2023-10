OBJECT CARPET-Restaurant „La Visione“ mit dem Deutschen Innenarchitektur Preis 2023 ausgezeichnet

„La Visione“ ist Co-Working-Café, Mitarbeitertreff, Vinothek und Bar in einem. Es verbindet das Internationale mit dem Regionalen und beeindruckt durch ein aufregendes Zusammenspiel aus Farben und Formen, Teppichen und Stoffen. Das einmalige Ensemble, in dem das Auge jederzeit mitisst, hat auch die Fachjury des Deutschen Innenarchitektur Preises überzeugt: In ihrer Laudatio hob sie das „beeindruckende Interieur“ hervor und lobte, wie italienisches Restaurant und eine moderne Arbeitsumgebung im Campus von OBJECT CARPET aufeinandertreffen

Die Verleihung des DIAP 2023 fand am Abend des 29. September 2023 im Rahmen des Deutschen Architekt*innentages der Bundesarchitektenkammer im bcc Berlin Congress Center statt.

Bereits zum 10. Mal zeichnete der bund deutscher innenarchitekten Projekte aus, deren „innere Architektur“ vorbildlich konzipiert, gestaltet und ausgeführt worden ist. Der Deutsche Innenarchitektur Preis, kurz: DIAP, ist der einzige Preis, der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten vorbehalten ist, die sich für das Projekt maßgeblich verantwortlich zeichnen.

Die Auszeichnung für Innenarchitekt Markus Schmidt nahm David Schwartz, ebenfalls Mitglied der Ippolito Fleitz Group, auf der Bühne entgegen. Das multidisziplinäre, international agierende Designstudio mit Sitz in Stuttgart, wurde für seine Gestaltung von „La Visione“ bereits mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.object-carpet.com

Quelle: Object Carpet/Fotos: Zooey Braun