ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia ab 2025 in Riad

Im September 2025 findet die Premiere der ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia statt – ein Ergebnis der strategischen Partnerschaft zwischen Koelnmesse und dmg events, die ihr Know-how und ihre bekannten Marken ORGATEC und WORKSPACE zu einer starken Fachmesse für moderne Arbeitswelten in Saudi-Arabien zusammenführen. Die Ankündigung dieser Partnerschaft erfolgte auf dem 2024 International MICE Summit in Riad – einer globalen Veranstaltung für Führungskräfte der Meetings-, Incentive-, Konferenz- und Messebranche (MICE) (www.internationalmicesummit.com ).

Die ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia wird im Anschluss an die INDEX Saudi Arabia vom 16. bis 18. September 2025 im Riyadh Front Exhibition & Conference Center (RFECC) durchgeführt. Sie folgt damit auf die FSB Sports Show Riyadh und die International Hardware Fair Saudi Arabia, die die Koelnmesse und dmg events ebenfalls 2025 launchen.

Der saudi-arabische Markt birgt ein enormes Potenzial für die Branche der Büromöbel und Arbeitsplatzgestaltung, das durch die rasche Entwicklung von Megaprojekten und Infrastrukturinvestitionen in Bereichen wie Sport, Tourismus und Wohnungsbau vorangetrieben wird. Insbesondere Großprojekte wie NEOM und New Murabba stärken das Wachstum des Bau- und Immobilienmarktes. Im saudi-arabischen Büroimmobiliensegment befinden sich derzeit Bauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 4,9 Milliarden USD in der Realisierung, während Projekte im Wert von weiteren 4,3 Milliarden USD in der Planungsphase sind. Für den Markt der Büroeinrichtungen signalisieren die ambitionierten Projekte ein stabiles Marktwachstum. Darüber hinaus sind Projekte im Gewerbe- und Wohnungsbau im Wert von 88 Milliarden USD und im Tourismus- und Hotelbau in Höhe von 55 Milliarden USD geplant.

Die neue Messe in Saudi Arabien baut auf dem langjährigen Erfolg der Kölner ORGATEC auf. Die weltweit anerkannte Veranstaltung der Koelnmesse findet alle zwei Jahre statt und bringt Entscheidungs- und Einkaufsverantwortliche aus dem Büromöbelsektor aus aller Welt zusammen. Weiterhin stützt sie sich auf den Erfolg der etablierten Veranstaltung WORKSPACE in Dubai, die dmg events von einem Segment der INDEX Design & Furniture Exhibition erfolgreich zu einer eigenständigen Veranstaltung entwickelte.

„Die Einführung der ORGATEC WORKSPACE sendet ein starkes Signal für unsere Ambitionen im globalen Wachstum. Wir nutzen unser umfassendes Know-how und den bewährten Erfolg der ORGATEC in Köln, um eine neue Plattform im schnell wachsenden saudi-arabischen Markt zu etablieren“, erklärt Gerald Böse, CEO der Koelnmesse. „Gemeinsam mit unserem Partner dmg events werden wir unseren Kunden Zugang zu einem vielversprechenden Markt verschaffen. Der Zeitpunkt könnte kaum besser sein: Wir erleben derzeit eine Phase, in der sich in diesem Land die Büroinfrastruktur dynamisch wandelt.“

„Der Start der ORGATEC WORKSPACE in Saudi-Arabien unterstreicht die Stärke unserer Partnerschaft mit der Koelnmesse, nachdem wir erst kürzlich die International Hardware Fair Saudi Arabia und die FSB Sports Show Riyadh angekündigt haben. Indem wir die renommierte ORGATEC der Koelnmesse mit unserer führenden WORKSPACE kombinieren, bringen wir globale Marken mit fundiertem lokalem Know-how zusammen. Damit schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kunden. Gemeinsam wollen wir die große Nachfrage in Saudi-Arabien gezielt bedienen und Möglichkeiten schaffen, internationale Interessen mit lokalen Anforderungen zu verbinden”, erklärt Matt Denton, Geschäftsführer von dmg events.

Die neue Messe in Riad bietet eine Bühne für die neuesten Innovationen in den Bereichen Arbeitsplatzdesign, Technologie und Corporate Wellness. Als eigenständige Veranstaltung spricht die ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia Hersteller, Zulieferer und Händler an und bietet ihnen die Möglichkeit, mit zahlreichen potenziellen Geschäftskontakten aus der ganzen Region in einem vielversprechenden Markt in Kontakt zu treten und Geschäfte zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orgatec.com/trade-fair/orgatec-2024/industry-trade-fairs und unter www.dmgevents.com

Quelle: Koelnmesse