Parador präsentiert Harmonia: Design, das Natürlichkeit neu interpretiert

Parkett Kollektion Harmonia, Eiche Nexus in der Farbe Java

Im Zentrum der Parador Designphilosophie steht die Überzeugung, dass gute Gestaltung weit über Ästhetik hinausgeht. Sie formt Atmosphäre, schafft Bedeutung und verleiht Räumen Identität. Genau hier setzt Harmonia an.

Kreativ verantwortet wurde die Kollektion von Franziska Wagner, Inhouse-Designerin bei Parador, die ihr Studium am renommierten Royal College of Art in London absolvierte. Ihr Ansatz: Böden als architektonisches Element zu denken; als Oberfläche, die nicht nur gesehen, sondern erlebt wird.

Inspiriert von der Balance der Natur und der stillen Stärke zeitloser Architektur entstand eine Kollektion, die Textur, Ton und Proportion in ein harmonisches Gleichgewicht bringt. Jedes Dekor wurde mit Sorgfalt gestaltet, jedes Detail präzise ausgearbeitet. Das Ergebnis ist ein Boden, der Ruhe ausstrahlt, Struktur spürbar macht und Räume in ihrer Wirkung unterstreicht.

Technische Raffinesse: SurfaceONE™

Harmonia steht nicht nur für Designkompetenz, sondern auch für technische Innovation. Grundlage der Kollektion ist die von Parador entwickelte SurfaceONE™ Technologie, ein fortschrittliches Verfahren, das handwerklich anmutende Strukturen mit industrieller Präzision verbindet.

Durch modernste Fertigung lassen sich natürliche Maserungen, Hobelbilder und Oberflächenverläufe in beeindruckender Detailtiefe reproduzieren. So entsteht eine Haptik, die das Material spürbar macht – authentisch, vielschichtig und von zeitloser Schönheit. SurfaceONE™ ermöglicht es zudem, jede Oberfläche individuell zu gestalten und dadurch architektonische Ansprüche auf höchstem Niveau zu erfüllen.

Designvielfalt mit System: 49 Kombinationen für maximale Gestaltungsfreiheit

Ein zentrales Merkmal der Kollektion ist ihre außergewöhnliche Flexibilität: Alle sieben Designs sind in sieben Farbwelten erhältlich – von zartem Pearl bis zu tiefem Espresso. Daraus ergeben sich 49 Kombinationsmöglichkeiten, die es ermöglichen, jedes Projekt individuell und präzise zu gestalten.

Diese Variabilität eröffnet neue Wege für das Objektgeschäft: Architekten und Innenraumplaner können Struktur und Farbton frei kombinieren für Böden, die sich exakt an Raumkonzepte, Materialien und Lichtstimmungen anpassen. Gleichzeitig profitieren Fachhändler von einem klar strukturierten Portfolio, das Beratung vereinfacht und kreative Kundenlösungen ermöglicht.

Parkett Kollektion Harmonia, Eiche Favo in der Farbe Brunet

Sieben Designs, sieben Charaktere

Jedes der sieben Designs erzählt eine eigene Geschichte, inspiriert von natürlichen Texturen, Handwerkskunst und architektonischer Klarheit:

Linum – sanfte Klarheit, inspiriert von der Struktur schweren Leinens, zart gehobelt und ruhig im Ausdruck.

Flecto – geometrischer Fluss, mit markanter Wellenstruktur, die Bewegung und Präzision vereint.

Sensus – sinnlich und warm, tief gebürstet, fast textil in der Anmutung.

Favo – geometrische Textur mit subtiler Wabenstruktur, architektonisch und modisch zugleich.

Tactus – ehrlich und charakterstark, mit tief gebürsteter, gesägter Oberfläche, die Ursprünglichkeit spürbar macht.

Ratio – strukturiert und ruhig, mit planvollem Rhythmus aus Quadraten und Rechtecken.

Nexus – linear und dynamisch, inspiriert von Bewegung und Verbindung, mit einer poetischen, richtungsgebenden Struktur.

Ergänzt wird diese Vielfalt durch eine abgestimmte Farbpalette, deren natürliche Nuancen die Designs perfekt ergänzen: von Pearl, einem feinen Off-White, über das warme Champagne bis hin zu Java und Espresso, die Tiefe und Ausdruck verleihen.

Für Räume, die bleiben

Die Böden der Harmonia-Kollektion verbinden Nachhaltigkeit, Design und Funktion auf ganzheitliche Weise. Gefertigt in Österreich, zeichnen sie sich durch emissionsarme Produktion, verantwortungsvolle Materialauswahl und hohe Strapazierfähigkeit aus – Kriterien, die im gewerblichen Umfeld ebenso überzeugen wie im hochwertigen Wohnbau.

Damit erfüllt Harmonia die Ansprüche moderner Innenarchitektur: ästhetisch präzise, technisch zuverlässig und nachhaltig gedacht.

Mit Harmonia schafft Parador eine Kollektion, die sowohl ästhetisch als auch konzeptionell überzeugt – ein Portfolio, das Design und Funktion in Einklang bringt und sich flexibel in jede architektonische Sprache einfügt.

Für den Fachhandel eröffnet sie neue Argumentationsräume im Beratungsgespräch; für Architekten und Planer bietet sie ein System, das Freiheit und Präzision vereint.

Parkett Kollektion Harmonia, Eiche Sensus in der Farbe Acorn

Harmonia – Inspired by Nature. Crafted by Parador.

Die Kollektion ist ab sofort verfügbar

Weitere Informationen finden Sie unter www.parador.de

Quelle: Parador