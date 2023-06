olina Küchen auf der küchenwohntrends in Salzburg

Dabei setzte man in diesem Jahr ein starkes Ausrufezeichen und beeindruckte das Fachpublikum mit einem völlig neuen Messestand, der letztendlich auch die Positionierung von olina Küchen am Markt nochmals verdeutlichte. Der gemeinsame Messestand mit DER KREIS, der sich auf über 100 m² erstreckte, überzeugte durch eine klare Konzeption und viel Design.

Anstelle einer Ausstellungsküche, präsentierte olina eine „High-End“ Kücheninsel aus Keramik, die mit hochwertigster Ausstattung überzeugte, aber noch mehr durch ihre unverwechselbare Ästhetik die Fachbesucher begeisterte.

„Alleinstellungsmerkmale in unseren Küchen sind seit 25 Jahren fester Bestandteil unseres Erfolgs. Diesen Fokus wollen wir auch künftig beibehalten und unseren Partnern ein hochwertiges Sortiment zur Verfügung stellen. In Kombination mit unserem umfassenden Vermarktungskonzept, bietet olina dem Händler eine hervorragende Möglichkeit sich klar zu positionieren und sich dadurch auch dementsprechend erfolgreich zu differenzieren.“, so Geschäftsführer Martin Laireiter.

Das Messedoppel in Salzburg nutzte man bei olina auch gleich noch für einen gemeinsamen Partnerabend, wo in entspannter Atmosphäre ein wertvoller Austausch im Partnernetzwerk stattfand.

Weitere Informationen finden Sie unter www.olina.com

Quelle: Olina