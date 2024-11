Onyxschwarz – mehr als ein Herbsttrend

Der Beschlägehersteller Blum vereint in seinen onyxschwarzen Scharnieren Design und Technik. Das bietet mehr Flexibilität in der Gestaltung, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Design bis ins kleinste Detail

Für Möbelherstellende ergeben sich spannende Kombinationsmöglichkeiten, denn onyxschwarze Scharniere verschmelzen nahezu nahtlos mit dunklen Fronten und erzeugen so eine faszinierende monochrome Ästhetik. Kombiniert mit hellen Naturtönen oder modernen Steinoptiken, entsteht wiederum ein aufregender und extravaganter Look. Die Beschläge lassen sich individuell in Szene setzen und machen raffinierte Farbkonzepte bis ins Möbelinnere einfach realisierbar.

Technische Exzellenz

Die ästhetischen Vorteile der dunklen Beschläge von Blum gehen Hand in Hand mit technischer Zuverlässigkeit und hoher Bewegungsqualität. Mit ihrer Funktionalität sowie Langlebigkeit dienen sie als Designelemente, die jedes Möbel aufwerten. Das Verwendungsgebiet der Scharniere ist dabei weitreichend, da alle gängigen Modelltypen in Onyxschwarz verfügbar sind. Ein schickes Sideboard im Wohnzimmer – ein durchdesignter Badezimmerschrank: All das ist jetzt möglich ohne Abstriche bei Funktion und Qualität.

Mehr Informationen finden Sie unter www.blum.com

Quelle: BLUM