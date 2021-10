Ostermann – neuer Länderverantwortlicher für Österreich

Tobias Howein

Zunächst im deutschen Außendienst tätig, brachte er sein ausgeprägtes Fachwissen und eine gründliche Branchenkenntnis im Verlauf der Jahre in der Teamleitung und schließlich auch in der Abteilungsleitung des deutschen Außendienstes gewinnbringend ein. Mit der Übertragung der österreichischen Länderleitung profitiert der Bocholter Großhändler für Schreinereibedarf nun auch in Österreich von seinem vertrieblichen Erfahrungsschatz. Die bisherige österreichische Landesverantwortliche Jana Krupp übernahm zum 01.10.2021 die Gesamtverwantwortung des gruppenweiten Auslandsgeschäftes.

Quelle: Ostermann