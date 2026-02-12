Was haben eine „Cooking Station“, bei der den ganzen Tag mit Promis gekocht und verkostet wird, ein „Repair Café“ und eine Handwerk-Show der Wiener Tischler gemeinsam? Gemeinsam mit nachhaltigem Design, hochwertigen Kunstunikaten und Experten im Bereich Renovieren & Sanieren sind sie alle Teil der diesjährigen WOHNEN & INTERIEUR, die von 11. bis 15. März in der VIECON Messe Wien stattfindet.

Österreichs größte Messe für Wohntrends, Möbel, Garten & Design mit Renovieren & Sanieren wird dieses Jahr vom erfahrenen Team der Austrian Exhibition Experts veranstaltet und positioniert sich dabei mehr denn je als Erlebnisplattform, Wissensdrehscheibe und Treffpunkt für alle, die Wohnen als Ausdruck von Persönlichkeit, Verantwortung und Lebensqualität verstehen.

Kochen als Herzstück der Wohnkultur

Wie heißt es doch so schön: In der Küche kommen die Menschen zam. Die gute Stube ist nicht nur sozialer Mittelpunkt des Wohnens, sondern stellt auch das Herzstück der Messe dar. Als Ort der Begegnung, Kreativität und Lebensfreude bildet die interaktive „Cooking Station“ den zentralen Erlebnisraum: Bei Kochshows mit Publikumsliebling Julian Kutos, Workshops und Mitkochformaten erleben BesucherInnen live, wie Kulinarik, Design und Gemeinschaft verschmelzen. Ganz nebenbei können die kulinarischen Schmankerln auch noch verkostet werden, um einige Meter weiter bei einem erfrischenden Kaltgetränk an der Aperol Spritz Bar das Erlebte sacken zu lassen.

Geschäftsführerin Clara Wiltschke und Messeleiterin Christine Kosar freuen sich auf Ihren Besuch

Nachhaltiges Design & Upcycling Workshops

Nachhaltigkeit ist auf der Messe kein Schlagwort, sondern gelebte Haltung. Kreislaufwirtschaft, verantwortungsvoller Konsum und zukunftsweisendes Design ziehen sich spürbar durch alle Bereiche. Im Repair-Café werden unter dem Motto „Kintsugi Pimping – liebgewonnene Geräte mit Stil smart beleben“ inspirierende Demonstrationen angeboten, in denen gezeigt wird, wie man Waschmaschinen, Geschirrspüler und andere Haushaltsgeräte nachhaltig aufwerten kann. BesucherInnen sind eingeladen, selbst Teil dieses Wandels zu werden: Bei buchbaren Kreativ-Workshops mit Upcycling-Designerin Ingrid Luttenberger aka „Selfmaid“ lernt man mit den einzigartigen Materialien des Möbelmuseums Wien, was man alles aus vorhandenen Ressourcen herausholen kann.

Renovieren & Sanieren: Wissen, das weiterbringt

Mit dem neuen Format „2GRAD2MINUTEN“ wird die Messe zur kompakten Zukunftsbühne. Kurz und prägnant können sich hier Unternehmen anmelden, um ihre nachhaltigen Ideen vor einer Fachjury zu pitchen. Die entscheidende Frage dabei lautet: Eignet sich das Produkt für eine Skalierung der CO2-Reduktion und der Umweltschonung? Eine Bandbreite an Ausstellern wie das Team der Baurettungsgasse rund um Architekt Heinrich Schuller vermittelt darüber hinaus entscheidendes Wissen für leistbares, zukunftsfähiges Wohnen und die Energiewende im eigenen Zuhause.

Tischlerhandwerk live erleben

Mit der Sondershow „Gelebtes Handwerk“ in Kooperation mit der Landesinnung der Wiener Tischler rückt die Messe regionales Know-how und Maßarbeit in den Fokus. MessebesucherInnen können dabei live miterleben, wie die Profis Rohmaterialien in stylische Produkte verwandeln. Qualität, Nachhaltigkeit und handwerkliche Expertise stehen im bewussten Kontrast zur Serienproduktion und zeigen den bleibenden Wert des Handwerks.

Premium Design, Kunst und Persönlichkeit im Wohnraum

Ein sorgfältig kuratierter Mix aus nationalen und internationalen Premium Brands bildet die Kirsche auf der Sahnehaube: Bretz, Rolf Benz, Leo Schulmeister uvm verwandeln die Messe in eine Bühne für Qualität und Ästhetik. Design wird hier nicht nur betrachtet, sondern gefühlt. Renommierte KünstlerInnen und DesignerInnen wie Marco Mehn zeigen mit ausdrucksstarken Unikaten, wie Wohnen Persönlichkeit erhält und sich bewusst abhebt.

Wohnen beginnt mit dem richtigen Ort

Wer auf der Suche nach einer neuen Immobilie ist, findet auf der zeitgleich stattfindenden Wiener Immobilien Messe fundierte Beratung und aktuelle Wohnprojekte. Der direkte Übergang zur WOHNEN & INTERIEUR ermöglicht es, räumliche Visionen unmittelbar weiterzudenken: von Grundrissen und Quadratmetern zu Materialien, Möbeln und Gestaltungsideen. So wird der Messebesuch zur ganzheitlichen Wohnreise – vom ersten Gedanken an ein neues Zuhause bis zur konkreten Einrichtung.

Quelle: Austrian Exhibition Experts