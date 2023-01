Offerista Group Austria 2022: Ein Rückblick

Das Jahr 2022 war für den Handel ein Jahr voller Herausforderungen. Steigende Gas-, Energie- und Papierpreise stellten diesen auf die Probe, aber ebenso auch die Konsument:innen. Und hatte Auswirkungen auf deren Kaufverhalten. 90 Prozent gaben bereits im Sommer 2022 in einer Umfrage der Offerista Group Austria an, dass sie die Preissteigerungen im Geldbeutel spüren und 96 Prozent meinten, dass sie Ausschau nach besonders guten Preisen und Sonderangeboten halten. Wenn in der früheren analogen Welt von Sonderangeboten die Rede war, gab es eine Antwort: Flugblatt. 2022 war eine Reaktion auf die erhöhten Papierpreise jedoch, die eigene Flugblattstrategie zu überdenken. So gaben im Sommer 2022 große Handelsketten in Deutschland ihren Ausstieg aus dem klassischen Postwurf bekannt. Mit einem kompletten Aus ist man in Österreich noch zurückhaltender, jedoch wurden auch hier bereits Maßnahmen zur Reduktion gesetzt. Große Discounter haben ihre Flugblätter schon abgespeckt – und das sowohl hinsichtlich Größe, Umfang, Gewicht und auch Auflage.

Für welche Maßnahme man sich auch entscheidet, eines haben alle gemein: Mehr Fokus auf Digital! Sei es nun über eigene Apps und Treueprogramme, die aus dem Boden gestampft werden, oder das Austesten neuer Kanäle, wie Metaverse, WhatsApp oder kanalübergreifende Lösungen, mit denen das Abholen der Konsument:innen an möglichst viele Touchpoints möglich wird. Diesen Wandel kann auch die Offerista Group Austria mit ihrem Erfolg untermauern. Verglichen mit dem Jahr 2021 konnte eine Umsatzsteigerung von über 25 Prozent erzielt werden. Es sind vor allem die Top-Kunden, die das Budget auf den Offerista Kanälen deutlich erhöht haben. Alleine die Top10-Kunden haben ihre Ausgaben von 2021 auf 2022 um 70 Prozent gesteigert. „Das zeigt uns, dass der Shift stattfindet. Es wird mehr Geld in die Hand genommen und in digitale Kanäle investiert. Das beweist uns, dass unser Weg der richtige ist. Heute reicht es nicht mehr, die Konsument:innen lediglich über einen Touchpoint (wie beispielsweise ein Aktionsportal) zu erreichen. In der hochkomplexen Welt braucht es den richtigen Mix – also einfache Lösungen für komplexe Anforderungen“, so Oliver Olschewski, Geschäftsführer der Offerista Group Austria.

Zehn Jahre Partner des österreichischen Handels

Im Mai 2022 feierte wogibtswas.at/Offerista Group Austria den 10. Geburtstag. Begonnen hat alles am 5. Mai 2012 mit Flugblättern im Internet und kurz danach in der App. Nach dem erfolgreichen Marktaufbau mit zwei Relaunches entwickelte sich wogibtswas.at sehr rasch zu Österreichs größtem Aktionsportal. Heute ist wogibtswas.at eine B2C-Marke der Offerista Group Austria – das digitale Flugblattportal. Die Offerista Group Austria bietet heute ihren Kund:innen viele Produkte und kanalübergreifende Lösungen, um Konsument:innen entlang der gesamten Customer Journey abzuholen und zur richtigen Zeit am richtigen Ort anzusprechen. Gefeiert wurde im Geburtstagsmonat Mai mit Jubiläumsangeboten und Gewinnspielen auf Social Media.

Internationale Ausrichtung: Geschäftsführung der CEE-Länder

Ebenfalls im Mai 2022 übernahm der langjährige Geschäftsführer von wogibtswas.at bzw. Offerista Group Austria, Oliver Olschewski, zusätzlich auch die Geschäftsführung der Offerista Group Bulgaria, der Offerista Group Hungary, der Offerista Group Romania und der Offerista Group Poland. Dadurch wurde ein wesentlicher Schritt gesetzt, um künftig noch internationaler und innerhalb der Gruppe verzahnter zu agieren. Ein besonderer USP der Offerista Group ist das länderübergreifende Agieren. Nicht nur die Teams arbeiten länderübergreifend, sondern ebenso werden den Handelsunternehmen und Markenherstellern länderübergreifende digitale Lösungen angeboten.

Veranstaltungen des Handelsverbands

Im September 2022 war die Offerista Group Austria erstmals Kooperationspartner beim Tag des Handels des österreichischen Handelsverbands, mit dem seit März 2021 eine Partnerschaft besteht und das gemeinsame Ziel verfolgt wird, Innovationen und Angebote für den österreichischen Handel zu schaffen. Mit einem eigenen Stand war das Unternehmen als Austeller präsent und auch mit einem Vortrag mit dabei. Unter dem Titel „Quo vadis Handelswerbung?“ sprach Olschewski über die Zukunft der Handelswerbung, die Digitalisierung, die Veränderungen durch neue Endgeräte, neue Kanäle sowie neue Player und darüber, wie Kund:innenansprache künftig funktionieren kann. Mit dem Consumer Day schuf der Handelsverband im Oktober 2022 ein neues Eventformat. Auch hier war die Offerista Group Austria mit Oliver Olschewski und einem eigenen Vortrag mit dabei. Für das Jahr 2023 ist man bereits in Abstimmung und plant erneut, gemeinsam mit dem Handelsverband einiges umzusetzen.

Weiterer Ausbau des Reichweitennetzwerkes

Die Offerista Group Austria verhilft nicht nur dem stationären Handel durch digitale Angebotskommunikation zu mehr Besuchen in der Filiale, sondern verfügt zudem über ein starkes Reichweitennetzwerk mit Premiumpartnern. Es wird kontinuierlich an einer Netzwerkerweiterung gearbeitet, so auch 2022. Jüngster österreichischer Zugang ist SALZBURG24, mit diesem Neuzugang Ende des vergangenen Jahres wurde die Reichweite um monatlich rund 1,5 Millionen Unique Clients erhöht. Bereits heute ist die Offerista Group Europas größtes Netzwerk für digitales Handelsmarketing. Das Offerista Native Network erstreckt sich mittlerweile europaweit auf über 1.400 Plattformen und erreicht so über 70 Prozent der europäischen Haushalte. Und es wird immer größer und größer.

Erfolgreiche Kampagnen und neue Produkte

Das vergangene Jahr stand auch ganz im Zeichen erfolgreicher Kampagnen. Für Bosch wurde 2022 mit der Offerista-Lösung Discover eine erfolgreiche Jubiläumskampagne durchgeführt, die das fünfjährige Jubiläum der Bosch Hausgeräte-Stores in Österreich feierte. Die Kampagne lieferte Resultate weit über der Benchmark: Es konnten mittels Push Notifications Click-Through-Rates (CTR) von bis zu 30 Prozent generiert werden. Die CTR in den Onlineshop von Bosch lag bei 6 Prozent, die aufgrund der hohen Sichtbarkeit (>1 Mio. Ad Impressions um die Stores) erreicht werden konnte.

„2022 haben wir viele wichtige Meilensteine und Schritte gesetzt. Wir hatten unsere Jubiläumsfeierlichkeiten, haben uns internationaler ausgerichtet, mit unserer Präsenz an den Veranstaltungen des Handelsverbands konnten wir uns einmal mehr als Partner des österreichischen Handels positionieren. Und für unsere Kunden haben wir im vergangenen Jahr erfolgreiche Kampagnen und Lösungen umsetzen können. Ein gelungenes Jahr“, so Oliver Olschewski, Geschäftsführer der Offerista Group Austria.

Quelle: © Offerista Group Austria, Natalie Paloma