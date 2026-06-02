ORGATEC 2026 verzeichnet breite internationale Beteiligung

Mit dem Launch der Ausstellersuche und des aktuellen Hallenplans gibt die ORGATEC einen ersten Einblick in die kommende Messeausgabe. Bereits jetzt zeichnet sich eine breite internationale Beteiligung ab. Vom 27. bis 30. Oktober 2026 bringt die internationale Leitmesse für Workspace und Contract Solutions erneut führende Marken, namhafte Expertinnen und Experten sowie ein hochkarätiges Fachpublikum in Köln zusammen. Die ORGATEC 2026 setzt dabei auf ein fokussiertes Messekonzept mit klarer Businessorientierung.

„Gerade vor dem Hintergrund einer weiterhin herausfordernden Marktlage, insbesondere in einigen zentralen Märkten in Europa, unterstreicht der aktuelle Anmeldestand die internationale Relevanz der ORGATEC 2026“ , sagt Maik Fischer, Director der ORGATEC. „Die Messe bleibt damit der zentrale Treffpunkt für Unternehmen, Branchenprofis und Entscheiderinnen und Entscheider, die neue Arbeits- und Contract-Welten aktiv mitgestalten und weiterdenken.“

Führende Marken aus Workspace und Contract Solutions

Zahlreiche Unternehmen haben ihre Teilnahme an der ORGATEC 2026 bestätigt, und das Ausstellerfeld wächst weiterhin. Im Messesegment Workspace Solutions zählen bisher schon unter anderem ACTIU, Bejot, Belux, Bene, Bla Station, Brunner, BuzziSpace, Chair Meister, JAB ANSTOETZ, Extremis, Forma 5, GROHE, Haworth, Humanscale, INCLASS, INFLOOR-GIRLOON, Interface, Interstuhl, Kinnarps, KOKUYO, Koleksiyon, LD Seating, mara, Mikomax, Molo Design, .mdd, NARBUTAS, Nowy Styl / Kusch+Co, NUMAS, PALMBERG, Pedrali, Sedus Stoll, Sokoa, Thonet, Topstar, Viasit, Visplay und VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken zu den Ausstellern. Im Segment Contract Solutions haben sich bislang schon führende Unternehmen wie Artemide, Casala, COR, Crassevig, Ege Carpets, Fermob, Framery, Freifrau, Gaber, Hussl, Karl Andersson & Söner, Kettal, Lapalma, Lande, Muuto, Noti, SOFTLINE, Strähle Raum-Systeme, String und Viccarbe angemeldet.

Das Ausstellerverzeichnis ist ab sofort verfügbar und wird laufend um weitere Unternehmen und Inhalte ergänzt: www.orgatec.de/orgatec-aussteller/ausstellerverzeichnis/. Mit der Ausstellersuche erhalten Besucherinnen und Besucher frühzeitig einen aktuellen Überblick über die internationale Branchenbeteiligung und können ihren Messebesuch gezielt vorbereiten.

ORGATEC setzt 2026 auf Business-Fokus

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Möbelindustrie sind weiterhin anspruchsvoll – eine Entwicklung, die sich auch auf die Messewirtschaft auswirkt. Vor diesem Hintergrund schärft die ORGATEC 2026 für die kommende Veranstaltung ihr Konzept als klar fokussierte Businessplattform für die Zukunft von Arbeits- und Contract-Welten. Im Mittelpunkt steht dabei die Kernfunktion einer Messe als zentraler Marktplatz: die Präsentation innovativer und ganzheitlicher Lösungen, der direkte Austausch zwischen Ausstellern und Besuchenden sowie die Förderung konkreter Businesspotenziale. Damit bietet die ORGATEC der Branche auch in herausfordernden Zeiten eine verlässliche Plattform für Innovation, Networking und zielgerichtete Geschäftsentwicklung.

Fokussiertes Hallenkonzept mit klarer Struktur

Im Zuge dieser konzeptionellen Anpassung setzt die ORGATEC 2026 auf eine kompaktere Hallenplanung. Die Angebotssegmente werden gezielt gebündelt, um Orientierung, Besucherführung und Effizienz zu optimieren. Besucherinnen und Besucher profitieren von einem konzentrierten Angebot und einem schnellen Zugang zu relevanten Marken und Produkten. Für Aussteller schafft die neue Hallenstruktur mehr Sichtbarkeit in einem qualitätsorientierten Umfeld und fördert den direkten Austausch mit relevanten Entscheiderinnen und Entscheidern. Der aktuelle Hallenplan ist hier verfügbar: www.orgatec.de/die-messe/orgatec/hallenplan/.

Inspirierendes Eventprogramm rund um die Arbeitswelt von morgen

Besuchende dürfen sich neben dem breiten Angebotsspektrum auch auf das in Zusammenarbeit mit dem Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V. (IBA) ausgerichtete und 2024 erfolgreich etablierte Wherever Whenever – Work Culture Festival freuen. Ein vielseitiger Mix aus Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Workshops, interaktiven Formaten und Ausstellungen macht aktuelle Entwicklungen und neue Perspektiven für die Arbeitswelt von morgen erlebbar.



Die nächsten Veranstaltungen:

interzum forum italy – The Networking Event in Italy for Suppliers of the Furniture Industry and Interior Design, Bergamo 04.06. – 05.06.2026

spoga+gafa – Die größte Garten- und BBQ-Messe der Welt, Köln 22.06. – 24.06.2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.de

Quelle: Koelnmesse