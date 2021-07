Ostermann mit neuen Oberflächen – Kreative Gestaltung von Wänden und Möbeloberflächen

Die vielfältigen Oberflächen sind leicht und unkompliziert zu verarbeiten. Unter dem Suchbegriff „#Oberflächen“ auf www.ostermann.eu finden Holzhandwerker alle Produkte und Informationen zur Verarbeitung.

Ob im Laden- und Messebau oder im privaten Innenausbau: Mit den vielfältigen Oberflächen von Ostermann können Handwerker Räumen und Möbeln im Handumdrehen ein individuelles Flair verpassen. Der immer wichtigere Wunsch nach natürlichen Materialien wird hierbei mit den Vorteilen eines geringen Gewichts verbunden. Am Werkstück oder an der Wand angebracht stehen sie ihren massiven Vorbildern in nichts nach.

RollBeton glatt: neue, besonders glatte Oberfläche für Möbel

Um den Loft-Look „von der Rolle“ für besondere Möbel umzusetzen, hat Ostermann gerade neue Farben eingeführt. Die neuen Varianten in Anthrazit und Natur hell zeichnen sich durch eine besonders glatte, gleichmäßige Oberfläche mit hervorragender Farbkonstanz aus und eignen sich dadurch gut als Möbeloberfläche. Bei der Herstellung der RollBeton-Oberflächen werden ausschließlich Natursande als Rohstoffe verwendet. Einzelne Lufteinschlüsse wirken als Vertiefungen. RollBeton glatt gibt es in den Abmessungen 3000 mm x 1000 mm und mit einer Stärke von 2 mm.

RollBeton als Brettschalung: markante Hingucker für den Ladenbau

Der Industrie- oder Loft-Look lässt sich als im positiven Sinn „ungehobelt“ bezeichnen. Ein wenig grob, ein bisschen roh … der raue Stil ist ein Dauerbrenner im modernen Innenausbau. Für besonders markante Hingucker im Laden- oder Messebau gibt es jetzt gleich zwei RollBeton-Varianten mit Brettschalung: mit einer Plankenbreite von 100 mm oder 200 mm. Die von Hand hergestellten Strukturen von sägerauen Brettern werden mit einer mineralischen Substanz auf eine dünne Fiberglasmatte auftragen. Das einkomponentige, mineralische Material ist flexibel, reißfest und wasserfest. RollBeton Brettschalung ist in den Abmessungen 1000 mm x 3000 mm und mit einer Stärke bis zu 4 mm erhältlich.

RollTravertin: Industrieschick aus Kalkstein

Ganz neu im Sortiment ist zudem „RollTravertin“. Mit seiner dunkelgrauen Farbe fügt er sich stilistisch in die Reihe der beliebten RollBeton-Oberflächen ein. Hierbei handelt es sich allerdings um eine Kalksteinoptik, genauer gesagt die Optik von römischem Travertin – einem porösen Gestein, das in Süßwasserquellen entsteht. Dieser Travertin wurde schon in der Antike für zahlreiche Bauwerke in Rom und anderen italienischen Städten verwendet. Die neuen Oberflächen sind bei Ostermann in Rollen von 1200 mm x 2800 mm und mit einer Stärke von nur 1,5 mm erhältlich.

Mit ihrer gleichmäßigen Oberfläche eignen sich die neuen, glatten RollBeton-Dekore besonders für Möbeloberflächen. Aber auch als Wandverkleidung machen Sie einiges her! Hier im Bild: RollBeton glatt in der Farbe „Natur“.

Steinfurniere: der Fels an der Wand

Ob Schiefer, Sandstein, Marmor oder Metallic: Die Steinfurniere von Ostermann bestechen durch ihre exklusive Wirkung. Bei der Herstellung wird echter Stein hauchdünn aufgespalten und auf biegsame Trägermaterialien aufgebracht. Neben der Trägervariante Classic stehen die Varianten Ecostone und Translucent zur Auswahl. Ecostone-Oberflächen haben eine dünne Textilmatte anstelle des Glasfaser-Trägermaterials. Damit sind sie sogar für eine Verklebung um Ecken und Kanten geeignet. Die Variante Translucent bietet ein ganz besonderes Highlight: Sie eignet sich durch ihr lichtdurchlässiges Trägermaterial zur Hinterleuchtung der Steinfläche. Ein Eye-Catcher für die Gestaltung außergewöhnlicher Möbelstücke.

Mit echten Natursteinoberflächen lassen sich exquisite Räume gestalten. Hier wurden die Kücheninsel und die Nischenrückwand mit dem Steinfurnier Dünnschiefer Negro verkleidet.

Möbellinoleum: ganz nach Bedarf

Möbellinoleum ist ein traditioneller Werkstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Material eignet sich perfekt als Möbeloberfläche: Es ist pflegeleicht, robust und in vielen Farben verfügbar. Ganz vorn mit dabei sind derzeit sanfte Pastelltöne sowie gedeckte Erdtöne, die freundlich wirken und Gemütlichkeit vermitteln. Bei Ostermann erhalten Handwerker den beliebten Werkstoff ganz nach Wunsch in drei verschiedenen Fertigungsstufen. Wer es sich ganz einfach machen möchte, der bestellt seine Möbelfronten mit Linoleumoberfläche gleich einbaufertig in der Ostermann-Konfiguratorwelt. Wer den Werkstoff selbst verpressen, aber keine Arbeit mit dem Schneiden haben möchte, dem sei ebenfalls ein Besuch in der Ostermann-Konfiguratorwelt ans Herz gelegt. Hier kann man online sein auf Maß geschnittenes Linoleum bestellen. Wer alle Arbeitsgänge selbst übernehmen möchte, dem stehen alle Linoleum-Dekore bei Ostermann auch meterweise als Rollenware zur Verfügung.

Möbellinoleum bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Ostermann liefert das beliebte Produkt in verschiedenen Fertigungsstufen (als fertiges Möbelelement, auf Maß geschnitten oder als Rollenware).

