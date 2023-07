Pallmann-Schulung bei Service & More

Im Juni nutzten 17 Raumausstatter der Service & More im Zuge der Handwerkerakademie die Gelegenheit sich im Bereich Parkettrenovierung weiterzubilden. Die Einkaufs- und Dienstleistungsorganisation bot gemeinsam mit dem Parkettspezialisten Pallmann eine eintägige Schulung in Lenzing an. Thematisch stand dabei die Sanierung von Parkett im Vordergrund. Im theoretischen Part wurden zunächst die Schleifmittel mit seinen verschiedenen Eigenschaften und Einsatzbereichen erklärt. In der Praxis zeigte das Team der österreichischen Pallmann-Fachberater gemeinsam mit Pallmann-Anwendungstechniker Klaus-Jürgen Thiele dann, wie Parkettboden mit Hilfe der Schleifmaschine Pallmann Spider geschliffen und gebürstet werden kann.

Außerdem wurde die Sanierung von bereits strukturierten und gebürsteten Parkettböden gezeigt. Dabei kam im Anschluss auch das Parkettöl Magic Oil auf der Testfläche zum Einsatz, praktische Tipps und Tricks vom Pallmann-Team inklusive. Neben viel neuem Wissen durften die Teilnehmer der Schulung auch selber Hand anlegen und die Pallmann Spider ausprobieren. Durch die Mischung aus Theorie und Praxis konnten die Schulungsteilnehmer bei der eintägigen Veranstaltung einiges rund um das Thema Parkettsanierung mitnehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.pallmann.net

Quelle: Pallmann