ORGATEC 2024 mit „Focus Areas“ und innovativem Marktplatzkonzept

Die ORGATEC präsentiert sich in diesem Jahr mit einem innovativen Messekonzept, das eine vollständige Umstrukturierung der Hallenplanung umfasst. Jede Messehalle steht unter einem eigenen Themenschwerpunkt, der sich als „Focus Area” im Zentrum der Halle manifestiert und inspirierende Einblicke in Trends und Entwicklungen zur Zukunft der Arbeit bietet. Um die Highlight-Flächen positionieren sich Aussteller, die Produkte und Lösungen zu dem jeweiligen Fokus-Thema präsentieren. Mit diesem Marktplatzkonzept ermöglicht die Messe eine optimierte und themenorientierte Führung der Besucherströme, eine erweiterte Ausstellungsfläche und bietet viel Raum für Inspiration und Austausch rund um die Gestaltung der Arbeitswelt von morgen.

Focus Area #InspiredAugmentedOffice

Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus, der das Office wieder zu einem Magneten für Mitarbeitende macht und neue Arbeitsweisen ermöglicht? Neben Live-Szenarien erleben die Messebesuchenden in geführten Touren die durchgehende Mixed-Reality-Dimension als Bereicherung für das Office und entdecken Lösungsansätze für die Bewältigung täglicher Aufgaben. Mit der Focus-Fläche #InspiredAugmentedOffice zeigt die ORGATEC gemeinsam mit der zgoll GmbH Trends konkrete Best-Practice-Beispiele, Ausblicke zu hybriden Meetings, „Spatial Computing” sowie die Zukunft von Mixed und Augmented Reality in Smart-Work-Umgebungen. Die Messeteilnehmenden können dies sowohl mit bereitgestellten MR-Headsets als auch mit den eigenen mobilen Devices erleben und fotografieren. Zusätzlich erhalten sie Einblick in den aktuellen Stand verschiedener Best-Practice-Ansätze für hybride Meetingräume sowie in die Zukunftsperspektive – die „Mixed Reality Collaboration Rooms” – einschließlich deren Funktion und Mehrwert.

Focus Area #OfficeXperience: NextGenWorkplaces

Die von Expertinnen und Experten geschaffene #OfficeXperience in Halle 8 bietet Einblick in einen Live-Office-Showcase. In einer branchenübergreifenden Community wird danach gestrebt, wegweisende Fokusthemen zu entschlüsseln und aufzuzeigen, wie diese bereits heute gewinnbringend eingesetzt werden. Die Messeteilnehmenden haben die Möglichkeit bei Get-togethers, geführten Touren, Workshops und vielem mehr die direkten Mehrwerte eines Next-Gen-Workplaces zu erkunden. Die Kombination einer Sonderausstellung mit real gelebtem Co-Working ermöglicht in dieser Focus Area ein herstellerübergreifendes Erleben von innovativen Raum-, Produkt- und Servicekonzepten.

Focus Area #TheCircularHouse

Das in Zusammenarbeit mit CADEMI ausgearbeitete Konzept „Circular House” ermöglicht es einen umfassenden Überblick über die Circular Economy zu gewinnen, um die Bedeutung, Wirkung und die Verflechtung der beteiligten Akteurinnen und Akteure nachvollziehen zu können.

Im Mittelpunkt des Formats stehen die Themenfelder „Design & Produktion”, „Service & Dienstleistungen”, „Nutzung & Geschäftsideen” sowie „Logistik & Mobilität” Auf einer Fläche von 500 m² erwartet die Besuchenden eine zukunftsorientierte Erlebniswelt mit zirkulären Lösungen für die Büroeinrichtungsbranche und darüber hinaus. Wegweisende Impulsvorträge, Deep Dives und Diskussionen beleuchten die Auswirkungen zirkulärer Produkt-, Service- und Geschäftsmodelle. Es wird außerdem ein Rundgang durch die Zukunft der Arbeitswelt geboten, auf dem Aussteller aus der Büroeinrichtungsbranche und verwandten Sektoren zirkuläre Lösungen vorstellen.

Focus Area #ImpulseContract

Die #ImpulseContract Area präsentiert Produkt- und Designkonzepthighlights für die Contract- und Objektausstattung. Zudem erhalten die Messeteilnehmenden Gelegenheit bei dem erstmalig stattfindenden Design-Blind-Date teilzunehmen. Gemeinsam mit den Danish Design Makers werden hier Aussteller und Produktdesignerinnen und -designer im Rahmen einer einzigartigen Designchallenge zusammengeführt und die Ergebnisse exklusiv präsentiert.

Focus Area #Indoor&OutdoorHospitality

Auf dem Boulevard Mitte und Nord des Kölner Messegeländes dreht sich während der diesjährigen ORGATEC alles um den Bereich Indoor- und Outdoorlounges. Herstellende Unternehmen hochwertiger Objektmöbel zeigen, wie ihre Konzepte die Aufenthaltsqualität und Gastlichkeit aufwerten.

Vielfältiges Eventprogramm

Neben den Focus Areas sind wegweisende Kongresse, inspirierende Ausstellungen, Preisverleihungen sowie zahlreiche Gelegenheiten für persönlichen Austausch Teil der ORGATEC 2024. Ein weiteres Highlight ist das „Wherever Whenever – Work Culture Festival” des Industrieverbands Büro und Arbeitswelt e.V. (IBA). Dafür werden die Hallen 6 und 9 mit inspirierenden und impulsgebenden Vorträgen, Diskussionsrunden, Workshops, Erlebnisräumen und Ausstellungen in einen „Event-Floor“ umgewandelt und zum zentralen Anlaufpunkt für Professionals aus aller Welt.

Die ORGATEC 2024 verspricht somit neben der Präsentation von Produktneuheiten, Trends und innovativen Lösungen, ein umfassendes Messeerlebnis, das die Teilnehmenden dazu inspiriert, die Arbeitsplätze von morgen aktiv mitzugestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Köln Messe