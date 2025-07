Outdoor Living auf der M.O.W. – neuer Sortimentsbereich mit starker Perspektive

In diesem Jahr präsentieren bereits über 20 Aussteller Möbel, Accessoires und Konzepte für das zweite Wohnzimmer. Das zeigt der Möbelbranche erneut: Messe ist hier!

Bereits zur M.O.W. 2025 feiert der neue Bereich „Outdoor“ Premiere – mit über 20 Ausstellern, die Möbel, Accessoires und Konzepte für das Leben im Freien zeigen. Mit dabei sind unter anderem: MB, Stern, Jan Kurtz, Hartman, Unico, Brafab, Tradepoint, Lalee, IMC, Domo, Primavera, Direct4home, DC Living, De Eekhoorn, Furniture & Wood, IGAP, Sits, Venture Design, House Nordic, Backyard Lifestyle und SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

„Outdoor Living ist längst kein saisonaler Trend mehr – es ist Ausdruck eines neuen Lebensgefühls. Balkon und Terrasse sind das zweite Wohnzimmer. Mit unserer Erweiterung reagieren wir auf diese Entwicklung und bieten der Branche eine starke Plattform, um sich mit durchdachten Sortimenten zu positionieren“, unterstreicht Bernd Schäfermeier, Geschäftsführer der M.O.W.

Neuer Ausstellungsschwerpunkt ab 2026

Zur M.O.W. 2026 entsteht ein kuratierter Ausstellungsbereich, der das Thema stilvoll in Szene setzt. Das neue Segment bildet den fließenden Übergang von lndoor zu Outdoor und zeigt moderne Wohnkonzepte, die Design, Funktion und Komfort jenseits von Raumgrenzen neu definieren. Aussteller aus dem europäischen Markt präsentieren dort hochwertige Gartenmöbel, Accessoires und Lösungen für das stilvolle Leben im Freien – mit Fokus auf nachhaltiger Produktion, kurzen Lieferketten und Designqualität.

Für die strategische und vertriebliche Entwicklung des neuen Segments konnte die erfahrene Branchenkennerin Kerstin Treichel von KT Marketing & Vertrieb gewonnen werden. Sie bringt ihre fundierte Expertise aus den Bereichen Marketing, Vertrieb und strategische Sortimentsentwicklung in die Weiterentwicklung des Bereichs ein. „Wir erleben gerade eine spannende Phase in der Wohnkultur: Was früher ausschließlich dem Innenraum vorbehalten war, findet heute seinen selbstverständlichen Platz im Außenbereich. Design, Komfort und Funktionalität kennen keine Grenzen mehr. Dieser Wandel eröffnet der Möbelbranche neue Perspektiven – und ich freue mich, diesen Veränderungsprozess auf der M.O.W. aktiv mitgestalten zu dürfen“, so Kerstin Treichel.

Maximilian Richter mit Kerstin Treichel

Neben dem neuen Outdoor-Segment bietet die M.O.W. auch in diesem Jahr den vollständigen Überblick über alle wohnrelevanten Sortimente – kompakt, strukturiert und auf die Vertriebsformen der Branche zugeschnitten. Der Eintritt sowie Parken, Catering, Shuttle-Service und WLAN sind kostenfrei. Für die Vorbereitung des Messebesuchs stehen online umfangreiche Services bereit. Das fortlaufend aktualisierte Ausstellerverzeichnis bietet gezielte Filter- und Suchmöglichkeiten unter:

www.mow.de/fuer-besucher/ausstellersuche. Die Hallenpläne mit detaillierten Informationen zur Orientierung auf dem Messegelände finden sich unter: www.mow.de/fuer-besucher/hallenplaene

Die Besucheranmeldung ist ab sofort ebenfalls online möglich unter www.mow.de.

M.O.W. auf einen Blick:

Termin: 21. bis 25. September 2025.

Öffnungszeiten: Sonntag bis Mittwoch 9-18 Uhr, Donnerstag 9-16 Uhr. Messezentrum Bad Salzuflen, 17 Hallen, 85.000 qm Ausstellungsfläche.

Anfahrt Zentralparkplatz: Heerserheider Str. 2, 32107 Bad Salzuflen. Eintritt, Parken, WLAN, Verköstigung in den Messe-Restaurationen und Shuttle-Service zwischen den Hallen kostenfrei.

Zugang nur für Fachbesucher.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mow.de

Quelle: WAW Gruppe