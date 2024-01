Ostermann auf der Holz-Handwerk 2024 – Ein Haus voller Ideen

Durch das neue Messekonzept in Nürnberg ist der Ostermann-Stand in diesem Jahr um einiges größer als in den vergangenen Jahren. Und das ist gut so, denn als Partner des Handwerks möchte das Unternehmen den Messebesuchern nicht nur möglichst viele neue Produkte und Dienstleistungen, sondern auch zahlreiche Ideen für kommende Projekte präsentieren. Für die kommende Messe haben sich die Ostermann-Experten deshalb etwas ganz Besonders ausgedacht: einen Rundgang durch unterschiedliche Wohnräume; vorbei an vielen Möbeln, die jedes für sich individuelle Lösungen offenbaren. Darüber hinaus warten weitere Messeexponate wie die große, mit aktuellen Neuheiten bestückte Kantenwand auf ihren Einsatz.

Viele neue Kollektionen = viele neue Kanten

Die Messe in Nürnberg ist für Ostermann eine gute Gelegenheit, um seine perfekt passenden Kanten zu den gerade erst veröffentlichten Kollektionen der Plattenhersteller vorzustellen. Allen voran die Kanten zur neuen Egger-Kollektion Dekorativ 24+. Zusätzlich werden auch die Kantenneuheiten zu den Kollektionen von FunderMax, Abet Laminati, Polyrey und Resopal gezeigt. Als Trend zeichnet sich dabei vor allem die zunehmende Anzahl an extrem matten Oberflächen ab, und das sowohl bei den Dekoren als auch bei den Unis.

Neue Kantenmaterialien und -ideen

Neben Linoleumkanten werden erstmalig auch die neuen PP-Kanten von Ostermann am Stand zu sehen sein. Messebesucher, die nicht auf der Interzum waren, erhalten in Nürnberg zudem einen lebhaften Eindruck von den Möglichkeiten, die sich mit Wunschdekorkanten realisieren lassen.

Vom Flur, durch das Wohnzimmer bis in die Küche

Die Vielfalt im Ostermann-Sortiment bietet beinahe für jede Anwendung im privaten und gewerblichen Möbelbau eine passende Lösung: Oberflächen, Glasrahmen, Fronten, Schubkästen, Raumtrenner … Beim Gang durch unterschiedliche Räume lässt sich die Vielfalt anhand von ausgewählten Möbeln entdecken. Selbst eine Treppe inklusive Treppenbeleuchtung und Ausbau der darunterliegenden Fläche ist zu sehen. Ein Highlight ist die Küche, in der man Kanten zu Oberflächen aus den neuen Kollektionen, aber auch Spüle, Armatur und Abfalltrennsystem in der praktischen Anwendung bewundern kann.

Divina live erleben

Ein Exponat am Messestand ist auch das neue Raumtrennsystem Divina, das mit Stahl und Glas angesagte Loftatmosphäre in den Raum bringt. Es ist für den privaten Innenausbau genauso geeignet wie für gewerbliche Objekte und punktet mit Design und Flexibilität. Für den Tischler/Schreiner lässt sich das System sicher, professionell und ohne jegliche Schweißarbeiten umsetzen. Wie’s genau funktioniert? – Das erklären die Ostermann-Experten interessierten Messebesuchern gerne vor Ort.

Das Ostermann Raumtrennsystem Divina

In bester Gesellschaft

Das neue Messekonzept der Veranstalter mit einer neuen Aufteilung der Hallen erleichtert es dem Tischler/Schreiner, seinen Besuch bei Ostermann noch besser zu planen. So befindet sich der Stand des Unternehmens nun in Halle 12, zusammen mit der Befestigungstechnik und den Beschlägen, den Holzwerkstoffen oder den Elektrowerkzeugen.

Das Ostermann-Messeteam freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher!

Weitere Informationen finden Sie unter www.ostermann.eu

Quelle: Ostermann