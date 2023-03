Österreichische Qualität zum Anfassen auf der Wohnen & Interieur 2023

Einrichtungs-Inspirationen auf Top-Niveau: Die Wohnen & Interieur hat sich als Drehscheibe für Produktneuheiten und Trends mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Regionalität fest etabliert. Vom 15. bis 19. März 2023 machen mehr als 450 Aussteller und Marken den Besuch in Wien zum unvergesslichen Erlebnis. Dabei stehen vor allem Möbel made in Austria im Fokus. Gemeinsam mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung der Qualität (ÖQA) hat der Verband der Österreichischen Möbelindustrie eine hochkarätige Sonderschaufläche (Stand A-0418) zum Thema „Austria Gütezeichen Möbel“ initiiert. Das Qualitätslabel wird weltweit als herausragendes Gütezeichen gehandelt und setzt Statements für exklusive Einrichtungskonzepte und regionale Wertschöpfung. Selbstredend, dass die Österreichische Möbelindustrie mit spannenden Innovationen vor Ort vertreten sein wird.

Wenn hochwertige Materialien auf versierte Handwerkskunst und erlesenes Design treffen, führt die Spur geradewegs nach Österreich. Denn die heimischen Möbelhersteller stehen für echte Werte, erstklassige Verarbeitung und smarte Funktionen. Diese Kompetenz ist auf der Wohnen & Interieur überall spürbar. Hervorragend repräsentiert von ADA, Bene, Conform Bad, Joka, Karasek, Neudoerfler, sedda und TEAM 7. Alle acht Hersteller sind Mitglieder der Österreichischen Möbelindustrie und definieren mit „Austria Gütezeichen“-zertifizierten Produkten neue Qualitätsstandards. „Das Austria Gütezeichen Möbel macht unsere Stärken sichtbar“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Es kennzeichnet österreichische Möbel mit überdurchschnittlicher Qualität und gibt eine verbriefte Garantie darauf, dass die Möbel auf einem Niveau gefertigt werden, das über den gesetzlichen Anforderungen liegt, und die jeweiligen Herstellerbetriebe über 50 Prozent Wertschöpfung in Österreich generieren. Wertvolle Argumente, die wir im Rahmen der Sonderschau in Wien deutlich herausstellen wollen.“

Zum Messeauftakt am 15. März lädt die Wohnen & Interieur zum Branchentalk mit Dr. Georg Emprechtinger ein. Anschließend ist ein Rundgang über die Sonderschau-Flächen geplant. Dieser endet am Stand von ÖQA und der Österreichischen Möbelindustrie (Stand A-0418) – hier ist bei einem kleinen Sektempfang Zeit für den persönlichen Austausch. Und es bleibt spannend: Die ÖQA gratuliert Joka, sedda und Neudoerfler offiziell zu 45 und 65 Jahren Zertifizierung. Im Anschluss bringt Mutiara Pokorny, Teamleitung Produktmanagement & Marketing bei Neudoerfler, in ihrem Vortrag „Neue Arbeitswelten“ die Zuhörer auf den aktuellsten Stand. „Was beeinflusst unsere Schlafqualität? Tipps für nachhaltig guten Schlaf“ heißt es dann bei Gerhard Ausserhuber, Joka-Vertriebsleitung, Head of Sales. Wie inspirierend ein neuer Anstrich im Büro sein kann, erklärt Hans-Peter Wunsch, Bene Head of iCOD_Senior Design Architect, in seinem Vortrag: „GIMME SOME COLOR – Die Gestaltung von modernen Arbeitswelten“. Zudem verlosen die ausstellenden Hersteller in einem Gewinnspiel attraktive Überraschungen.

Aber natürlich haben die Aussteller auch starke Möbel-Highlights im Messe-Gepäck: So stellt ADA zum Beispiel die Sofalandschaft „Novara“ vor. Mit dem Beistelltisch auf der Sofarückseite hat sie den Heimarbeitsplatz perfekt integriert. Innovative Arbeitstische und Regale stehen bei Bene, dem internationalen Gestalter von Büro- und Arbeitswelten, im Fokus. Um hochwertige Badinterieurs mit Design-Waschtischen, Spiegelschränken und Regallösungen geht es indes bei Conform Bad. Parallel dazu präsentiert Joka seinen hohen Anspruch an Funktion und Qualität mit beeindruckender Bettenkompetenz. Karasek steht für edle Outdoor-Produkte und zeigt einen aktuellen Gartentisch. Neudoerfler entwickelt Möbel und Services für Arbeitswelten zum Wohlfühlen im Büro und zu Hause. Zur Wohnen & Interieur bringt der Büromöbel-Hersteller einen Home-Office-Tisch mit. sedda unterstreicht in Wien seine Polsterexpertise mit patentierten Funktionen, zeitlosem Design, nachhaltiger Produktion und Maßanfertigung. Natur pur heißt die Devise bei TEAM 7: Der Naturholzexperte beeindruckt mit dem echt.zeit Tisch. Die ursprünglich gewachsene Tischplatte setzt sich aus zwei naturbelassenen Pfosten zusammen, die in einem Stück aus dem Baumstamm geschnitten werden.

Ehrlichkeit, Transparenz und Sicherheit – erkennbar auf einen Blick. Das „Austria Gütezeichen Möbel“ der ÖQA zeichnet alle gezeigten Produkte aus. Zudem unterstreicht es das Bekenntnis zur heimischen Produktion und den engen Bezug zu regionalen Zulieferern sowie über Jahrzehnte währende Partnerschaften. So ist das Label auch ein Symbol für österreichische Identität und ein Beleg für die historisch gewachsene Erfolgsgeschichte der Möbelindustrie. Denn die überwiegend familiengeführten Unternehmen sind seit vielen Generationen in der Möbelfertigung zu Hause. Ob die selbstverständliche Verpflichtung der Betriebe als Arbeitgeber gegenüber ihren Angestellten oder die Erfüllung von persönlichen Kundenwünschen – diese gelebte Loyalität prägt die Branche.

Hinzu kommt ein hoher Anspruch an Qualität, Präzision und Sorgfalt sowie ein sorgsam entwickelter Mix aus modernen Technologien und traditionellem Handwerk. Diese exklusive Mischung macht die österreichischen Möbel zu langlebigen und wertvollen Produkten mit Ausstrahlung – und sorgt zugleich für Sicherheit bei den Verbrauchern. Eine klare Design-Handschrift, intelligente Funktionen und ein konsequentes Innovations-Management sind ebenso Markenzeichen wie die Naturnähe und Authentizität der Einrichtungsspezialisten, die weltweit zu den Taktgebern der Branche zählen. So spielt die Bedeutung von wohngesunden Möbeln aus umweltfreundlicher Fertigung eine immer wichtigere Rolle. Das Ergebnis sind wertvolle Produkte, die den Menschen viele Jahre lang begleiten und ein Stück Lebensqualität schenken. Diese Qualität gibt es auf der Wohnen & Interieur zum Anfassen.

Österreichische Möbelindustrie | Made in Austria

„Made in Austria“ – Coming Home!

Die Österreichische Möbelindustrie steht für hohe Qualität und traditionelles Handwerk ebenso wie für modernste Präzisionstechnik und individuelle Fertigung. Gemacht für Menschen, die Wert auf erlesene Materialien, meisterliche Handwerkskunst und nachhaltige Fertigungsstrukturen legen. Denn auch in puncto ökologischer Verantwortung und Design hat sich „made in Austria“ schon längst bis weit über die Grenzen Europas hinaus etabliert. Qualitätsarbeit, Regionalität, aber auch funktionale Innovationen sind Aushängeschild für die hochspezialisierten Produkte der Österreichischen Möbelindustrie.

Handwerk, Herkunft & Heimat

Dabei handelt es sich um Stärken, die über Jahrhunderte gewachsen sind und auch in Krisen Bestand haben. Das zahlt sich jetzt aus: „Die österreichische Möbelindustrie hat allen Grund, selbstbewusst zu sein“, unterstreicht Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Möbel made in Austria genießen nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit ein hohes Ansehen. Das belegen zum einen die erfreulichen Exportquoten und zum anderen die wirtschaftlich gesunden Betriebe.“ Diese Stabilität kommt nicht von ungefähr: Die Möbelspezialisten bieten ihren Handelspartnern zuverlässigen Service und Liefertreue, eine schlagkräftige Logistik und die dem Mittelstand eigene Flexibilität, mit der Kundenwünsche rasch und zuverlässig umgesetzt werden. Da die heimischen Betriebe überwiegend am Heimatstandort Österreich fertigen und alle notwendigen Werkstoffe und Materialien größtenteils aus dem eigenen Land oder dem benachbarten europäischen Ausland kommen, können sie die Wertschöpfungskette gut kontrollieren.

Natur, Nachhaltigkeit & Regionalität

Höchste Güte, natürliche Materialien und Umweltschutz gehören für die Möbelindustrie aus Österreich zum Selbstverständnis: „Neben ergonomischen Ansprüchen und dem Bedürfnis nach Bequemlichkeit, spielt der Wunsch nach mehr Natur wieder eine übergeordnete Rolle“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger. „Diese Nachfrage können wir sehr kompetent bedienen. Denn uns ist es eine Herzensangelegenheit das Bewusstsein für langlebige Güter und die heimische Produktion zu stärken.“ Als Holznation – knapp die Hälfte des Landes ist bewaldet – überzeugen die Betriebe mit einem feinen Gespür für das Naturmaterial. Die Betriebe sind mit dem Werkstoff Holz verwachsen, schätzen handwerkliche Details und bestechen mit beeindruckendem Innovationsgeist. Parallel dazu belegt das Polster-Handwerk mit zahlreichen Patenten und Funktionslösungen seine hohe Expertise. So bedient die Möbelindustrie aus Österreich auch individuelle Ansprüche mit großem Engagement. Zudem punktet sie mit niedrigen Reklamationsquoten, termingerechten Lieferungen und kann Kundenwünsche variabel in der Fertigung umzusetzen. Auch bei Themen wie Ökologie und Nachhaltigkeit spielen Möbel aus Österreich erfolgreich in der obersten Liga mit. Sie zählen zu den Impulsgebern und punkten mit natürlichem Lifestyle.

Qualität, Wertschöpfung & Gütesiegel

Möbel made in Austria wird weltweit als kreative und innovative Kraft wahrgenommen. Das Siegel „Austria Gütezeichen Möbel“ unterstreicht diesen hohen Anspruch an Fertigungsgüte, Funktionalität und Design-Kompetenz. Es kennzeichnet österreichische Möbel mit überdurchschnittlicher Qualität und gibt eine verbriefte Garantie darauf, dass die Möbel auf einem Niveau gefertigt werden, das über den gesetzlichen Anforderungen liegt und die jeweiligen Herstellerbetriebe über 50 Prozent Wertschöpfung in Österreich generieren. Sichergestellt durch regelmäßige Prüfungen unabhängiger, akkreditierter Prüfstellen.

Innovationen, Design & Funktionalität

Mit streng kontrollierten Wertschöpfungsketten, regionalen Lieferanten, ihrem großen Ingenieurs-Know-how und wertbeständigem Design hat sich die Österreichische Möbelindustrie als führende Möbelnation bewiesen. Das macht sie stark für die Zukunft. Denn die Einrichtung wird sich in den nächsten Jahren noch stärker als bisher an Architekturen, Lebensgewohnheiten und variablen Raumnutzungen anpassen müssen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist das Home-Office. Integriert in die eigenen Wände, hat sich das Arbeiten in den eigenen vier Wänden fest etabliert und erfordert smarte Lösungen. Gleichzeitig verschmelzen Kochen, Speisen und Wohnen zu einer großen Wohnwelt. Diese hohen Anforderungen können die Herstellerbetriebe aus Österreich auf einem Top-Niveau bedienen. Ob im Polsterbereich, bei Küchen, im Wohnmöbelsektor oder bei Schlafzimmern, im Office oder Ladenbau – die österreichischen Fertigungsbetriebe gehören mit ausgereiften Systemen, nachhaltigen Materialien und individuellen Extras zu den Besten am Markt.

Österreichische Möbelindustrie | Bilanz 1.–3. Quartal 2022

„Made in Austria“ – Herausforderungen resilient meistern

Trotz Wirtschaftskrise, Inflation und Materialengpässen konnte sich die Österreichische Möbelindustrie 2022 behaupten. „Natürlich freuen wir uns über gute Ergebnisse, dennoch sind sie mit Vorsicht zu betrachten“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Denn die Erhöhung der Material- und Energiekosten haben die Preisspirale in die Höhe getrieben und lassen die Werte zuweilen besser erscheinen, als sie sind.“ Vergleicht man die Auswertungen mit dem Vorjahr ergeben sich dadurch deutliche Steigerungen: In den ersten drei Quartalen 2022 erwirtschaftete die Österreichische Möbelindustrie 2.102,9 Mio. Euro. Im gleichen Zeitraum 2021 betrug der Produktionswert 1.847,3 Mio. Euro. Das entspricht einem Zuwachs von rund 13,8 %. Damit liegt die Branche zahlenmäßig über dem Niveau 2019 vor der Corona-Pandemie.

Auch ein Blick auf die einzelnen Quartale ist aufschlussreich. So bilanzierte der Verband der Österreichischen Möbelindustrie im 1. Quartal 2022 (+20,8 %) sowie in den Monaten April bis Juni 2022 (+20,0 %) hohe zweistellige Zuwächse. Im dritten Quartal weist die Statistik ein Plus von 4,9 % aus. Haben im ersten Quartal nahezu alle Sortimentsbereiche zugelegt, lagen im zweiten Quartal 2022 die Segmente Schlaf-, Ess- und Wohnzimmermöbel aus Holz (Wohnmöbel) auf den vorderen Plätzen. Im Zeitraum Juli bis Ende September 2022 wurden die Büromöbel am stärksten nachgefragt, gefolgt von den Segmenten „Wohnen und Essen“ und „Schlafen“.

Reisen, Materialknappheit und steigende Energiepreise

Was belegt, dass Wohnen nach wie vor einen hohen Stellenwert hat. „Während und nach der Pandemie haben wir einen deutlichen Schub erlebt“, so Dr. Georg Emprechtinger. Allerdings belasteten dann 2021/2022 Materialknappheit und gerissene Lieferketten die Betriebe. Zudem stand im letzten Sommer für viele Menschen die Reiseplanung an erster Stelle. Und darüber hinaus hat sich in Folge des Ukraine-Krieges und drastisch erhöhter Energiepreise die Konsumstimmung im Kontext der überlappenden Krisen deutlich abgekühlt. Steigende Lebenshaltungskosten machen Verbrauchern zu schaffen und zwingen sie zum Sparen. „Ich hoffe, dass sich die Lage wieder etwas entspannen wird“, so Dr. Georg Emprechtinger. „Wenn Energie, Lebensmittel und Benzin günstiger werden, steigt das reale Haushaltseinkommen bzw. die Kaufkraft und die Menschen kaufen auch wieder mehr Möbel.“

Neben dem Konsumrückgang belasten die Betriebe zunehmend die hohen Ausgaben für Materialien sowie Gas und Strom. Denn nicht alle Kosten können weitergegeben werden. Dennoch wirken sich die erhöhten Möbelpreise auf die Produktionszahlen aus, da ein Teil des Wachstums auf die Preissteigerungen zurückzuführen ist. „Die endgültigen Jahresergebnisse für 2022 stehen noch aus. Sie dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es künftig sehr schwer sein wird, das hohe Niveau zu halten“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger. „Die Inflation und Kostensituation werden sich weiterhin spürbar auswirken, so dass weitere Preissteigerungen wohl unabdingbar sind. Allerdings zeigen die aktuellen Zahlen trotzdem, dass sich die hohe traditionelle Handwerkskunst, der Sinn für Innovationen sowie der Qualitätsanspruch von ‚made in Austria’ bewährt haben.“

Exportplus für Möbel made in Austria

So bewies sich das gute Image der heimischen Möbel vor allem im Ausland als erfolgreicher Türöffner für neue Märkte. Trotz abgekühlter Weltkonjunktur, steigender Zinsen und Materialengpässen sind die Exporte weiter gestiegen. Die Österreichische Möbelindustrie bilanzierte für die ersten drei Quartale von Januar bis einschließlich August 2022 einen Zuwachs von 20,1 % und exportierte Möbel im Wert von insgesamt rund eine Milliarde Euro. So rangiert die EU mit 763,7 Mio. Euro (+21,7%) nach wie vor an der Spitze der Ausfuhren. Besonders beliebt sind „Möbel made in Austria“ in Deutschland. Das Nachbarland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner der Österreichische Möbelindustrie und importierte Möbel im Wert von 430,0 Mio. Euro (+14,1 %). Auf dem zweiten Platz hält sich die Schweiz mit Möbeleinfuhren von mit 121,3 Mio. Euro (+18,0 %). Immer relevanter wird zudem der polnische Markt. So lieferten die österreichischen Betriebe in den ersten drei Quartalen 2022 insgesamt Möbel im Wert von 57,0 Mio. Euro nach Polen. Das entspricht einem Plus von 28,5 %. Auch die Design-Nation Italien weiß den Wert der heimischen Hersteller zu schätzen und schlug mit 40,9 Mio. Euro (+18,8 %) auf der Exportbilanz zu Buche. Einen deutlichen Ausfuhr-Sprung nach oben verzeichnete die österreichische Branche in Frankreich: Die Exportquote stieg um knapp 19,6 % auf 31,7 Mio. Euro. Gleichzeitig zog die Nachfrage in Ungarn (+56,4%) und Tschechien (+73,7 %) an.

Ausfuhr nach Sortimenten

Mit einem Anteil von 18,6 % belegen Polstermöbel den ersten Platz auf der Ausfuhrstatistik und bilanzierten in den ersten drei Quartalen 2022 ein Plus von 14,9 %. Aber auch die Wohnmöbel aus Österreich sind im Ausland sehr beliebt. Anteilig mit 11,8 % erzielten sie einen beachtlichen Zuwachs von 61,3 %. Parallel dazu konnten sich die Segmente „Wohnmöbel Wohnen & Essen“ (+46,1 %) und „Wohnmöbel Schlafen“ (+12,8 %) auf den internationalen Märkten gut behaupten. Erfolgreich im Ausland waren außerdem Büromöbel (+25,2 %) und Küchen (+4,8 %).

Importe von Januar bis Ende September 2022

Auf Importseite stiegen Einfuhren von Januar bis Ende August 2022 um 7,5 % auf 1,89 Mrd. Euro. Stärkste Einfuhrregion ist die EU mit 1,47 Mrd. Euro (+3,2%). Hier zeigte sich wieder die enge Handelsbeziehung zu Deutschland: Mit einem Plus 4,1 % wurden deutsche Möbel im Wert von 772,8 Mio. Euro nach Österreich importiert. Weiterhin sehr aktiv ist Polen. Trotz eines leichten Rückgangs um 0,4% besetzt das osteuropäische Land mit Möbellieferungen von 208,1 Mio. Euro den zweiten Platz auf der Importstatistik und bleibt damit ein starker Wettbewerber. Drittstärkster Lieferant innerhalb der EU ist Italien mit 135,8 Mio. Euro (+5,5%). Nach wie vor setzt jedoch die billige Importware aus Osteuropa und Asien den heimischen Markt unter Druck. So konnten die Hersteller aus China ihre Lieferungen um 39,9 % steigern und Produkte im Wert von 245,5 Mio. Euro in Österreich absetzen. Was vor allem an der Verteuerung der Möbel aus chinesischer Produktion liegt.

Stärken nutzen – gut für 2023 aufgestellt

„Trotz der schwierigen globalen Konjunkturkrise und geopolitischen Lage, die uns weiterhin stark unter Druck setzen werden, blicken wir optimistisch in die Zukunft“, resümiert Dr. Georg Emprechtinger. „Wir sind nicht euphorisch und natürlich stellt der Kostendruck die Branche vor große Herausforderungen, aber ich bin davon überzeugt, dass sich die heimischen Betriebe auf ihre Stärken stützen können und die Krisen aus eigener Kraft meistern werden.“ Denn die österreichische Möbelindustrie zeichnet sich durch hohe Flexibilität, Fertigungskompetenz und langjährige Partnerschaften in der Zulieferindustrie aus. Diese Vorteile haben sich bereits während der Corona-Pandemie bewährt und werden auch zukünftig ein kraftvoller Motor sein, der die Branche antreibt und stark macht. Mittelständisch geprägt punktet sie mit Zuverlässigkeit und Liefertreue. Durchgängige Wertschöpfungsketten und eine nachhaltigen Fertigungsphilosophie gehören bei vielen Betrieben ebenso zum Selbstverständnis wie ein versierter Mix aus traditionellem Handwerk und moderner Hightech. So stehen Möbel made in Austria für exklusive Qualität, Langlebigkeit und smarte Funktionalität. Gleichzeitig schreiben die Hersteller Service und Kundennähe groß. Auf diese Weise schafft die österreichische Möbelindustrie Werte, die über Generationen bewahrt werden und mit innovativen Einrichtungskonzepten für Wohlbefinden sorgen.

Österreichische Möbelindustrie | Wohntrends 2023 – bunt, individuell und nachhaltig!

Made in Austria – aktuelle Einrichtungstrends

Lebensstile, gesellschaftliche Entwicklungen und Sehnsüchte spiegeln sich in der Einrichtung wider. Genauso wie die Kleidung sind Möbel Merkmal unserer Persönlichkeit. Ausdrucksstark in Materialien, Formen und Ausführungen. Denn 2023 wird es in den eigenen vier Wänden sinnlich. Ob kurvenreiche Polster mit knalligen Color-Elementen, Solitäre mit matten Oberflächen und gefärbtem Glas oder strahlende Highlights – jetzt ist Farbe angesagt. Gelb, Orange, Blau, Rot oder Lavendel? Farbexplosionen machen das Leben bunt. Nicht umsonst hat das Pantone Color Institutes das pulsierende Purpur-Rot „Viva Magenta“ zur Farbe des Jahres 2023 gekürt. Es steht für Lebensfreude, Optimismus und kraftvolle Energie.

Farbrausch & Emotionen

Licht und Schatten, smooth und rough – Gegensätze ziehen sich an, sorgen für Spannung und lassen Emotionen aufkommen. Mit den modernen Möbelprogrammen geht es in eine neue Design-Dimension. Glas trifft auf massive Hölzer oder verbindet sich mit Edelstahl und Lack matt. Feine Strukturen, exklusive Oberflächen und tiefgezogene Glaselemente erheben die Gestaltung auf das nächste Level. Aber auch Muster haben Konjunktur: Ob Streifen, moderne Geometrien, Karos oder Rauten – es kommt Bewegung in die textile Gestaltung. Allerdings auf diskrete Art: Ein oder zwei bunte Blickpunkte reichen oft aus. Klare Formen, Understatement und natürliche Hölzer unterstreichen die Eyecatcher.

Eklektizismus & Wellbeing

Erlaubt ist was gefällt. Das zeigt der aktuelle Eklektizismus-Trend. Hier mischt sich eine breite Stil-Palette zu einem gemütlichen Potpourri zusammen. Alte und neue Möbel werden nach Lust und Laune variiert. Im Mix mit persönlichen Lieblings-Accessoires, Kunstwerken und

It-Pieces entstehen persönliche Wohlfühlzonen, die sich keinen Regeln unterwerfen. Denn auch wenn Corona vorbei ist, bleibt der Stellenwert des eigenen Zuhauses hoch. Als Rückzugsort, an dem wir uns sicher fühlen, Freunde treffen und den Alltag vor der Tür lassen. Deshalb stehen Gemütlichkeit und Wellbeing ganz oben auf der Trendliste 2023.

Natur & Ökologie

Das zeigt sich auch in den Materialien. Wohngesund, echt und authentisch soll es sein. Wertbeständig und fühlbar schön. Natürliche Werkstoffe wie Holz, Leinen oder Kork bringen ein Stück Natur ins Wohnen. Klimawandel und nachhaltige ökologische Technologien verschieben die Prioritäten und rücken die Natur in den Fokus. Denn Bio ist mehr als nur ein Trend. Sorgfalt bei der Auswahl und Verarbeitung der Materialen steht an oberster Stelle. Denn Nachhaltigkeit spiegelt sich auch in der Langlebigkeit wider. „Natürliche Materialien und der ökologische Fußabdruck wird den Verbrauchern immer wichtiger“, erklärt Dr. Georg Emprechtinger, Vorsitzender der Österreichischen Möbelindustrie. „Möbel aus Österreich vereinen Qualität und Funktionalität mit Nachhaltigkeit und modernem Design.“ Ökologisch einwandfreie Möbel, aber auch Polster und Einrichtungssysteme mit hoher Funktionalität kommen diesem Trend entgegen und bieten den Menschen spürbaren Mehrwert und Komfort.

Neo-Landhaus & Handwerk

Haptik und ästhetische Laissez-faire prägen den aktuellen Neo-Landhaus-Style. Wertvolle Hölzer erzählen mit Maserungen und Farbnuancen ihre eigene Geschichte. Handwerklich auf höchstem Niveau und bis ins Detail mit hoher Expertise gefertigt. Diese Qualität und Echtheit kann man mit allen Sinnen fühlen. Duftende Hölzer und edel geschliffene Naturoberflächen gehen mit Keramik und pastelligen Farben wie beruhigenden Blautönen und sanften Grün-Nuancen eine besondere Verbindung ein. Ohne Schnörkel und Beiwerk. Dafür mit einer Rückbesinnung auf traditionelle Möbelkunst und die Natur.

Homeoffice & Greenterior

Recycelte Materialien und nachwachsende Rohstoffe prägen das Wohnen. So ist es kein Wunder, dass auch immer mehr Pflanzen unsere Räume erobern. Denn der Greenterior-Trend nimmt Fahrt auf. Vor allem im Home-Office sind die grünen Mitbewohner gern gesehen. Sie verbessern die Luftqualität, steigern die Konzentrationsfähigkeit und holen ein Stück Natur ins Zuhause. Das Heimbüro gehört inzwischen zum Alltag und integriert sich immer besser in die Einrichtung. Wohnliche Office-Möbel sowie bewegliche Rollcontainer und attraktive Design-Schreibtische verwandeln den Arbeitsplatz in ein vollfunktionsfähiges Wohnoffice. Gleichzeitig gibt es den Zimmerpflanzen eine neue Bedeutung. Aber auch der Outdoor-Bereich wird immer mehr als Lebensraum entdeckt. Ob Balkonien, das grüne Wohnzimmer oder ein Loft auf der überdachten Terrasse – die Living-Zone betritt Neuland und macht es sich draußen gemütlich.

Kochen & Wohnen

Wohnbereiche verschmelzen: Ab sofort sind Kulinarik und Wohnkomfort ein festes Team. Spielte sich vor einigen Jahren das Kochen noch am Herd ab, laden jetzt Kücheninseln mitten im Raum zum gemeinsamen Event ein. Gleichzeitig begeistern aktuelle Möbel- und Speiseprogramme mit grenzenloser Gastfreundschaft. Smarte Funktionen, raffinierte Systeme, moderne Hölzer und helle Optiken schaffen fließende Übergänge. Dabei eröffnen modulare Möbelsysteme kreativen Raum für alle Architekturen und Ansprüche. Das gilt auch für Polstersessel, Bänke und Sofas. Sie passen sich jedem Wunsch mühelos an und beeindrucken mit eleganter Gemütlichkeit. Softe Formen und weiche Rundungen gepaart mit matten Oberflächen, fein gearbeiteten Hölzern, Handarbeit und anschmiegsamen Textilien schaffen eine warme, behagliche Atmosphäre.

Schlafkomfort & Stauraum

Mehr Offenheit heißt es auch im Schlafzimmer: Als erholsames Entspannungs-Areal erstreckt es sich nahtlos vom Schlafen bis zum Bad. Mit enormem Stauraum-Potenzial: Geradeaus, elegant im rechten Winkel um die Ecke gebaut und bis zur Decke hinauf – gut geplante Schränke sind Gold wert. Sie stecken alle Kleider und Utensilien formschön weg und begeistern mit intelligenten Organisationskonzepten. Arrangiert mit passenden Betten und Beimöbeln entsteht eine exklusive Wohlfühl-Zone, die nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tage mit wohnlicher Ausstrahlung begeistert.

ÖQA | Austria Gütezeichen Möbel

Österreichische Qualität – zum Anfassen

Das durch ÖQA vergebene „Austria Gütezeichen Möbel“ ist ein anerkanntes Prädikat für heimische Qualitätsmöbel. Nur Möbel von überdurchschnittlicher Güte und mit mindestens 50 Prozent Wertschöpfung in Österreich werden zertifiziert. Werte wie hohe Qualität, traditionelles Handwerk, modernste Präzisionstechnik und ökologische Verantwortung werden damit klar und ehrlich für den Käufer kommuniziert.

Kennzeichnet hochwertige Möbel mit über 50 % Wertschöpfung in Österreich

Herkunft, Wertarbeit und ökologische Verantwortung – erkennbar auf einen Blick

Verbriefte Qualität durch unabhängige, staatlich autorisierte Prüfstellen

Klares Statement für Güte, Regionalität und Transparenz

Sonderschau | Aussteller & zertifizierte Produkte

ADA

Standort: Anger

Gründungsjahr: 1957

Mitarbeiter: 2250 (konzernweit)

Produkte: Betten, Matratzen und Lattenroste, sowie hochwertige Sitz- und Essgruppen

Vision: 65 Jahre Erfahrung, Handwerkskunst und Möbelkompetenz – ADA steht für langlebige Qualitätsmöbel, hohe Fertigungstiefe und Individualität. Von der hausinternen Holzverarbeitung über den Gestellbau bis zur Polsterung und Verpackung produziert es nachhaltig und autark.

Zertifiziertes Produkt: Sofa NOVARA

Die Couch NOVARA ist diskreter Arbeitsbereich und Blickfang zugleich. Mit dem Beistelltisch auf der Sofarückseite ist Ihr Heimarbeitsplatz perfekt integriert. Ein zugehöriger USB-Anschluss und die 230 V Steckdose vervollständigen Ihr intelligentes Designmöbel. Am Feierabend stellen Sie Kopf- und Schulterbereich mit den Funktionsrückenkissen nach Belieben ein – und ab in den Entspannungsmodus.

Sofa NOVARA von ADA

www.ada.at

Bene

Standort: Waidhofen an der Ybbs

Gründungsjahr: 1790

Mitarbeiter: 700

Produkte: inspirierende Büro- und Arbeitswelten

Vision: Bene ist ein führender Gestalter von inspirierenden Büro- und Arbeitswelten. Wir definieren Büro als Lebensraum und setzen dies mit unseren Konzepten, Produkten und Dienstleistungen überzeugend um. Entwicklung, Design und Produktion als auch Beratung und Verkauf sind unter einem österreichischen Dach vereint.

Zertifiziertes Produkt: Tisch STUDIO

Ein Workplace System für alle, die Design leben, arbeiten und denken. Durch reduziertes Design, kombiniert mit smarter Funktionalität, macht es das modulare Workplace System möglich, das Arbeitsumfeld nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. Im Büro oder im Homeoffice.

Tisch STUDIO von Bene

www.bene.com

CONFORM

Standort: Brennbichl, Tirol

Gründungsjahr: 1999

Mitarbeiter: 70

Produkte: individuelle Badmöbel für unterschiedlichste Bedürfnisse und Lebensstile

Vision: Als moderne Industrie-Manufaktur steht CONFORM für die bestmögliche Verbindung von handwerklicher Tradition und industrieller Produktion, von inspirierender Gestaltung und den Vorzügen technischer Exzellenz. Das Ergebnis sind hochwertig gefertigte sowie vielfach mit nationalen und internationalen Design Awards ausgezeichnete Badinterieurs – funktional bis ins kleinste Detail durchdacht, maßvariabel für individuelle Grundrisse, flexibel in den Ausstattungskomponenten … und schon in 9 Tagen geliefert!

Zertifiziertes Produkt: Badmöbel Ikona

Ikona ist ein umfassendes Badmöbelprogramm, das mit seiner markanten Interpretation zeitloser Geometrie und überraschenden Detaillösungen alle Charakteristika eines architektonischen Neoklassikers im Baddesign hat und gleichzeitig die Typologie der individualisierbaren Systemserie neu interpretiert.

Conform Badmöbel Ikona

www.conform-badmoebel.at

JOKA

Standort: Schwanenstadt

Gründungsjahr: 1921

Mitarbeiter: 140

Produkte: Matratzen, Betten und Polstermöbel

Vision: Das Produktsortiment aus dem Hause JOKA zeichnet sich durch den konsequenten Anspruch an Funktion, Qualität und Design aus – und das seit 1921.

Zertifiziertes Produkt: Bett Fiore

Das Doppelbett mit breiter Umrandung verfügt über einen abnehmbaren Volant, der Unterbezug ist klettfähig. Durch die integrierten Auflagen ist das Bett für alle Lattenroste geeignet. Das Kopfhaupt ist mit und ohne Seitenteile erhältlich.

Verwendete Materialien: Massivholz, Schaumstoff

Bett Fiore von Joka



www.joka.at

Karasek

Standort: Wien

Gründungsjahr: 1932

Mitarbeiter: 40–45

Produkte: Stahlrohr- und Aluminiummöbel für den Außenbereich

Vision: Die größte Stärke unseres Unternehmens sind die Menschen, die mit Leidenschaft seit 1932 an unserem Standort in Wien hochwertige Outdoormöbel produzieren. Unser Anspruch ist es Menschen mit unseren Produkten ein Stück Lebensqualität und Freude im Outdoorbereich zu bereiten.

Zertifiziertes Produkt: Sitzgruppe Havanna

Modernes Design trifft bei diesem Modell auf langjährige Erfahrung, höchste Qualität und durchdachte Funktionalität. Wie bei vielen anderen Modellen aus dem Hause Karasek lässt sich auch bei der Serie Havanna die Gestaltung des gewerblichen Outdoorbereiches durch eine große Auswahl an Gestell- und Bespannungsfarben individuell anpassen und so die persönliche Message des Etablissements widerspiegeln.

Sitzgruppe Havanna von Karasek



www.karasek.co.at

Neudoerfler

Standort: Neudörfl

Gründungsjahr: 1946

Mitarbeiter: 270

Produkte: Möbel und Services für Arbeitswelten zum Wohlfühlen im Büro und Zuhause

Vision: Für Menschen, die machen.

Zertifiziertes Produkt: Tisch FLIXI

Durch seine kompakte, dreieckige Form ist der Flixi Homeoffice Tisch perfekt geeignet für das Arbeiten zuhause. Der elektrisch höhenverstellbare Tisch lässt sich mittels intuitiv bedienbarem Handschalter individuell auf die gewünschte Höhe einstellen – für dynamisches Arbeiten im Sitzen und im Stehen. Besonders findig ist das unter der Tischplatte integrierte Ablagefach, in dem alle Arbeitsmaterialien verschwinden, um mit klaren Gedanken in den Feierabend starten zu können.

Tisch FLIXI von Neudoefler



www.neudoerfler.com

sedda

Standort: Wallern an der Trattnach

Gründungsjahr: 1961

Mitarbeiter: 200

Produkte: Innovative Polstermöbel zum Wohnen, Schlafen, Essen

Vision: Individualität und Innovation sind die DNA unserer Polstermöbel: Patentierte Funktionen vereint mit zeitlosem Design, nachhaltig produziert und auf Kundenwunsch geplant. Komfort handmade in Austria.

Zertifiziertes Produkt: Sofa AURORA

Exklusives Design, höchste Qualität und außergewöhnlicher Sitz- und Liegekomfort: AURORA von sedda bietet ein unvergleichliches Fest für die Sinne. Die moderne Kissengarnitur schafft in Kombination mit feinstem Wasserbüffelleder und dem tiefen Sitz sofort eine wohlige Lounge-Atmosphäre. Samtig weich, anschmiegsam und warm lädt der edle Bezugsstoff aus naturbelassenen Dickleder über hochwertigen Daunenkissen zum Relaxen ein.

Sofa AURORA von sedda



www.sedda.at

TEAM 7

Standort: Ried im Innkreis

Gründungsjahr: 1959

Mitarbeiter: 745

Produkte: Naturholzmöbel – Küchen und Möbel für alle Wohnbereiche von Wohn- und Esszimmer über Schlaf- und Kinderzimmer bis hin zum wohnofficeT7

Vision: Wir lieben Holz. Mit höchstem Anspruch an Ästhetik und Innovation begeistern wir weltweit immer mehr Menschen für einen nachhaltigen Lebensstil.

Zertifiziertes Produkt: echt.zeit Tisch

Der echt.zeit Tisch beeindruckt durch seine ursprünglich gewachsene Tischplatte. Diese setzt sich aus zwei naturbelassenen Pfosten zusammen, die in einem Stück aus dem Baumstamm geschnitten werden. Die gebürstete Oberfläche der Tischplatte macht Naturmerkmale im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. So entsteht ein einzigartiges Solitärmöbel – einmalig auf der Welt.

echt.zeit Tisch von Team7



www.team7-home.com

Weitere Informationen finden Sie unter www.moebel.at

Quelle: Österr. Möbelindustrie